Zenova

Zenova - Zen Trading Futurista para EURUSD H1 (Versión introductoria)

Descubra el poder calmado del trading disciplinado y paciente. Sin prisa pero sin pausa.

Zenova es un Asesor Experto premium meticulosamente elaborado y ampliamente probado exclusivamente para el par EURUSD en el marco temporal H1. Combina la detección precisa de tendencias (fuerza ADX + filtros de divergencia RSI) con la confirmación inteligente de la acción del precio para entrar sólo en tendencias de alta probabilidad y movimiento lento, proporcionando una tasa de ganancias probada de ~89% y un sólido factor de beneficio de 2,23 en pruebas retrospectivas a largo plazo.

Lo que diferencia a Zenova:

  • Negociación paciente y de baja frecuencia: sin scalping ni overtrading. Las entradas se producen sólo cuando el mercado se alinea perfectamente, lo que resulta en un crecimiento constante de la equidad con el mínimo estrés.
  • Motor de recuperación con límite inteligente - Limitado a sólo 2 operaciones adicionales de lote fijo después de retrocesos profundos, con objetivos y protecciones de beneficios incorporados. No se trata de una martingala ilimitada, sino de una gestión controlada del drawdown, diseñada para una recuperación más rápida durante movimientos adversos poco frecuentes.
  • Controles de riesgo robustos - Amplio stop loss con bloqueador de beneficios (punto de equilibrio al 50% del TP), arrastre de la cesta, límite de pérdidas diario, filtro de diferenciales y persistencia total de la cesta en los reinicios.
  • Exclusividad codificada - Se bloquea sólo para EURUSD H1. Conéctelo a cualquier otro lugar y se negará amablemente a ejecutarse, asegurándose de que lo utiliza exactamente como está optimizado.

Resistencia probada en mercados difíciles

Zenova ha demostrado una notable capacidad de supervivencia incluso en las duras condiciones de 2024, un año marcado por la gran volatilidad derivada de las elecciones estadounidenses, las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas de los bancos centrales. Su configuración conservadora por defecto (0,01 lotes, SL amplio) le permite preservar el capital de forma eficaz, creciendo de forma constante incluso a partir de pequeñas cuentas de sólo 100 dólares.

Si confía plenamente en el sistema y busca mayores rendimientos, los usuarios experimentados pueden ajustar cuidadosamente los parámetros (por ejemplo, aumentar el tamaño del lote o ajustar el TP) para amplificar los beneficios, respetando siempre una gestión adecuada del riesgo.


v1.0.0 - Versión inicial estable

Esta es la base sólida como una roca de un ambicioso proyecto a largo plazo, construido por mí mismo en mi tiempo libre como desarrollador independiente apasionado.

Porqué estoy vendiendo Zenova Su compra financia directamente la siguiente fase de desarrollo. El objetivo es contratar a ingenieros de alto nivel con gran experiencia en tecnologías financieras para acelerar las mejoras, añadiendo filtros avanzados, una posible expansión multipar, mejoras de aprendizaje automático y funciones más sólidas de negociación en tiempo real. Puedo seguir perfeccionándolo solo, pero con su apoyo, Zenova puede evolucionar mucho más rápido y convertirse en una herramienta de primera clase.

Los primeros en adoptar Zenova recibirán:

  • Propiedad total al precio premium actual
  • Actualizaciones gratuitas de por vida para todas las versiones v1.x (optimizaciones, correcciones y mejoras menores)
  • La satisfacción de contribuir directamente a un proyecto en crecimiento creado por operadores, para operadores.


Precios de lanzamiento

Propiedad ilimitada: 149 $ (incluye actualizaciones gratuitas de por vida para todas las versiones v1.x) Alquileres flexibles a partir de 30 $/mes - perfecto para probar en cuentas demo o pequeñas cuentas reales. Los primeros usuarios obtienen el mejor precio: su compra financia directamente la contratación de ingenieros fintech senior para una evolución más rápida hacia la v2.0.0. El precio aumentará a medida que aumenten los comentarios y el rendimiento.

Notas especiales

  • Sólo para EURUSD H1 por elmomento - Zenova está intencionalmente bloqueado a este par y marco de tiempo para un rendimiento óptimo. Futuras actualizaciones pueden explorar pares adicionales.
  • Ajuste Max_Daily_Loss_USD por debajo del saldo de su cuenta - El valor predeterminado es de 150 $, pero para cuentas más pequeñas (por ejemplo, de 100 a 500 $), reduzca este valor para proteger el capital y evitar cierres diarios prematuros.
  • Cuenta inicial recomendada - Para un riesgo cómodo con un tamaño de lote predeterminado de 0,01 en una cuenta Estándar , sugerimos un saldo mínimo de 300 $. También se pueden utilizar otros tipos de cuentas ajustando el tamaño del lote proporcionalmente.

Zenova aporta una rara mezcla de precisión futurista y compostura zen a su gráfico EURUSD H1. Opere menos, preocúpese menos y deje que las tendencias constantes compongan su cuenta. Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados del Probador de Estrategias se basan en datos históricos y no indican rendimientos futuros.

Gracias por apoyar el desarrollo independiente: ¡únase al viaje hoy mismo!

