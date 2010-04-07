Telegram Notify MT4

Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MetaTrader 4 a Telegram.

La utilidad soporta 16 idiomas: Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita.

Este producto está diseñado para operadores que quieren recibir notificaciones de Telegram sin tener que estar constantemente monitorizando el terminal de trading. Es adecuado para usuarios de Asesores Expertos que quieren seguir la actividad de EA, operadores que trabajan con múltiples símbolos y usuarios de VPS.

La utilidad detecta correctamente los cierres completos y parciales de operaciones (por ejemplo: 0,10 / 0,30 lotes) e incluye protección contra notificaciones duplicadas.

Las notificaciones pueden enviarse para todos los símbolos de la cuenta de trading o sólo para el símbolo del gráfico en el que está conectada la utilidad (opcional).

Un botón deprueba de Telegram está disponible en el gráfico para verificar la funcionalidad del chat y se puede ocultar después de la configuración.

Contenido de la Notificación

  • Notificación de Apertura de Operación incluye: Símbolo, Volumen de Operación, Dirección de Operación (COMPRA / VENTA), Precio de Apertura, Valores de Take Profit y Stop Loss (opcional)
  • La notificación de cierre de operación incluye: Símbolo, Volumen cerrado (parcial o total), Precio de cierre (opcional), Ganancia o pérdida final (bruta o neta - opcional)

      Fácil Configuración

      1. Crea un bot de Telegram a través de @BotFather y obtén tu Bot Token.
      2. Crea un canal de Telegram (público o privado), obtén su Chat ID, y añade el bot como administrador con permiso para enviar mensajes.
      3. En MetaTrader 4, habilita WebRequest para https://api.telegram.org luego adjunta la utilidad a cualquier gráfico e introduce el Bot Token y el Chat ID en los parámetros de entrada.
      4. Pulsa el botón Probar Telegram en el gráfico para verificar que todo funciona.

        Notas Importantes

        • La utilidad no abre o modifica operaciones.
        • Sólo funciona mientras MetaTrader 4 está en marcha.
        • Compatible con todos los brokers MT4 y soporta trabajar con múltiples órdenes en el mismo símbolo.

        Versión MT5 disponible aquí

        Si encuentra esta herramienta útil, por favor considere dejar una reseña.

