QL Ichimoku Trend

QL Ichimoku Dashboard es un tablero profesional de análisis de tendencias en múltiples marcos temporales basado en la estructura de mercado Ichimoku.

El indicador analiza múltiples marcos temporales y muestra:

  • Puntuaciones de calidad de la tendencia (0-10)

  • Estados del régimen de mercado: Tendencia, Transición, Chop

  • Una clara condición de mercado compuesta para ayudar a decidir si operar o esperar

Todos los cálculos utilizan sólo velas cerradas, por lo que el indicador no repinta y es adecuado para el análisis de mercado en vivo.

Características

  • Análisis Ichimoku en múltiples marcos temporales

  • No repinta (sólo velas cerradas)

  • Sólo panel de control: sin operaciones ni señales

  • Interfaz limpia y ligera

  • Funciona con todos los símbolos y brokers de 4/5 dígitos

  • Diseño y apariencia totalmente personalizables

Importante

Este indicador no abre ni gestiona operaciones.
Está diseñado como un filtro de mercado y una herramienta de confirmación para operadores discrecionales.


