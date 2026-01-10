QL Ichimoku Trend
- Indicadores
- Guad Bibar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
QL Ichimoku Dashboard es un tablero profesional de análisis de tendencias en múltiples marcos temporales basado en la estructura de mercado Ichimoku.
El indicador analiza múltiples marcos temporales y muestra:
Puntuaciones de calidad de la tendencia (0-10)
Estados del régimen de mercado: Tendencia, Transición, Chop
Una clara condición de mercado compuesta para ayudar a decidir si operar o esperar
Todos los cálculos utilizan sólo velas cerradas, por lo que el indicador no repinta y es adecuado para el análisis de mercado en vivo.
Características
Análisis Ichimoku en múltiples marcos temporales
No repinta (sólo velas cerradas)
Sólo panel de control: sin operaciones ni señales
Interfaz limpia y ligera
Funciona con todos los símbolos y brokers de 4/5 dígitos
Diseño y apariencia totalmente personalizables
Importante
Este indicador no abre ni gestiona operaciones.
Está diseñado como un filtro de mercado y una herramienta de confirmación para operadores discrecionales.