          Productos recomendados
          Discord Notify MT4
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT4 a Discord . La utilidad soporta 16 idiomas : Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Discord sin tener que monitorizar constantemente el terminal. Es adecuado para los usuarios de Asesores Expertos que d
          FREE
          Auto BE break even EA
          Calvin Andile Mahlangu
          5 (2)
          Utilidades
          AUTO BE Utility - Breakeven Manager para MetaTrader 4 AUTO BE Utility de KALIFX es una herramienta compacta y eficiente de gestión de operaciones para MetaTrader 4. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza la distancia de beneficio definida. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza una distancia de beneficio definida. Esto asegura que las operaciones activas es
          FREE
          Close all treads with Tp and SL
          Mir Mostofa Kamal
          Utilidades
          Close_All_Trades_with_TP_SL es un Asesor Experto MQL4 fiable y eficiente diseñado para simplificar y automatizar la gestión de operaciones para todas las posiciones abiertas en su cuenta MT4. Este EA es especialmente útil para los traders que abren múltiples operaciones rápidamente o utilizan estrategias de alta frecuencia donde la colocación manual de TP/SL se vuelve difícil y consume mucho tiempo. El objetivo principal del EA es asegurar que cada operación abierta, ya sea de compra o de venta,
          FREE
          Exp Swing
          Vladislav Andruschenko
          4.49 (57)
          Asesores Expertos
          Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
          FREE
          Three pyramids EA
          Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
          5 (6)
          Asesores Expertos
          Imagine la estabilidad y simetría de las Grandes Pirámides: perfectamente equilibradas, inquebrantables y construidas para durar siglos. Eso es exactamente lo que el Asesor Experto Tres Pirámides ofrece a su cuenta de trading: un sistema inteligente, estable y estratégico que combina cobertura, precisión martingala y escalado adaptativo para resistir las turbulencias del mercado y aumentar el capital de forma constante. Filosofía fundamental A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martinga
          FREE
          William Percent Range with Simple Moving Average
          Victor Manuel Valderrama Zamora
          Asesores Expertos
          Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
          FREE
          Rua TrailingStop BreakEven Little
          PHAM KIM QUY RuaCoder
          4.5 (2)
          Asesores Expertos
          Rua TrailingStop BreakEven Poco La EA no para Cuenta Real. Usted puede EA para Cuenta Real con enlace: https: //www.mql5.com/en/market/product/47635 Usos de EA - Trailingstop: Mover stoploss continuamente. - Punto de equilibrio: Mueve el stoploss una vez. Parámetros personalizados : All OrderOpenTime: + true: actúa sobre todas las órdenes + false: sólo afecta a las órdenes abiertas desde la ejecución del EA Todos OrderType: + true: actúa sobre todas las órdenes + false: sólo actúa sobre la orde
          FREE
          Ultra Scalper Pro
          Vadim Korolyuk
          4.29 (7)
          Asesores Expertos
          Scalping Expert Advisor opera a partir de los niveles diarios de soporte y resistencia. Experto en comercio no utiliza indicadores. Se recomienda utilizar un corredor con 5 signos y una baja propagación. Para proteger la cuenta de las operaciones durante la expansión de propagación, añadido parámetro: "MaxSpread", en el que se especifica el spread máximo permitido (15-20 pips). Al mes se abre un promedio de 16-18 operaciones. Ventajas: Experto siempre utiliza Takeprofit, Stoploss y Traillingstop
          FREE
          Price Trap Test
          Dmitriy Susloparov
          Asesores Expertos
          Prueba de Trampa de Precios Esta es una versión gratuita del Asesor Experto Price Trap Full diseñada para proporcionar una oportunidad para probar libremente el algoritmo en una cuenta real, y no en el probador de estrategias. El algoritmo de señales de trading es exactamente el mismo aquí, la diferencia es que usted no puede cambiar los parámetros, con la excepción de GMToffset . Versión completa verificada con el broker just2trade Parámetros GMToffset - diferencia horaria de su broker y GMT.
          FREE
          IT Moving Average EA
          Quentin Gilbert Roger Dacheville
          3.86 (7)
          Asesores Expertos
          Descubra nuestro sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para el mercado MetaTrader 4 (MT4). Este EA gratuito explota una estrategia de trading basada en el cruce de dos medias móviles simples, mejorada por un enfoque de cuadrícula, proporcionando una poderosa manera de optimizar sus operaciones en el mercado financiero. Características principales: Estrategia de cruce de medias móviles: Nuestro EA utiliza un cruce de dos medias móviles - de 50 y 200 periodos - para identificar oportunidade
          FREE
          StatsBar
          Maksim Kalachev
          Utilidades
          StatBar 1.6 Indicador que muestra el saldo, las ganancias de hoy, ayer y anteayer. El indicador también muestra: - Servidor; - GMT; - Hora del servidor; - Hombro; - Dispersión. Descripción de variables: extern int Magic = "-1"; // Magia para estadísticas -1 = todas 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Símbolo para estadísticas -1 = todos 0 = actual EURUSD = para EURUSD
          FREE
          Confirmation Entry
          Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
