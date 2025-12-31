Quantum Precision EA
- Experten
- Guad Bibar
- Version: 3.6
Precision Quantum EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der auf Multi-Timeframe-Bestätigung und risikokontrollierter Ausführung basiert.
Anstatt sich auf Signale in einem einzigen Zeitrahmen zu verlassen, verwendet der EA einen höheren Zeitrahmen, um den Trendkontext zu definieren, und einen niedrigeren Zeitrahmen für präzise Einstiege, was dazu beiträgt, minderwertige Trades während schwankender oder instabiler Marktbedingungen herauszufiltern.
Wichtigste Highlights
-
Multi-Timeframe Trend-Filterung
-
ATR-basierter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven
-
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (AutoMM)
-
Täglicher Verlustschutz
-
Optionale erweiterte Erholungslogik (standardmäßig deaktiviert oder eingeschränkt)
Standard-Einstellungen
-
Konservative, marktplatzsichere Konfiguration
-
Entwickelt für Stabilität und kontrollierten Drawdown
-
Aggressive Modi sind optional und nur für erfahrene Benutzer gedacht
Empfohlene Verwendung
-
MetaTrader 4
-
Konten mit geringer Streuung
-
Es wird dringend empfohlen, vor dem Live-Einsatz zu testen.
Alle gezeigten Ergebnisse sind nur Beispiele. Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse werden nicht garantiert.
The EA trades EURUSD the best, with solid backtest results. Everything’s running smoothly so far.