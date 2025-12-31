Quantum Precision EA

Precision Quantum EA es un Asesor Experto basado en reglas y construido en torno a la confirmación en múltiples marcos temporales y la ejecución con riesgo controlado .

En lugar de basarse en señales de un solo marco temporal, el EA utiliza un marco temporal superior para definir el contexto de la tendencia y un marco temporal inferior para entradas precisas, lo que ayuda a filtrar las operaciones de baja calidad durante condiciones de mercado oscilantes o inestables.

Aspectos destacados

Filtrado de tendencias en múltiples marcos temporales

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y Breakeven basados en ATR

Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo (AutoMM)

Protección contra pérdidas diarias

Lógica de recuperación avanzada opcional (desactivada o limitada por defecto)

Ajustes por defecto

Configuración conservadora y segura para el mercado

Diseñado para la estabilidad y la reducción controlada

Los modos agresivos son opcionales y están destinados únicamente a usuarios experimentados

Uso recomendado

MetaTrader 4

Cuentas con spreads bajos

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas antes de utilizarlo en vivo

Todos los resultados mostrados son sólo ejemplos. Operar implica riesgo y no se garantizan resultados.