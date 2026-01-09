XAU Volantility
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
XAU Volantility Intelligence EA
Adaptive volatility-based trading system for Gold (XAUUSD)
Краткое описание
XAU Volantility Intelligence EA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для рынка золота (XAUUSD).
Алгоритм ориентирован на работу в условиях повышенной волатильности и использует многофакторную систему анализа для отбора сделок с контролируемым риском.
Советник не применяет мартингейл, сетку ордеров или агрессивное усреднение. В каждый момент времени может быть открыта только одна позиция, всегда с заранее рассчитанным стоп-лоссом.
Принцип работы
Алгоритм последовательно анализирует рыночные данные и принимает торговые решения на основе комбинации следующих факторов:
-
текущий режим волатильности рынка;
-
направление ценового движения;
-
подтверждение рыночной структуры;
-
фильтрация неблагоприятных условий (высокий спред, аномальные импульсы).
Вход в рынок осуществляется только при совпадении нескольких условий, что позволяет снизить количество случайных сделок и повысить устойчивость работы в нестабильных фазах рынка.
Торговая логика
Советник использует набор стандартных технических индикаторов MetaTrader 5, включая:
-
ATR — для оценки волатильности и расчёта стоп-лосса;
-
CCI — для определения импульса и фаз рынка;
-
Parabolic SAR — для подтверждения направления движения;
-
анализ ценовых и объёмных данных для оценки рыночной активности.
Все параметры автоматически адаптируются к текущим рыночным условиям без необходимости ручного вмешательства.
Управление риском
-
фиксированный риск в процентах от баланса;
-
адаптивный стоп-лосс на основе текущей волатильности;
-
динамический трейлинг-стоп для защиты прибыли;
-
фильтр максимального спреда;
-
торговля ограничена периодом повышенной ликвидности.
Советник не удерживает позиции во время неблагоприятных рыночных условий.
Временной фильтр
Торговля осуществляется только в период наложения Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий, когда рынок золота отличается наибольшей ликвидностью и более предсказуемой динамикой.
Рекомендуемые настройки
-
Инструмент: XAUUSD (Gold)
-
Таймфреймы: M30, H1
-
Тип счёта: ECN / Raw Spread (рекомендуется)
-
Минимальный депозит: от 500 USD
(возможна работа от 100 USD с повышенным риском)
-
Минимальное плечо: 1:40
-
Спред: чем ниже, тем стабильнее работа
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование и оптимизацию под условия вашего брокера.
Важно
-
Советник предназначен для MetaTrader 5.
-
Не является высокочастотной системой.
-
Не использует опасные методы управления капиталом.
-
Все торговые решения принимаются автоматически на основе расчётов алгоритма.
Комплектация
-
один EX5-файл;
-
готов к работе без дополнительных индикаторов;
-
полностью совместим с тестером стратегий MT5.
Для кого подойдёт
-
трейдерам, работающим с золотом;
-
пользователям, предпочитающим системную торговлю;
-
тем, кто ищет алгоритм с контролируемым риском без агрессивных стратегий.
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты тестирования и оптимизации не гарантируют получение прибыли в будущем. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за выбор параметров и использование советника на реальном счёте.