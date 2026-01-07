Fxland Price Reversal Zones

🔹 Fxland Price Reversal Zones (MT4)

FXLAND Smart Reversal Indicator es una herramienta de análisis técnico profesional diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios y puntos de inflexión clave del mercado con claridad y precisión.

El indicador analiza la estructura de precios y el comportamiento del mercado para resaltar las áreas donde es probable que se produzca el agotamiento o la reversión de la tendencia. Es adecuado para operadores que prefieren una toma de decisiones discrecional respaldada por una guía visual clara.

🔹 Características principales

Detecta posibles zonas de reversión de precios

Visualización clara y limpia en el gráfico

Diseñado para decisiones de trading manuales

Funciona en todos los símbolos y marcos temporales

No se repinta tras la confirmación

Optimizado para MetaTrader 5

🔹 Cómo funciona

Este indicador funciona en todos los pares de divisas, oro, plata, petróleo, acciones, y todos los marcos de tiempo de un minuto a semanal.

Sólo tiene que especificar un precio máximo en el gráfico con la línea vertical del indicador y luego pulse el botón calcular. El cálculo se realiza y se identifica un recuadro amarillo, que es el punto de inflexión del precio. Si una vela cierra por debajo del recuadro, la tendencia alcista termina y la tendencia pasa a ser bajista. A la inversa, basta con especificar un precio mínimo en el gráfico y colocar la línea vertical en la vela inferior y, a continuación, pulsar el botón de cálculo hasta que el recuadro amarillo indique la vuelta del precio o el cambio de tendencia. Si una vela cierra por encima del recuadro, la tendencia bajista termina y comienza la tendencia alcista.

FXLAND Smart Reversal Indicator evalúa los movimientos de los precios y la estructura del mercado para localizar las zonas donde puede cambiar la presión de compra o venta.
Cuando se detecta una condición válida, el indicador marca visualmente la zona directamente en el gráfico, lo que permite a los operadores analizar y decidir según su propia estrategia.

El indicador destaca las posibles zonas de inversión de precios mediante un recuadro visual
que se muestra directamente en el gráfico.

Si la acción del precio rompe la zona destacada y una vela cierra más allá del recuadro,
el indicador identifica un posible cambio en la estructura del mercado.

Después de detectar un posible cambio de tendencia, el indicador proyecta objetivos de precio
basados en los máximos y mínimos de oscilaciones anteriores para ayudar en el análisis del mercado.

Todos los cálculos se realizan visualmente y están pensados para apoyar la toma de decisiones analíticas


🔹 ¿A quién va dirigido este indicador?

Operadores que utilizan la acción del precio

Operadores que buscan análisis de reversión y cambio de tendencia

Operadores profesionales y avanzados

Operadores que desean herramientas analíticas de alta calidad, no señales automatizadas

🔹 Notas importantes

Este indicador no abre operaciones automáticamente


🔹 Plataforma

MetaTrader 5 (MT5)

Compatible con Netting & Cuentas de cobertura
Si usted está buscando un indicador profesional de análisis de mercado con el estudio de la lógica de reversión y detección de cambios de tendencia en el diseño gráfico, el FXLAND Smart Reversal Indicator está diseñado para usted.


