GoldStorm Pro EA MT5

GoldStorm Pro - Sistema de negociación fractal multiestrategia avanzado

Visión general

GoldStorm Pro es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando avanzadas estrategias de ruptura fractal. El sistema combina tres estrategias de negociación independientes que trabajan juntas para capturar diferentes movimientos del mercado, manteniendo una estricta gestión del riesgo.

Características principales

Arquitectura Multi-Estrategia

La estrategia A (Conservadora) ofrece operaciones swing a largo plazo con configuraciones de alta probabilidad. La estrategia B (Agresiva) ofrece operaciones de ruptura basadas en el impulso para movimientos volátiles. La estrategia C (Trend Following) permite seguir las principales tendencias para obtener importantes beneficios.

Análisis fractal avanzado

Sistema de detección de fractales en múltiples marcos temporales con confirmación de barra izquierda/derecha personalizable, optimización dinámica del periodo de retroceso y cálculo inteligente del precio de entrada con topes de compensación.

Gestión integral del riesgo

Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes, límites máximos diarios de operaciones, comprobaciones avanzadas de gestión monetaria y múltiples filtros y validaciones de seguridad.

Gestión inteligente de operaciones

Funcionalidad de punto muerto, sistema de trailing stop, vencimiento virtual de órdenes y supervisión inteligente de posiciones.

Detalles de la estrategia

Estrategia A - Swing Trading Conservador

Marco temporal de análisis: Gráficos de 4 horas para la identificación de tendencias. Marco temporal de entrada: Gráficos de 1 hora para una sincronización precisa. Riesgo-Recompensa: Relación 2,5:1 optimizada para obtener beneficios constantes. Ideal para: Configuraciones estables y de alta probabilidad con menor riesgo.

Estrategia B - Momento agresivo

Marco temporal de análisis: Gráficos de 1 hora para la detección del impulso. Plazo de entrada: Gráficos de 30 minutos para entradas rápidas. Riesgo-Recompensa: Relación 3:1 para movimientos explosivos. Ideal para: Capturar la volatilidad de las rupturas y el impulso del mercado.

Estrategia C - Seguimiento de tendencias a largo plazo

Marco temporal de análisis: Gráficos diarios para análisis de tendencias principales. Plazo de entrada: Gráficos de 1 hora para entradas óptimas. Riesgo-Recompensa: 3.3:1 ratio para máximos beneficios de tendencia. Ideal para: Montar las principales tendencias del mercado para obtener ganancias sustanciales.

Parámetros de entrada

Configuración de la estrategia

Ejecutar estrategia conservadora - Activar/desactivar el enfoque conservador de swing trading.

Ejecutar estrategia agresiva - Activar/desactivar la estrategia de ruptura de impulso

Ejecutar estrategia a largo plazo - Activar/desactivar la estrategia de seguimiento de tendencia

Spread Máximo Permitido - Evita operar durante condiciones de spread alto (en puntos)

Expert Advisor ID - Identificador único para la gestión de operaciones

Comentario de la operación - Comentario personalizado para todas las operaciones

Usar Vencimiento Virtual - Habilitar el sistema de vencimiento automático de órdenes

Establecer Stop Loss/Take Profit después de la entrada - Opción para establecer niveles después de la ejecución de la orden

Dimensionamiento de la posición y gestión del riesgo

Método de Tamaño de Posición - Elija entre tamaño de lote manual o porcentaje de riesgo

Tamaño de lotefijo - Tamaño de lote específico cuando se utiliza el modo manual

Riesgo por operación - Porcentaje de la cuenta a arriesgar por operación (recomendado: 0,25%)

Utilizar capital de la cuenta - Calcular el tamaño de la posición en función del capital en lugar del saldo

Tamaño máximo de la posición - Límite superior para el tamaño de la posición

Tamaño mínimo de la posición - Límite inferior para el tamaño de la posición

Ajustes de seguridad y protección

Activar comprobaciones básicas de seguridad - Activar validaciones de seguridad completas

Nivel de Margen Mínimo - Porcentaje de margen requerido antes de detener las operaciones

Historial mínimo requerido - Barras necesarias para un análisis fiable

Filtros de negociación

Activar Filtro de Diferencial - Bloquea operaciones en condiciones de diferencial alto

