Ape Alpha Propfirm Edge
- Asesores Expertos
- Jacob Hooper
- Versión: 1.1
- Actualizado: 8 julio 2025
- Activaciones: 5
Acerca de APE (Alpha Prop Edge)
APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media. Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas.
Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación.
APE ha sido evaluado mediante pruebas históricas extensas para validar su consistencia estructural. Está dirigido a traders con experiencia en gestión de exposición y configuración de riesgo.
Funciones de gestión de riesgo:
-
Límite de pérdida diario configurable
-
Cierre automático al alcanzar un nivel de ganancia definido
-
Perfiles de riesgo ajustables (conservador, moderado, agresivo)
Características técnicas:
-
Lógica contraria basada en extensiones de mercado
-
Protección integrada del capital
-
Configurable para requisitos de cuentas financiadas
-
Apto para simulaciones, investigación y pruebas
Aviso importante:
Este producto utiliza un enfoque de riesgo que puede aumentar la exposición en determinadas condiciones. No está diseñado para inversión a largo plazo ni para construir un historial de rendimiento.
Todos los resultados están basados en pruebas históricas y no garantizan rendimientos futuros. El uso del EA debe realizarse con conocimiento de los riesgos involucrados.
Pares de divisas:
APE puede utilizarse en varios pares, aunque centrarse en los siguientes cuatro puede ofrecer mayor estabilidad y menor riesgo:
-
AUDCAD
-
EURCAD
-
NZDCAD
-
GBPNZD
-
AUDNZD
-
EURJPY
-
EURAUD
-
GBPAUD
-
EURGBP (desempeño más débil en pruebas)