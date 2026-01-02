Quantum Range Executor es un Asesor Experto controlado manualmente diseñado para la ejecución disciplinada de operaciones de rango en condiciones de mercado laterales.

El EA utiliza la interacción de precios de la banda de Bollinger para identificar oportunidades de reversión de la media y gestiona el riesgo con un marco de stop-loss y take-profit basado en ATR. Está pensado para que el operador lo active de forma selectiva cuando las condiciones del mercado sean adecuadas, en lugar de ejecutarlo de forma continua.

Características principales

Ejecución de reversión a la media basada en la interacción del precio con la banda de Bollinger

Stop Loss y Take Profit basados en ATR con una relación riesgo-recompensa configurable.

Una operación cada vez (sin cuadrículas, martingalas ni promedios)

Filtro de volatilidad opcional para reducir la actividad durante la expansión del mercado

Protección de ruptura de rango incorporada que desactiva la negociación cuando cambian las condiciones

Control manual de activación/desactivación para un uso flexible

Tamaño de lote fijo y gestión transparente del riesgo

Uso previsto

Diseñado para la negociación manual de rangos

Se utiliza mejor cuando el operador identifica un mercado lateral o en consolidación.

No está pensado para condiciones de fuerte tendencia

Información importante

Este Asesor Experto no garantiza beneficios.

Operar implica riesgos y puede ocasionar pérdidas.

Los resultados dependen de las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la configuración del usuario.

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.

Quantum Range Executor se centra en la ejecución controlada, la flexibilidad y el conocimiento del riesgo, proporcionando a los operadores una herramienta estructurada para apoyar su propio análisis de mercado en lugar de una toma de decisiones totalmente automatizada.