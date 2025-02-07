Mejora tus señales de trading con nuestro avanzado Telegram Bridge EA

MT4 To Telegram Signal Bridge (ES)

Ha llegado el momento de cautivar a tu audiencia con actualizaciones de trading en tiempo real que sean profesionales y atractivas visualmente.

Pruébelo gratis descargando la versión DEMO aquí - NOTA: completamente funcional, pero solo con operaciones en EURUSD.

Hemos invertido significativamente en funciones fáciles de usar que crean una experiencia única para clientes y proveedores. ¿No está seguro? Consulte nuestro folleto aquí.

Manual con explicaciones detalladas de los parámetros (en inglés): Manual with detailed explanations

SIGNAL BRIDGE puede ofrecer SEÑALES 100% AMIGABLES PARA COPIAR en todo tipo de negocios, incluso superando la lógica de Metatrader donde otros EAs tienen dificultades.

Nuestro Telegram Bridge EA envía automáticamente señales, capturas de gráficos y reportes detallados de rendimiento directamente a tu grupo de Telegram, sin que tengas que mover un dedo.

Características clave y ventajas

Datos de trading completos

Decide qué mostrar en cada mensaje: pips, precio de entrada, SL, TP, lotes, o incluso riesgo y RR (riesgo/beneficio). Ofrece a tus seguidores total transparencia.

Envía nuevas órdenes, actualiza SL y TP, personaliza tu Break Even desde la configuración, envía cierres parciales 100% compatibles con copiado, etc.

Funciones muy atractivas de adjuntos de gráficos

Incluye una captura de pantalla de cada operación, mostrando tu entrada, SL/TP y el contexto general del mercado. Perfecto para generar confianza y claridad en cada actualización.

Decide la plantilla de tu gráfico, personaliza los colores de las operaciones, ajusta el zoom...

Decide dónde adjuntar: todas las operaciones, solo pendientes, solo mercado, en cierre parcial, al cerrar... ¡e incluso decide omitir el gráfico cuando se active un SL!

¡Envía automáticamente un gráfico con tu mensaje personalizado cuando una operación alcance X% o X pips!

Múltiples formatos de reporte

Elige entre cuatro estilos de reporte distintos para mostrar tu rendimiento diario, semanal o incluso:

Trade by Trade – Desglose detallado de cada posición. Por día – Resúmenes de ganancias/pérdidas diarias para comprobaciones rápidas de rendimiento. Operaciones ganadoras vs perdedoras – Vista clara de la relación ganancias/pérdidas, incluyendo resultados en punto de equilibrio. Por par – Identifica qué pares de divisas o instrumentos son los más rentables.

Actualizaciones programadas e instantáneas

Automatiza reportes diarios, semanales o de periodos personalizados para adaptarlos a tu flujo de trabajo, o envíalos manualmente en cualquier momento.

Detección de cierres parciales y puntos de equilibrio

No necesitas ajustar tus estadísticas manualmente. El EA reconoce automáticamente los cierres parciales y movimientos hacia punto de equilibrio, asegurando un resultado final (PnL) preciso.

Filtros de Magic y símbolos

Restringe la difusión únicamente a las operaciones que desees compartir especificando números mágicos o símbolos. Perfecto para configuraciones de múltiples estrategias.

Transmisiones personalizables

Añade tu propia marca, muestra u oculta comentarios, resalta el riesgo o el tamaño de los lotes, y ajusta el diseño para representar perfectamente tu estilo.

Consulta el Manual completo aquí:

