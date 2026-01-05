Quantum Trend Analyzer

Quantum Trend Analyzer es un indicador profesional de análisis de mercado multi-marco de tiempo para MetaTrader 4, diseñado para ayudar a los operadores a evaluar objetivamente la dirección de la tendencia, la fuerza de la tendencia, y la calidad del régimen de mercado a través de múltiples marcos de tiempo en un solo tablero de instrumentos.

En lugar de centrarse en señales aisladas, el indicador evalúa el entorno global del mercado, clasificando cada marco temporal en regímenes claros como Tendencia alcista, Tendencia bajista, Rango / Chop o Transición.
Todos los cálculos se realizan utilizando sólo velas confirmadas (cerradas), sin repintado ni lógica de futuro.

Cómo funciona Quantum Trend Analyzer

Para cada marco temporal seleccionado, el indicador calcula una Puntuación de Calidad de Tendencia (0-100) basada en una combinación de componentes analíticos, incluyendo:

  • Estructura y pendiente de la EMA para evaluar el sesgo direccional

  • Medición de la fuerza basada en el ADX para distinguir las tendencias de las condiciones de baja energía

  • Eficiencia del mercado / detección de tajos, utilizando métodos seleccionables como:

    • Índice de fragmentación (CI)

    • Ratio de eficiencia (ER)

    • Compresión de la volatilidad (comparación del ancho de banda de Bollinger y el ATR)

  • Pivotes de estructura confirmados para validar la estabilidad del mercado

Estos elementos se combinan en una clasificación de régimen unificada que se muestra en un cuadro de mandos claro y compacto.

Características principales

  • Análisis de tendencias y regímenes en múltiples marcos temporales en una sola vista

  • Puntuación cuantitativa de la calidad de la tendencia (0-100) por marco temporal

  • Etiquetas de régimen claras: Tendencia al alza, Tendencia a la baja, Rango/Chop, Transición

  • Sólo cálculos de barras cerradas (sin repintado)

  • Alertas opcionales sobre cambios de régimen

  • Plazos y componentes de análisis configurables

  • Adecuado para uso en gráficos continuos de cualquier símbolo

Uso previsto

Quantum Trend Analyzer es una herramienta contextual y de apoyo a la toma de decisiones, diseñada para ayudar a los operadores a

  • Alinear la ejecución en el marco temporal inferior con las condiciones del marco temporal superior

  • Identificar cuándo los mercados están en tendencia y cuándo en oscilación

  • Evitar el desajuste de la estrategia con regímenes de mercado desfavorables.

  • Mantener la coherencia y la disciplina en el análisis multitemporal.

Notas importantes

  • Este indicador no proporciona señales de compra o venta

  • No automatiza las decisiones de negociación

  • Los resultados deben interpretarse como un contexto analítico, no como una predicción.

  • El comportamiento del mercado puede cambiar; condiciones pasadas no garantizan resultados futuros

Quantum Trend Analyzer está diseñado para operadores que valoran la estructura, el conocimiento del régimen y la claridad analítica como parte de un flujo de trabajo de negociación sistemático.