          Asesores Expertos
          Estimados amigos valiosos , Este nuevo EA gratuito funciona como se indica a continuación: - esperar el diagrama M15 para mostrar la inversa o la continuación de la tendencia - confirmar la señal en el diagrama H4 . - esperar hasta que la estrategia de entrada sea extremadamente cierta - poner punto de entrada directa (venta o compra) y poner órdenes pendientes (P.O) en la cuadrícula . Todo esto será activa después de configurar manualmente en los parámetros comunes que u totalmente controlad
          FREE
          BBPlus Driver
          Yuji Hiiragi
          Asesores Expertos
          ¡BB Plus Driver es un EA para aprovechar al máximo el indicador BB Plus ! indicador. Se puede utilizar en todos los pares de divisas y marcos temporales. Sin el indicador, el EA funciona como un EA para entrar en un rebote después de tocar las Bandas de Bollinger. ¡En un backtest de 10 años, el indicador BB Plus ! y aplicado a AUDCAD_M15 y GBPNZD_M5 dio los mejores resultados. Ver capturas de pantalla. Equipado con las funciones básicas de un EA al tiempo que elimina los ajustes confusos, ¡lo
          FREE
          VadineroLab MT4 Export Master to Exel JSON
          Vadym Gapon
          Utilidades
          VadineroLab MT4 Exportar Maestro a CSV EXEL JSON - Asesor Experto para exportar y analizar símbolos, cuenta, parámetros de terminal, operaciones activas, estado actual de la cuenta, historial de operaciones, variables globales. Genera los siguientes tipos de informes: * Parámetros de símbolos - spread, tamaño de tick, lote mín./máx., swap, ... * Parámetros de cuenta - saldo, capital, apalancamiento, divisa, información de margen, ... * Parámetros del terminal - servidor, versión, idioma, fecha,
          FREE
          RedeeCash WilliamsX50
          Patrick Odonnell Ingle
          Asesores Expertos
          Basado en la estrategia identificada en https://tradingstrategyguides.com/williams-percent-range-strategy/ pero automatizado para admitir múltiples monedas desde una sola instancia de asesor experto. También utiliza los cruces lentos y rápidos de la SMA para determinar la dirección de la tendencia. La base de la estrategia externa es abrir una operación de COMPRA cuando Williams %R cruce el -50 en una tendencia alcista y abrir una operación de VENTA en una tendencia bajista. Usted tiene contr
          FREE
          The Arrow Scalper
          Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
          1 (2)
          Asesores Expertos
          Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
          FREE
          ProbabilityRiskManagedEA
          Pranav Sanghadia
          1 (1)
          Asesores Expertos
          EA algoritmo de negociación basado en la probabilidad y la gestión de riesgos. Este EA funciona en cualquier marco de tiempo, de hecho no toma el marco de tiempo en cuenta. Por favor, backtest y generar los valores optimizados para su corredor MT4. Por favor, utilice los parámetros de entrada optimizados sólo para el par de divisas dado y no modificar TP o SL una vez que el comercio se coloca. Según la probabilidad de lanzamiento de la moneda las órdenes de compra y venta serán iguales en algún
          FREE
          Simple RSI Forex Trading Strategy
          Victor Manuel Valderrama Zamora
          4 (1)
          Asesores Expertos
          Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
          FREE
          Price Ray MT4
          Keni Chetankumar Gajanan -
          4 (2)
          Utilidades
          El indicador Price Ray es una utilidad que mejorará su forma de operar. Principalmente, muestra el precio Bid, Ask o Last como un rayo de línea que se proyecta hasta la vela actual, la última vela visible del gráfico o se extiende a todas las barras de la vela. Las características mejoradas de este indicador proporcionan información en un área en la que usted se centra más, justo al lado de la vela actual. Puede seleccionar el texto que se mostrará por encima o por debajo del rayo de precio. El
          FREE
          SR Breakout EA MT4
          Timo Roth
          Asesores Expertos
          SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
          FREE
          Angry bull Option Binary
          Fabio Oliveira Magalhaes
          1 (1)
          Utilidades
          Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
          One MA
          Maksim Novikov
          3.67 (3)
          Asesores Expertos
          ¡ EL ROBOT ESTÁ EN UNA MEDIA MÓVIL! Este Asesor Experto le permitirá operar (hacer operaciones) automáticamente utilizando una sola media móvil. Parámetros de entrada : 1. Lote (recién añadido y un porcentaje del depósito). 2. Stop Loss 3. Take Profit Bueno ... todo es simple aquí)) 4. Abrir dos operaciones a la vez Una función para permitir el comercio de dos vías. Por ejemplo, si una operación está abierta para la compra, se puede abrir una operación para la venta al mismo tiempo. Esta fu
          FREE
          Zigzag Extremum points
          Oleg Popov
          4.81 (32)
          Asesores Expertos
          Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
          FREE
          Raven
          Dmitriy Prigodich
          5 (1)
          Asesores Expertos
          "Raven " es un scalper experto que no utiliza estrategias peligrosas en su trabajo. Opera en los extremos del pullback, según la tendencia. Channel scalping significa confianza, fiabilidad y riesgos mínimos. El Asesor Experto implementa todo tipo de stops, desde el porcentaje del saldo hasta el stop de señal, para que siempre pueda controlar su saldo y despreocuparse. Se recomienda utilizar un stop de señal - esto optimizará las pérdidas y aumentará los beneficios. Las primeras 10 copias tiene
