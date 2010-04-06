Bulls Power HTF MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Activaciones: 7
Indicador Crypto_Forex Bulls Power HTF para MT5.
- El oscilador Bulls Power HTF es el filtro perfecto para entradas de compra. HTF significa marco temporal superior.
- Los indicadores Bulls y Bears Power se utilizan para medir la fuerza de las tendencias correspondientes en el trading.
- Bulls Power mide la fuerza de la posición de los compradores.
- El indicador Bulls Power HTF es excelente para sistemas de trading multimarco temporal con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.
- Este indicador permite añadir Bulls Power de un marco temporal superior a su gráfico actual.
- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC en caso de cruce de nivel 0.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.