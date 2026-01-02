TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic

TriParity AfterShock Catcher

TriParityAfterShock C atcher es la herramienta de ejecución del flujo de trabajo TriParity. Le ayuda a convertir un "régimen de réplica " seleccionado en una decisión de negociación repetible con Entrada / TP / SL definidos y estadísticas de referencia, sin depender de predicciones o "reversión a la media garantizada".

✅ Importante: Esto NO es ejecución de arbitraje triangular.

TriParity AfterShock Catcher negocia el aftershock (time-lag / overshoot → convergence) que puede aparecer después de los flujos de corrección de la paridad interbancaria.

Precios (Modelo Step-Up)

El precio de lanzamiento comienza en 230 $. El precio aumenta en 10 $ por cada 10 copias vendidas, con un tope de 300 $.

Qué hace este Catcher

Proporciona una forma estructurada de ejecutar y gestionar una configuración seleccionada

Ayuda a definir las salidas por adelantado (estructura TP/SL), reduciendo las decisiones emocionales

Incluye un concepto de Tablero de Estadísticas para apoyar la evaluación disciplinada: Índices de alcance de TP (TP1-TP3) e índice de SL como control de referencia Ayuda a notar los cambios de régimen en lugar de asumir que "siempre vuelve"

para apoyar la evaluación disciplinada:

✅ El objetivo no es "predecir el mercado".

El objetivo es normalizar la ejecución y reducir la indecisión / reacción exagerada.

Por qué las estadísticas forman parte del diseño

El arbitraje triangular se describe a menudo como "lógica delgada libre de riesgo", pero el comercio minorista de réplica no lo es. Dado que no está exenta de riesgo, TriParity utiliza estadísticas para anclar las salidas y las expectativas de riesgo:

NOWCAST es el filtro de régimen primario

es el filtro de régimen primario Las estadísticas son secundarias (confirmación / línea de base), no un número de marketing escogido a dedo.

Flujo de trabajo de negociación recomendado (se vende por separado)

La negociación TriParity se completa en 3 pasos:

Escáner (NOWCAST) → encontrar candidatos A/B AI check (prompt → short report) → alineación de fundamentales / comprobación de puntos ciegos Catcher → ejecutar con Entrada estructurada / TP / SL / Stats

Venta cruzada (recomendado):

👉 Para el descubrimiento más rápido de candidatos, utilice TriParity PRO Scanner (NOWCAST incorporado) (se vende por separado).

Catcher es más fuerte cuando se llega con un candidato filtrado desde el Scanner.