          FREE
          ZigZag Fibo EA
          Andrey Tatarinov
          4.38 (8)
          Asesores Expertos
          El asesor opera con la tendencia. La dirección de la tendencia está determinada por el indicador ZigZag . La cuadrícula de Fibonacci se superpone en la dirección de la tendencia. En un nivel de Fibonacci determinado, se coloca una orden límite en la dirección de la tendencia. Los siguientes niveles están disponibles para realizar un pedido: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 El stop loss se establece en el nivel de Fibo de 100 o lo especifica el usuario en la configuración del asesor. La toma de ganan
          FREE
          Lucky Trade Panel MT4
          Nina Yermolenko
          5 (1)
          Utilidades
          Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
          EA Gap Catcher
          Mikita Kurnevich
          5 (3)
          Asesores Expertos
          Lea más sobre mis productos EA Gap Cather- es un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado en la estrategia de negociación GAP (brecha de precios). Este fenómeno no ocurre a menudo, pero en algunos pares de divisas, como AUDNZD, ocurre más a menudo que otros. La estrategia se basa en el patrón GAP pullback. Recomendaciones: AUDNZD TF M1 apalancamiento 1:100 o superior depósito mínimo 10 USD Parámetros: MinDistancePoints - altura mínima del GAP PercentProfit - porcentaje de be
          FREE
          MaEurUsd EA
          Alexander Chertnik
          4.5 (4)
          Asesores Expertos
          Este Asesor Experto destinado para el comercio especialmente EURUSD 1h par. Cuenta de trading mínima 300. El EA utiliza 2 medias móviles para entrar en el mercado. No hay Take Profit o Stop Loss, las órdenes se cierran a continuación. el grupo serten de operaciones están en beneficios. Los ajustes para la optimización pueden ser modificados por el usuario: trade distance / lote / beneficio / periodo ma rapido / periodo ma lento desarrollado, probado y optimizado en la plataforma " VantageMarke
          FREE
          Free automatic fibonacci
          Tonny Obare
          4.67 (49)
          Indicadores
          Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
          FREE
          Proftrader Free
          Alexander Nikolaev
          4 (3)
          Asesores Expertos
          Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
          FREE
          Los compradores de este producto también adquieren
          Local Trade Copier EA MT4
          Juvenille Emperor Limited
          4.96 (105)
          Utilidades
          Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
          Trade Assistant MT4
          Evgeniy Kravchenko
          4.42 (192)
          Utilidades
          Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
          Exp COPYLOT CLIENT for MT4
          Vladislav Andruschenko
          4.69 (65)
          Utilidades
          Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
          Forex Trade Manager MT4
          InvestSoft
          4.98 (425)
          Utilidades
          Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
          MT4 to Telegram Signal Provider
          Lukas Roth
          4.88 (41)
          Utilidades
          El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
          TradePanel MT4
          Alfiya Fazylova
          4.84 (89)
          Utilidades
          Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
          Trade copier MT4
          Alfiya Fazylova
          4.58 (33)
          Utilidades
          Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
          Ultimate Extractor MT4
          Clifton Creath
          Utilidades
          Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
          Discord To MT4 Receiver
          Levi Dane Benjamin
          5 (1)
          Utilidades
          Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
          The News Filter
          Leolouiski Gan
          5 (25)
          Utilidades
          Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
          Trade Portfolio Dashboard
          LEE SAMSON
          Utilidades
          ¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
          Telegram To MT4 Copier
          Trinh Dat
          4.95 (40)
          Utilidades
          El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
          VirtualTradePad mt4 Extra
          Vladislav Andruschenko
          4.86 (59)
          Utilidades
          Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
          Custom Alerts MT4
          Daniel Stein
          5 (7)
          Utilidades
          Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
          Copy Cat More Trade Copier MT4
          Dilwyn Tng
          5 (3)
          Utilidades
          Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
          Trade Manager MT4 DaneTrades
          Levi Dane Benjamin
          4.09 (11)
          Utilidades
          Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
          Trading box Technical analysis
          Igor Zizek
          5 (37)
          Utilidades
          Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT4 en una sola herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo y recompensa Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje
          RedFox Copier Pro
          Rui Manh Tien
          4.7 (10)
