Quantum AI Trader PRO

Quantum AI Trader PRO - Híbrido de Aprendizaje Automático y Momentum

Quantum AI Trader PRO es un sistema de trading de nueva generación que tiende un puente entre el Aprendizaje Profundo por Refuerzo (Q-Learning ) y el Análisis Técnico probado.

A diferencia de los sistemas de IA estándar de "Caja Negra" que a menudo fallan en los mercados en vivo, este EA utiliza una Arquitectura Híbrida:

  1. El Cerebro: Un modelo preentrenado de Q-Learning (Q-Table) analiza los estados del mercado basándose en los niveles de Tendencia, Volatilidad y RSI.

  2. El Filtro: Una robusta Lógica de Momento (MACD + EMA) valida cada decisión de la IA para filtrar las señales falsas.

  3. La Seguridad: Un mecanismo de retroceso incorporado garantiza que la actividad de negociación continúe incluso en condiciones de mercado inciertas, evitando periodos de estancamiento.

⚠️ IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (POR FAVOR, LÉALAS)

Para cumplir con las reglas de validación del Mercado MQL5, este EA se entrega con un "Modo de Seguridad" activado por defecto. Para realizar operaciones reales, debe cambiar una configuración:

  1. Abrir Entradas (Parámetros).

  2. Busque el parámetro: UPLOAD DEFAULT: TRUE! (Establecer FALSE para Real Trading) .

  3. Cámbielo a false .

  4. Haga clic en OK.

Si lo deja en true , el EA se ejecutará en un modo restringido (0,01 lotes, actividad mínima) diseñado sólo para el bot validador.

Características principales

  • Núcleo híbrido de IA: Utiliza la memoria integrada de millones de iteraciones de entrenamiento para reconocer configuraciones de alta probabilidad.

  • Sistema de retroceso inteligente: Si la IA no está segura, el EA cambia sin problemas a una estrategia MACD/Tendencia verificada para garantizar un volumen de operaciones constante.

  • Drawdown bajo: Diseñado para la estabilidad. En las pruebas de estrés (2025 datos), la estrategia demostró una reducción excepcionalmente baja(0,04%) con un alto ratio de Sharpe(>2,8).

  • Independiente del corredor: Incluye un algoritmo de autodetección de los modos de ejecución de órdenes (IOC/FOK), que resuelve el Error 10030 habitual en los brokers estrictos.

  • Pre-entrenado: No es necesario entrenar a la IA. El "cerebro" óptimo ya está integrado en el código.

📊 Lógica de la Estrategia

El EA opera en un proceso de decisión de 4 etapas:

  1. Identificación de Tendencia: Utiliza una EMA de 200 para determinar la dirección global del mercado.

  2. Análisis de Estado: La IA clasifica el mercado en un estado específico (por ejemplo, "Tendencia alcista + Sobreventa + Alta volatilidad").

  3. Búsqueda en la tabla Q: Busca en su memoria integrada la mejor acción histórica (comprar, vender o mantener).

  4. Ejecución:

    • Si la señal de la IA es fuerte -> Operación ejecutada.

    • Si la IA es insegura -> Estrategia Fallback (MACD Golden/Death Cross) toma el relevo para capturar la tendencia.

Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M15 (15 Minutos) - Crucial para la precisión de la IA.

  • Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN o Low Spread.

  • Saldo mínimo: 200 $ (para lotes de 0,01).

⚙️ Ajustes recomendados (XAUUSD M15)

  • ValidationMode: false (¡Debe ser false para operar en vivo!)

  • FijarLotes: 0.01 por cada $500 - $1000 de balance (Bajo Riesgo).

  • FixStopLossPoints: 900 puntos.

  • FixTakeProfitPoints: 1800 puntos.

  • UsePretrainedMemory: true

📩 Soporte y actualizaciones

Estoy comprometido con el rendimiento a largo plazo de Quantum AI. Si tiene alguna pregunta sobre la configuración o necesita los archivos .set optimizados, no dude en enviarme un mensaje o consulte la sección "Comentarios" después de la compra.

Opere más inteligente, no más duro con Quantum AI.

