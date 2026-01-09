XAU Volantility Intelligence EA

Adaptives volatilitätsbasiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD)

Kurzbeschreibung

XAU Volantility Intelligence EA ist ein vollautomatischer Trading Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er unter Bedingungen erhöhter Volatilität arbeitet und ein Multifaktor-Analysesystem verwendet, um Transaktionen mit kontrolliertem Risiko auszuwählen.

Der Advisor verwendet keine Martingale, Order Grids oder aggressive Mittelwertbildung. Es kann jeweils nur eine Position eröffnet werden, immer mit einem vorberechneten Stop-Loss.

Funktionsprinzip

Der Algorithmus analysiert sequentiell die Marktdaten und trifft Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer Kombination der folgenden Faktoren

aktuelle Marktvolatilität;

Richtung der Preisbewegung;

Bestätigung der Marktstruktur;

Herausfiltern ungünstiger Bedingungen (hoher Spread, anormale Impulse).

Ein Einstieg in den Markt ist nur möglich, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind, was die Zahl der zufälligen Transaktionen reduziert und die Stabilität in instabilen Marktphasen erhöht.

Handelslogik

Der Advisor verwendet eine Reihe von technischen Standardindikatoren des MetaTrader 5, darunter:

ATR - zur Bewertung der Volatilität und zur Berechnung des Stop-Loss;

CCI - zur Bestimmung von Marktmomentum und -phasen;

Parabolic SAR - um die Richtung der Bewegung zu bestätigen;

Analyse von Preis- und Volumendaten zur Bewertung der Marktaktivität.

Alle Parameter werden automatisch an die aktuellen Marktbedingungen angepasst, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Risikomanagement

Festes Risiko als Prozentsatz des Saldos;

adaptiver Stop-Loss auf der Grundlage der aktuellen Volatilität;

dynamischer Trailing-Stop zum Schutz der Gewinne;

maximaler Spread-Filter;

Der Handel ist auf Zeiten mit erhöhter Liquidität beschränkt.

Der Berater hält keine Positionen während ungünstiger Marktbedingungen.

Zeitfilter

Der Handel wird nur während der Überschneidung der Londoner und New Yorker Handelssitzungen durchgeführt, wenn der Goldmarkt durch die größte Liquidität und eine besser vorhersehbare Dynamik gekennzeichnet ist.

Empfohlene Einstellungen

Instrument: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M30, H1

Konto-Typ: ECN / Raw Spread (empfohlen)

Mindesteinlage: ab 500 USD

(Arbeiten ab 100 USD mit erhöhtem Risiko ist möglich)

Mindest-Hebelwirkung: 1:40

Spread: je niedriger der Spread, desto stabiler die Arbeit

Vor dem Einsatz auf einem realen Konto empfehlen wir, die Bedingungen Ihres Brokers zu testen und zu optimieren.

Wichtig

Der Advisor ist für den MetaTrader 5 konzipiert.

Es handelt sich nicht um ein Hochfrequenzsystem.

Er verwendet keine gefährlichen Kapitalmanagementmethoden.

Alle Handelsentscheidungen werden automatisch auf der Grundlage von Algorithmusberechnungen getroffen.