          Utilidades
          Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
          Telegram Signal pro
          Sara Sabaghi
          4.86 (7)
          Utilidades
          ¿Qué es? Piénsalo, puedes enviar toda la información de órdenes/posiciones a tu canal o grupo de telegram para crear tu comunidad o señales VIP en telegram. Información de posición significa que este EA reenvía todos los detalles de tus nuevas posiciones abiertas (Precio de apertura, Hora de apertura, Tipo de posición, Símbolo de la posición y volumen), cambios de posición (SL o TP modificando o cambios de precio pendientes) y cierre de posición (Precio de cierre, beneficio o pérdida, tiempo de
          Smart Keys Sniper Entry
          Stephen Sanjeeve Sahayam
          Utilidades
          Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
          Exp4 Duplicator
          Vladislav Andruschenko
          4.5 (22)
          Utilidades
          El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
          Basket EA MT4
          Juvenille Emperor Limited
          5 (5)
          Utilidades
          Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
          Grid Manual MT4
          Alfiya Fazylova
          4.71 (17)
          Utilidades
          Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un órdene y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
          Exp SafetyLock PRO
          Vladislav Andruschenko
          4.57 (28)
          Utilidades
          SAFETYLOCK ofrece a los operadores una solución avanzada para protegerse contra las fuertes reversiones del mercado, colocando de manera automática una orden opuesta para cualquier posición ya abierta. Cuando un operador o un EA abre una posición, SAFETYLOCK crea inmediatamente una orden pendiente opuesta. Si la posición comienza a generar pérdidas, esta orden pendiente se activa, formando un bloqueo (lock) que minimiza el riesgo y protege su capital. Este potente EA ofrece una amplia gama de o
          CloseIfProfitorLoss with Trailing
          Vladislav Andruschenko
          4.87 (31)
          Utilidades
          Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
          Averaging Helper
          Sergey Batudayev
          5 (2)
          Utilidades
          Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
          Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
          LEE SAMSON
          Utilidades
          Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
          News Filter EA MT4
          Rashed Samir
          5 (9)
          Utilidades
          Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
          Hedge Trade
          Mothusi Malau
          1 (1)
          Utilidades
          ️ Hedge Trade - EA inteligente de cobertura con compensación fija Convierta movimientos adversos en ciclos de recuperación controlados. Hedge Trade es un Asesor Experto de MetaTrader 4 de nivel profesional que protege cualquier operación abierta colocando y gestionando automáticamente una orden de cobertura inteligente. Está construido para los traders que prefieren abrir su propia posición base pero quieren un sistema de cobertura automatizado y disciplinado para gestionar el drawdown y captu
          KT Equity Protector MT4
          KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
          3.4 (5)
          Utilidades
          Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
          Otros productos de este autor
          Telegram Trade Notify
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre la apertura, el cierre y el cierre parcial de operaciones de MT5 a Telegram. La utilidad admite 16 idiomas : English, French, German, Indian (Hindi), Indonesian, Italian, Kazakh, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian y Vietnamese. El producto está diseñado para traders que necesitan recibir notificaciones en Telegram sin supervisar constantemente el terminal. Es adecuado para usuarios de asesores expertos, traders que o
          FREE
          Discord Notify
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre la apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT5 a Discord. La utilidad admite 16 idiomas : inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, kazajo, coreano, neerlandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para traders que necesitan recibir notificaciones de Discord sin supervisar constantemente el terminal. Es adecuado para usuarios de Expert Advisors que desean seguir su activida
          FREE
          Slack Notify
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT5 a Slack. La utilidad soporta 16 idiomas : Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Slack sin tener que estar constantemente monitorizando el terminal. Es adecuado para usuarios de Asesores Expertos que de
          FREE
          Discord Notify MT4
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT4 a Discord . La utilidad soporta 16 idiomas : Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Discord sin tener que monitorizar constantemente el terminal. Es adecuado para los usuarios de Asesores Expertos que d
          FREE
          Slack Notify MT4
          Aleh Piatrenka
          Utilidades
          Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT4 a Slack. La utilidad soporta 16 idiomas : Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Slack sin tener que estar constantemente monitorizando el terminal. Es adecuado para usuarios de Asesores Expertos que de
          FREE
          Filtro:
          No hay comentarios
          Respuesta al comentario