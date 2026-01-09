XAU Volantility
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
XAU Volantility Intelligence EA
Sistema de negociación adaptable basado en la volatilidad para el Oro (XAUUSD)
Breve descripción
XAUVolantility Intelligence EA es un asesor comercial totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).
El algoritmo está diseñado para operar en condiciones de mayor volatilidad y utiliza un sistema de análisis multifactorial para seleccionar operaciones con riesgo controlado.
El asesor no utiliza martingala, rejillas de órdenes ni promedios agresivos. Sólo se puede abrir una posición a la vez, siempre con un stop-loss precalculado.
Principio de funcionamiento
El algoritmo analiza secuencialmente los datos del mercado y toma decisiones de negociación basadas en una combinación de los siguientes factores
-
régimen actual de volatilidad del mercado
-
dirección del movimiento de los precios
-
confirmación de la estructura del mercado
-
filtrado de condiciones desfavorables (spread elevado, impulsos anómalos).
La entrada en el mercado sólo es posible cuando se cumplen varias condiciones, lo que reduce el número de operaciones aleatorias y aumenta la estabilidad durante las fases inestables del mercado.
Lógica de negociación
El asesor utiliza un conjunto de indicadores técnicos estándar de MetaTrader 5, incluyendo:
-
ATR - para evaluar la volatilidad y calcular el stop-loss;
-
CCI - para determinar el impulso y las fases del mercado;
-
SAR parabólico - para confirmar la dirección del movimiento;
-
análisis de datos de precios y volúmenes para evaluar la actividad del mercado.
Todos los parámetros se ajustan automáticamente a las condiciones actuales del mercado sin necesidad de intervención manual.
Gestión del riesgo
-
riesgo fijo como porcentaje del saldo
-
stop loss adaptativo basado en la volatilidad actual;
-
trailing stop dinámico para proteger los beneficios;
-
filtro de diferencial máximo;
-
La negociación se limita a los periodos de mayor liquidez.
El asesor no mantiene posiciones durante condiciones de mercado desfavorables.
Filtro temporal
La negociación se lleva a cabo únicamente durante el solapamiento de las sesiones de Londres y Nueva York, cuando el mercado del oro se caracteriza por una mayor liquidez y una dinámica más predecible.
Ajustes recomendados
-
Instrumento: XAUUSD (Oro)
-
Plazos: M30, H1
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (recomendado)
-
Depósito mínimo: desde 500 USD
(se puede trabajar desde 100 USD con mayor riesgo)
-
Apalancamiento mínimo: 1:40
-
Spread: cuanto menor sea el spread, más estable será el trabajo
Antes de utilizar en una cuenta real, se recomienda probar y optimizar para las condiciones de su corredor.
Importante
-
El asesor está diseñado para MetaTrader 5.
-
No es un sistema de alta frecuencia.
-
No utiliza métodos peligrosos de gestión de capital.
-
Todas las decisiones de trading se toman automáticamente en base a cálculos algorítmicos.
Equipo
-
un archivo EX5;
-
listo para trabajar sin indicadores adicionales;
-
totalmente compatible con el probador de estrategias MT5.
¿Para quién es adecuado?
-
traders que trabajan con oro
-
usuarios que prefieren el trading sistemático;
-
para quienes buscan un algoritmo con riesgo controlado sin estrategias agresivas.
Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados de las pruebas y la optimización no garantizan beneficios futuros. El usuario es el único responsable de seleccionar los parámetros y utilizar el Asesor Experto en una cuenta real.