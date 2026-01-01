Quantum Market State

Quantum Regime Matrix es un indicador de análisis de regímenes de mercado para MetaTrader 5.

Ayuda a los operadores a identificar objetivamente si el entorno actual del mercado es alcista, bajista, lateral o mixto, y proporciona orientación contextual sobre qué tipo de estrategia es más apropiada en cada régimen.

El indicador está diseñado para ofrecer claridad, estabilidad y uso a largo plazo, sin repintados ni lógica prospectiva.

Por qué importan los regímenes de mercado

El rendimiento de las operaciones suele depender más de las condiciones del mercado que de la propia estrategia.

Los métodos de seguimiento de tendencias suelen obtener peores resultados en mercados oscilantes, mientras que los enfoques de reversión de la media luchan durante las tendencias fuertes. Quantum Regime Matrix se centra en identificar el régimen actual, permitiendo a los operadores adaptar su toma de decisiones en consecuencia.

Cómo funciona Quantum Regime Matrix

El indicador evalúa las condiciones del mercado utilizando un modelo ponderado de señales múltiples:

Estructura y pendiente de la EMA (Rápida / Media / Lenta) para evaluar el sesgo direccional

Filtro de fuerza ADX para distinguir la fuerza de la tendencia de los rangos de baja energía

Análisis de compresión de la volatilidad utilizando: Ancho de banda de Bollinger Compresión ATR frente a medias históricas

Confirmación opcional de plazos superiores para reducir las falsas clasificaciones de régimen

Todos los cálculos utilizan únicamente barras confirmadas para evitar repintados

Cada componente contribuye a una puntuación de régimen compuesta y a un valor de confianza.

Salida en el panel del gráfico

El indicador muestra un panel limpio y de tamaño automático directamente en el gráfico:

Régimen actual: Alcista / Bajista / Lateral / Mixto

Puntuación de confianza (0-100)

Contexto de la estrategia (seguimiento de la tendencia o basada en rangos)

Desglose de componentes internos (estructura EMA, estado ADX, estado de volatilidad)

Estado opcional de alineación con un marco temporal superior

El panel está diseñado para seguir siendo legible en todos los temas de gráficos y resoluciones de pantalla.

A quién va dirigido este indicador

Operadores discrecionales que desean un contexto de régimen antes de realizar operaciones

Operadores de sistemas que seleccionan qué estrategia aplicar en las condiciones actuales

Desarrolladores de EA que necesitan un filtro de régimen estable

Operadores que valoran el análisis de barras confirmadas sin repintado

Para quién NO es este indicador

Operadores que buscan señales automáticas de compra/venta

Usuarios que esperan predicciones o pronósticos de precios futuros

Operativa totalmente automatizada sin toma de decisiones humanas

Ejemplos prácticos de uso

Entorno de tendencia fuerte: Favorecer estrategias de seguimiento de tendencias, como retrocesos o rupturas.

Entorno lateral: Favorecer estrategias basadas en rangos o de reversión a la media

Régimen mixto: Reduzca el riesgo, espere a que se aclare la situación o evite operar.

El indicador no le dice cuándo operar, sino que le ayuda a clarificar cómo se está comportando el mercado.

Notas técnicas

Utiliza únicamente la lógica de barras confirmadas (no repinta)

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por el broker

Confirmación multi-marco temporal opcional

Sin operaciones comerciales, sin acceso a archivos, sin dependencias externas

Diseñado para un rendimiento estable en gráficos en vivo y pruebas de estrategias

Nota de transparencia

Quantum Regime Matrix es una herramienta analítica diseñada para apoyar la toma de decisiones.

No sustituye a la gestión de riesgos, las pruebas de estrategias ni el criterio del operador. Todas las decisiones comerciales son responsabilidad del usuario.