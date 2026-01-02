Quantum Range Executor

Quantum Range Executor es un Asesor Experto controlado manualmente diseñado para la ejecución disciplinada de operaciones de rango en condiciones de mercado laterales.

El EA utiliza la interacción de precios de la banda de Bollinger para identificar oportunidades de reversión de la media y gestiona el riesgo con un marco de stop-loss y take-profit basado en ATR. Está pensado para que el operador lo active de forma selectiva cuando las condiciones del mercado sean adecuadas, en lugar de ejecutarlo de forma continua.

Características principales

  • Ejecución de reversión a la media basada en la interacción del precio con la banda de Bollinger

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR con una relación riesgo-recompensa configurable.

  • Una operación cada vez (sin cuadrículas, martingalas ni promedios)

  • Filtro de volatilidad opcional para reducir la actividad durante la expansión del mercado

  • Protección de ruptura de rango incorporada que desactiva la negociación cuando cambian las condiciones

  • Control manual de activación/desactivación para un uso flexible

  • Tamaño de lote fijo y gestión transparente del riesgo

Uso previsto

  • Diseñado para la negociación manual de rangos

  • Se utiliza mejor cuando el operador identifica un mercado lateral o en consolidación.

  • No está pensado para condiciones de fuerte tendencia

Información importante

  • Este Asesor Experto no garantiza beneficios.

  • Operar implica riesgos y puede ocasionar pérdidas.

  • Los resultados dependen de las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la configuración del usuario.

  • Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.

Quantum Range Executor se centra en la ejecución controlada, la flexibilidad y el conocimiento del riesgo, proporcionando a los operadores una herramienta estructurada para apoyar su propio análisis de mercado en lugar de una toma de decisiones totalmente automatizada.

Otros productos de este autor
Quantum Market State
Guad Bibar
Indicadores
Cómo funciona Quantum Regime Matrix evalúa las condiciones del mercado utilizando un modelo analítico compuesto que incluye: Estructura y pendiente de la EMA (rápida, media, lenta) Filtrado de fuerza basado en ADX Análisis de compresión de la volatilidad mediante el ancho de banda de Bollinger y el ATR Alineación opcional a plazos superiores Cada componente contribuye a una clasificación de régimen interno. Panel en el gráfico El indicador muestra un panel informativo que muestra: Régimen act
Quantum Precision EA
Guad Bibar
Asesores Expertos
Aspectos más destacados Filtrado de tendencias en múltiples marcos temporales Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y Breakeven basados en ATR Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo (AutoMM) Protección contra pérdidas diarias Lógica de recuperación avanzada opcional (desactivada o limitada por defecto) Ajustes por defecto Configuración conservadora y segura para el mercado Diseñado para la estabilidad y la reducción controlada Los modos agresivos son opcionales y están destinados úni
Quantum Reversion EA
Guad Bibar
Asesores Expertos
Quantum Reversion EA es un sistema de trading automatizado diseñado y optimizado específicamente para el par de divisas EUR/NZD en el marco temporal M5 . La lógica de la estrategia, la sincronización de las operaciones y los parámetros internos se desarrollaron y probaron principalmente en estas condiciones. Para un rendimiento óptimo y previsto, el EA debe utilizarse en: Símbolo: EURNZD Marco temporal: M5 El EA funciona de forma totalmente automática y no requiere gestión manual de las operacio
Quantum Trend Matrix
Guad Bibar
Indicadores
Quantum Trend Matrix es un indicador profesional de MT4 que analiza la estructura del mercado y la volatilidad para clasificar el entorno actual como alcista, bajista, lateral o mixto . Está diseñado para operadores que desean adaptar su estrategia a las condiciones del mercado en lugar de aplicar el mismo enfoque en todas las situaciones. El indicador presenta su análisis en un panel limpio y de tamaño automático en el gráfico, con una puntuación de confianza y un contexto estratégico claro. Po
Quantum Trend Executor
Guad Bibar
Asesores Expertos
Quantum Trend Executor es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias creado para operadores que entienden la estructura del mercado y prefieren una ejecución controlada y basada en reglas en lugar de sistemas totalmente automatizados. Este EA no está diseñado para principiantes y no es un robot de configurar y olvidar . Requiere que el operador lo active manualmente sólo cuando haya una tendencia clara. El sistema se centra en la protección del capital durante el ruido del mercad
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario