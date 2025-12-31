Quantum Precision EA
- Asesores Expertos
- Guad Bibar
- Versión: 3.6
Precision Quantum EA es un Asesor Experto basado en reglas y construido en torno a la confirmación en múltiples marcos temporales y la ejecución con riesgo controlado.
En lugar de basarse en señales de un solo marco temporal, el EA utiliza un marco temporal superior para definir el contexto de la tendencia y un marco temporal inferior para entradas precisas, lo que ayuda a filtrar las operaciones de baja calidad durante condiciones de mercado oscilantes o inestables.
Aspectos destacados
-
Filtrado de tendencias en múltiples marcos temporales
-
Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y Breakeven basados en ATR
-
Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo (AutoMM)
-
Protección contra pérdidas diarias
-
Lógica de recuperación avanzada opcional (desactivada o limitada por defecto)
Ajustes por defecto
-
Configuración conservadora y segura para el mercado
-
Diseñado para la estabilidad y la reducción controlada
-
Los modos agresivos son opcionales y están destinados únicamente a usuarios experimentados
Uso recomendado
-
MetaTrader 4
-
Cuentas con spreads bajos
-
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas antes de utilizarlo en vivo
Todos los resultados mostrados son sólo ejemplos. Operar implica riesgo y no se garantizan resultados.
The EA trades EURUSD the best, with solid backtest results. Everything’s running smoothly so far.