Trading Dashboard Pro

Trading Dashboard Pro: El Centro de Comando Definitivo para MetaTrader 5

⭐⭐⭐⭐⭐ Transforme su terminal en una estación de trading profesional

Trading Dashboard Pro es una utilidad integral de gestión de riesgos diseñada para traders profesionales, candidatos a empresas de fondeo (Prop Firms) y scalpers serios. Consolida datos críticos del mercado y métricas de salud de la cuenta en una interfaz elegante.

🚀 ¿POR QUÉ NECESITA ESTE PANEL?

1. Para Traders de Empresas de Fondeo (FTMO, MFF, etc.)
Las "Prop Firms" tienen reglas estrictas sobre el Drawdown Diario.
La Solución: Nuestro panel rastrea específicamente su Max DD (Caída Máxima) para el día y el mes actual. Sabrá al instante qué tan cerca está de su límite de pérdida diaria.

2. Para Scalpers y Day Traders
La Solución: La sección Análisis Diario se actualiza al instante, mostrando su beneficio neto, lotes negociados y total de operaciones de "Hoy" y "Ayer" de un vistazo.

3. Gestión de Riesgos (Salud de la Cuenta)
La Solución: El monitor dinámico cambia de color y estado (SEGURO, PRECAUCIÓN, PELIGRO) según su Nivel de Margen, advirtiéndole visualmente antes de un Stop Out.

📊 CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

  • Monitor en Tiempo Real: Visualice la brecha entre Balance y Equidad, y la salud del Margen.
  • Resumen de Posiciones: Vista rápida de exposición (Compras vs Ventas, Lotes, Ganancias/Pérdidas).
  • Historial de Rendimiento: Analice el Max Drawdown y Beneficios por día, semana y mes.
  • Gráfico de Balance: Curva de crecimiento de la cuenta integrada directamente en el panel.

Soporte multilingüe incluido.

FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
Nguyen Manh Hung
132
Nguyen Manh Hung 2025.10.12 14:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Fiormai1010
26
Fiormai1010 2025.10.12 09:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

sandrorjbr
21
sandrorjbr 2025.10.03 04:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

KDest
575
KDest 2025.09.30 05:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Khac Thanh Bui
4545
Respuesta del desarrollador Khac Thanh Bui 2025.10.03 03:56
Thank bro!
Respuesta al comentario