Telegram Notify MT4

Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MetaTrader 4 a Telegram.

La utilidad soporta 16 idiomas: Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita.

Este producto está diseñado para operadores que quieren recibir notificaciones de Telegram sin tener que estar constantemente monitorizando el terminal de trading. Es adecuado para usuarios de Asesores Expertos que quieren seguir la actividad de EA, operadores que trabajan con múltiples símbolos y usuarios de VPS.

La utilidad detecta correctamente los cierres completos y parciales de operaciones (por ejemplo: 0,10 / 0,30 lotes) e incluye protección contra notificaciones duplicadas.

Las notificaciones pueden enviarse para todos los símbolos de la cuenta de trading o sólo para el símbolo del gráfico en el que está conectada la utilidad (opcional).

Un botón deprueba de Telegram está disponible en el gráfico para verificar la funcionalidad del chat y se puede ocultar después de la configuración.

Contenido de la Notificación

Notificación de Apertura de Operación incluye: Símbolo, Volumen de Operación, Dirección de Operación (COMPRA / VENTA), Precio de Apertura, Valores de Take Profit y Stop Loss (opcional)

La notificación de cierre de operación incluye: Símbolo, Volumen cerrado (parcial o total), Precio de cierre (opcional), Ganancia o pérdida final (bruta o neta - opcional )

Fácil Configuración

Crea un bot de Telegram a través de @BotFather y obtén tu Bot Token. Crea un canal de Telegram (público o privado), obtén su Chat ID, y añade el bot como administrador con permiso para enviar mensajes. En MetaTrader 4, habilita WebRequest para https://api.telegram.org luego adjunta la utilidad a cualquier gráfico e introduce el Bot Token y el Chat ID en los parámetros de entrada. Pulsa el botón Probar Telegram en el gráfico para verificar que todo funciona.

Notas Importantes

La utilidad no abre o modifica operaciones.

Sólo funciona mientras MetaTrader 4 está en marcha.

Compatible con todos los brokers MT4 y soporta trabajar con múltiples órdenes en el mismo símbolo.