XAU Volantility Intelligence EA

Adaptive volatility-based trading system for Gold (XAUUSD)

Краткое описание

XAU Volantility Intelligence EA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для рынка золота (XAUUSD).

Алгоритм ориентирован на работу в условиях повышенной волатильности и использует многофакторную систему анализа для отбора сделок с контролируемым риском.

Советник не применяет мартингейл, сетку ордеров или агрессивное усреднение. В каждый момент времени может быть открыта только одна позиция, всегда с заранее рассчитанным стоп-лоссом.

Принцип работы

Алгоритм последовательно анализирует рыночные данные и принимает торговые решения на основе комбинации следующих факторов:

текущий режим волатильности рынка;

направление ценового движения;

подтверждение рыночной структуры;

фильтрация неблагоприятных условий (высокий спред, аномальные импульсы).

Вход в рынок осуществляется только при совпадении нескольких условий, что позволяет снизить количество случайных сделок и повысить устойчивость работы в нестабильных фазах рынка.

Торговая логика

Советник использует набор стандартных технических индикаторов MetaTrader 5, включая:

ATR — для оценки волатильности и расчёта стоп-лосса;

CCI — для определения импульса и фаз рынка;

Parabolic SAR — для подтверждения направления движения;

анализ ценовых и объёмных данных для оценки рыночной активности.

Все параметры автоматически адаптируются к текущим рыночным условиям без необходимости ручного вмешательства.

Управление риском

фиксированный риск в процентах от баланса;

адаптивный стоп-лосс на основе текущей волатильности;

динамический трейлинг-стоп для защиты прибыли;

фильтр максимального спреда;

торговля ограничена периодом повышенной ликвидности.

Советник не удерживает позиции во время неблагоприятных рыночных условий.

Временной фильтр

Торговля осуществляется только в период наложения Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий, когда рынок золота отличается наибольшей ликвидностью и более предсказуемой динамикой.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфреймы: M30, H1

Тип счёта: ECN / Raw Spread (рекомендуется)

Минимальный депозит: от 500 USD

(возможна работа от 100 USD с повышенным риском)

Минимальное плечо: 1:40

Спред: чем ниже, тем стабильнее работа

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование и оптимизацию под условия вашего брокера.

Важно

Советник предназначен для MetaTrader 5.

Не является высокочастотной системой.

Не использует опасные методы управления капиталом.

Все торговые решения принимаются автоматически на основе расчётов алгоритма.