Diferencial máximo - Umbral de diferencial en pips para la ejecución de operaciones

Activar Filtro Horario - Restringe la negociación a horas específicas

Hora de inicio de negociación - Inicio de la ventana de negociación (GMT)

Hora de fin de negociación - Fin de la ventana de negociación (GMT)

Evitar Horas de Noticias - Omitir la negociación durante la publicación de noticias importantes

Activar filtro de fin de semana - Impide la negociación durante el fin de semana

Hora de inicio del fin de semana - Cuando comienzan las restricciones del fin de semana (viernes)

Comprobar niveles de margen - Supervisar el margen de la cuenta antes de operar

Umbral de margen mínimo - Nivel de margen por debajo del cual se detiene la negociación

Gestión de entradas

Distancia mínima de entrada - Distancia requerida desde el precio actual (en pips)

Órdenes máximas por dirección - Limita las posiciones simultáneas

Distancia de filtro de órdenes - Distancia mínima entre órdenes similares (en pips)

Usar Filtro de Precio de Cierre - Validación adicional usando el cierre anterior

Volatilidad mínima del mercado - Movimiento de precios requerido en 24 horas (en pips)

Gestión de Salidas

StopLoss por defecto - Distancia de stop loss estándar (en pips)

Take Profit por defecto - Distancia estándar del take profit (en pips)

Sistema Trailing Stop

Trailing Start Distance - Nivel de beneficio antes de que comience el trailing (en pips)

Trailing Step Size - Distancia a mantener desde el precio actual (en pips)

Incremento de arrastre - Movimiento mínimo para el ajuste de arrastre (en pips)

Protección de punto de equilibrio

Break-Even Trigger - Nivel de beneficio para mover el stop a la entrada (en pips)

Break-Even Profit - Pequeño beneficio a mantener cuando se alcanza el punto de equilibrio (en pips)

Ajustes recomendados

Para cuenta de 1.000 $ (Oro) - Riesgo por operación: 0,25%, Tamaño máximo de posición: 0,05 lotes, Stop Loss por defecto: 300 pips, Take Profit por defecto: 200 pips, Trailing Start: 100 pips, Horario de Operaciones: 7:00 - 10:00 GMT

Para operaciones conservadoras - Active sólo la estrategia A, Riesgo por operación: 0,2%, Órdenes máximas por dirección: 1

Para operaciones agresivas - Activar todas las estrategias, Riesgo por operación: 0,3%, Órdenes máximas por dirección: 2

Optimización del rendimiento

Recomendaciones para el marco temporal de los gráficos - Óptimo: gráficos H1 (1 hora) para un mejor equilibrio; Aceptable: Gráficos M15, M30, H4

Compatibilidad de Símbolos - Primario: Todos los pares principales (EU, GU, XAU, etc.); Secundario: Principales pares de divisas con ajuste de parámetros; No Recomendado: Pares exóticos o cripto

Requisitos técnicos

Plataforma: MetaTrader 5. Depósito mínimo: $100 (recomendado $1,000+). Tipo de cuenta: Cualquiera (demo/real, hedge/netting). VPS Recomendado: Para operar 24/7. Internet: Se requiere conexión estable.

Características de seguridad

Protecciones integradas - Validación de la gestión monetaria, comprobación del cumplimiento del nivel de stop, verificación de los datos históricos, protección contra la división por cero, comprobación de los límites de la matriz, registro exhaustivo de errores.

Adaptaciones inteligentes - Escalado automático del tamaño del lote para cualquier tamaño de cuenta, ajuste dinámico del spread, conocimiento de las horas de mercado, prevención de las operaciones de fin de semana, evitación de la hora de las noticias.

Instalación y configuración

Descargue e instale el EA en su carpeta de expertos de MetaTrader 5. Adjuntar al gráfico arrastrándolo al gráfico XAUUSD H1. Configure los parámetros en función de su tolerancia al riesgo. Habilite Auto Trading para asegurar que el trading del EA está permitido. Supervise el rendimiento revisando los registros y el historial de operaciones con regularidad.

Especificaciones Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 | Estrategia: Sistema de ruptura fractal multi-estrategia | Gestión de posición: Basado en porcentajes con gestión inteligente de operaciones | Enfoque de riesgo: Protección multicapa con break-even y trailing stops

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial y puede resultar en la pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.


Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
