XAU Volantility Intelligence EA

Sistema de negociación adaptable basado en la volatilidad para el Oro (XAUUSD)

Breve descripción

XAUVolantility Intelligence EA es un asesor comercial totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).

El algoritmo está diseñado para operar en condiciones de mayor volatilidad y utiliza un sistema de análisis multifactorial para seleccionar operaciones con riesgo controlado.

El asesor no utiliza martingala, rejillas de órdenes ni promedios agresivos. Sólo se puede abrir una posición a la vez, siempre con un stop-loss precalculado.

Principio de funcionamiento

El algoritmo analiza secuencialmente los datos del mercado y toma decisiones de negociación basadas en una combinación de los siguientes factores

régimen actual de volatilidad del mercado

dirección del movimiento de los precios

confirmación de la estructura del mercado

filtrado de condiciones desfavorables (spread elevado, impulsos anómalos).

La entrada en el mercado sólo es posible cuando se cumplen varias condiciones, lo que reduce el número de operaciones aleatorias y aumenta la estabilidad durante las fases inestables del mercado.

Lógica de negociación

El asesor utiliza un conjunto de indicadores técnicos estándar de MetaTrader 5, incluyendo:

ATR - para evaluar la volatilidad y calcular el stop-loss;

CCI - para determinar el impulso y las fases del mercado;

SAR parabólico - para confirmar la dirección del movimiento;

análisis de datos de precios y volúmenes para evaluar la actividad del mercado.

Todos los parámetros se ajustan automáticamente a las condiciones actuales del mercado sin necesidad de intervención manual.

Gestión del riesgo

riesgo fijo como porcentaje del saldo

stop loss adaptativo basado en la volatilidad actual;

trailing stop dinámico para proteger los beneficios;

filtro de diferencial máximo;

La negociación se limita a los periodos de mayor liquidez.

El asesor no mantiene posiciones durante condiciones de mercado desfavorables.

Filtro temporal

La negociación se lleva a cabo únicamente durante el solapamiento de las sesiones de Londres y Nueva York, cuando el mercado del oro se caracteriza por una mayor liquidez y una dinámica más predecible.

Ajustes recomendados

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Plazos: M30, H1

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (recomendado)

Depósito mínimo: desde 500 USD

(se puede trabajar desde 100 USD con mayor riesgo)

Apalancamiento mínimo: 1:40

Spread: cuanto menor sea el spread, más estable será el trabajo

Antes de utilizar en una cuenta real, se recomienda probar y optimizar para las condiciones de su corredor.

Importante

El asesor está diseñado para MetaTrader 5.

No es un sistema de alta frecuencia.

No utiliza métodos peligrosos de gestión de capital.

Todas las decisiones de trading se toman automáticamente en base a cálculos algorítmicos.