Quantum Trend System

Quantum Trend Executor es un Asesor Experto centrado en la tendencia diseñado para operar durante las condiciones direccionales del mercado.
El EA combina el filtrado de tendencias en un marco temporal superior, la confirmación de la volatilidad y la lógica de ejecución en un marco temporal inferior para participar en fases de tendencia y evitar al mismo tiempo entornos desfavorables.

El sistema está pensado para operadores que prefieren una ejecución estructurada y basada en reglas y comprenden la importancia de activar estrategias automatizadas sólo cuando las condiciones del mercado son apropiadas.

Concepto básico

Quantum Trend Executor no intenta predecir el mercado.
En su lugar, opera mediante:

  • Identificando las condiciones de tendencia mediante filtros de plazos superiores

  • Confirmación de la suficiente actividad del mercado a través del análisis de la volatilidad

  • Ejecutar operaciones en velas cerradas utilizando reglas técnicas predefinidas.

Este enfoque ayuda a reducir la exposición durante condiciones de mercado laterales o inestables.

Características principales

  • Lógica de negociación alineada con la tendencia mediante filtros de plazos superiores

  • Filtro de volatilidad para evitar los periodos de baja actividad del mercado

  • Ejecución de entradas en velas cerradas (sin repintado)

  • Lógica de una operación a la vez para una exposición controlada

  • Herramientas de gestión del riesgo que incluyen Stop Loss, Take Profit, punto de equilibrio y lógica de arrastre.

  • Protección de pérdida máxima diaria

  • Filtro de diferencial, filtros de hora/día y cierre de viernes opcional

  • Filtro opcional de noticias de alto impacto para reducir la exposición durante acontecimientos económicos importantes

Uso diseñado

Quantum Trend Executor es más adecuado para:

  • Tendencias de mercado

  • Activación manual por parte del usuario cuando existen tendencias

  • Operadores que prefieren una ejecución conservadora basada en reglas

El EA no está diseñado para mercados de rango limitado o funcionamiento continuo 24/7 sin supervisión del usuario.

Notas importantes

  • Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo

  • El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

  • Se recomienda a los usuarios que prueben el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en vivo.

  • La gestión adecuada del riesgo es esencial

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Símbolo: Cualquiera (se recomienda probar por instrumento)

  • Plazos: Configurable (configuración por defecto optimizada para la ejecución de tendencias)

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica riesgos.
Este Asesor Experto no garantiza beneficios y debe utilizarse como parte de un plan de trading más amplio.


