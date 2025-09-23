Trading Dashboard Pro
- Indicadores
- Khac Thanh Bui
- Versión: 1.10
- Actualizado: 12 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Trading Dashboard Pro: El Centro de Comando Definitivo para MetaTrader 5
⭐⭐⭐⭐⭐ Transforme su terminal en una estación de trading profesional
Trading Dashboard Pro es una utilidad integral de gestión de riesgos diseñada para traders profesionales, candidatos a empresas de fondeo (Prop Firms) y scalpers serios. Consolida datos críticos del mercado y métricas de salud de la cuenta en una interfaz elegante.
🚀 ¿POR QUÉ NECESITA ESTE PANEL?
1. Para Traders de Empresas de Fondeo (FTMO, MFF, etc.)
Las "Prop Firms" tienen reglas estrictas sobre el Drawdown Diario.
✅ La Solución: Nuestro panel rastrea específicamente su Max DD (Caída Máxima) para el día y el mes actual. Sabrá al instante qué tan cerca está de su límite de pérdida diaria.
2. Para Scalpers y Day Traders
✅ La Solución: La sección Análisis Diario se actualiza al instante, mostrando su beneficio neto, lotes negociados y total de operaciones de "Hoy" y "Ayer" de un vistazo.
3. Gestión de Riesgos (Salud de la Cuenta)
✅ La Solución: El monitor dinámico cambia de color y estado (SEGURO, PRECAUCIÓN, PELIGRO) según su Nivel de Margen, advirtiéndole visualmente antes de un Stop Out.
📊 CARACTERÍSTICAS DETALLADAS
- Monitor en Tiempo Real: Visualice la brecha entre Balance y Equidad, y la salud del Margen.
- Resumen de Posiciones: Vista rápida de exposición (Compras vs Ventas, Lotes, Ganancias/Pérdidas).
- Historial de Rendimiento: Analice el Max Drawdown y Beneficios por día, semana y mes.
- Gráfico de Balance: Curva de crecimiento de la cuenta integrada directamente en el panel.
Soporte multilingüe incluido.
