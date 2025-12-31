Quantum Precision EA

Precision Quantum EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der auf Multi-Timeframe-Bestätigung und risikokontrollierter Ausführung basiert.

Anstatt sich auf Signale in einem einzigen Zeitrahmen zu verlassen, verwendet der EA einen höheren Zeitrahmen, um den Trendkontext zu definieren, und einen niedrigeren Zeitrahmen für präzise Einstiege, was dazu beiträgt, minderwertige Trades während schwankender oder instabiler Marktbedingungen herauszufiltern.

Wichtigste Highlights

Multi-Timeframe Trend-Filterung

ATR-basierter Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven

Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (AutoMM)

Täglicher Verlustschutz

Optionale erweiterte Erholungslogik (standardmäßig deaktiviert oder eingeschränkt)

Standard-Einstellungen

Konservative, marktplatzsichere Konfiguration

Entwickelt für Stabilität und kontrollierten Drawdown

Aggressive Modi sind optional und nur für erfahrene Benutzer gedacht

Empfohlene Verwendung

MetaTrader 4

Konten mit geringer Streuung

Es wird dringend empfohlen, vor dem Live-Einsatz zu testen.

Alle gezeigten Ergebnisse sind nur Beispiele. Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse werden nicht garantiert.