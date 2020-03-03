Ape Alpha Propfirm Edge

Acerca de APE (Alpha Prop Edge)

APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media. Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas.

Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación.

APE ha sido evaluado mediante pruebas históricas extensas para validar su consistencia estructural. Está dirigido a traders con experiencia en gestión de exposición y configuración de riesgo.

Funciones de gestión de riesgo:

  • Límite de pérdida diario configurable

  • Cierre automático al alcanzar un nivel de ganancia definido

  • Perfiles de riesgo ajustables (conservador, moderado, agresivo)

Características técnicas:

  • Lógica contraria basada en extensiones de mercado

  • Protección integrada del capital

  • Configurable para requisitos de cuentas financiadas

  • Apto para simulaciones, investigación y pruebas

Aviso importante:
Este producto utiliza un enfoque de riesgo que puede aumentar la exposición en determinadas condiciones. No está diseñado para inversión a largo plazo ni para construir un historial de rendimiento.
Todos los resultados están basados en pruebas históricas y no garantizan rendimientos futuros. El uso del EA debe realizarse con conocimiento de los riesgos involucrados.

Pares de divisas:
APE puede utilizarse en varios pares, aunque centrarse en los siguientes cuatro puede ofrecer mayor estabilidad y menor riesgo:

  1. AUDCAD

  2. EURCAD

  3. NZDCAD

  4. GBPNZD

  5. AUDNZD

  6. EURJPY

  7. EURAUD

  8. GBPAUD

  9. EURGBP (desempeño más débil en pruebas)

