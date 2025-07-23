GoldStorm Pro EA MT5
- Asesores Expertos
- Khac Thanh Bui
- Versión: 1.20
- Actualizado: 25 julio 2025
- Activaciones: 5
GoldStorm Pro - Sistema de negociación fractal multiestrategia avanzado
Visión general
GoldStorm Pro es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando avanzadas estrategias de ruptura fractal. El sistema combina tres estrategias de negociación independientes que trabajan juntas para capturar diferentes movimientos del mercado, manteniendo una estricta gestión del riesgo.
Características principales
Arquitectura Multi-Estrategia
La estrategia A (Conservadora) ofrece operaciones swing a largo plazo con configuraciones de alta probabilidad. La estrategia B (Agresiva) ofrece operaciones de ruptura basadas en el impulso para movimientos volátiles. La estrategia C (Trend Following) permite seguir las principales tendencias para obtener importantes beneficios.
Análisis fractal avanzado
Sistema de detección de fractales en múltiples marcos temporales con confirmación de barra izquierda/derecha personalizable, optimización dinámica del periodo de retroceso y cálculo inteligente del precio de entrada con topes de compensación.
Gestión integral del riesgo
Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes, límites máximos diarios de operaciones, comprobaciones avanzadas de gestión monetaria y múltiples filtros y validaciones de seguridad.
Gestión inteligente de operaciones
Funcionalidad de punto muerto, sistema de trailing stop, vencimiento virtual de órdenes y supervisión inteligente de posiciones.
Detalles de la estrategia
Estrategia A - Swing Trading Conservador
Marco temporal de análisis: Gráficos de 4 horas para la identificación de tendencias. Marco temporal de entrada: Gráficos de 1 hora para una sincronización precisa. Riesgo-Recompensa: Relación 2,5:1 optimizada para obtener beneficios constantes. Ideal para: Configuraciones estables y de alta probabilidad con menor riesgo.
Estrategia B - Momento agresivo
Marco temporal de análisis: Gráficos de 1 hora para la detección del impulso. Plazo de entrada: Gráficos de 30 minutos para entradas rápidas. Riesgo-Recompensa: Relación 3:1 para movimientos explosivos. Ideal para: Capturar la volatilidad de las rupturas y el impulso del mercado.
Estrategia C - Seguimiento de tendencias a largo plazo
Marco temporal de análisis: Gráficos diarios para análisis de tendencias principales. Plazo de entrada: Gráficos de 1 hora para entradas óptimas. Riesgo-Recompensa: 3.3:1 ratio para máximos beneficios de tendencia. Ideal para: Montar las principales tendencias del mercado para obtener ganancias sustanciales.
Parámetros de entrada
Configuración de la estrategia
Ejecutar estrategia conservadora - Activar/desactivar el enfoque conservador de swing trading.
Ejecutar estrategia agresiva - Activar/desactivar la estrategia de ruptura de impulso
Ejecutar estrategia a largo plazo - Activar/desactivar la estrategia de seguimiento de tendencia
Spread Máximo Permitido - Evita operar durante condiciones de spread alto (en puntos)
Expert Advisor ID - Identificador único para la gestión de operaciones
Comentario de la operación - Comentario personalizado para todas las operaciones
Usar Vencimiento Virtual - Habilitar el sistema de vencimiento automático de órdenes
Establecer Stop Loss/Take Profit después de la entrada - Opción para establecer niveles después de la ejecución de la orden
Dimensionamiento de la posición y gestión del riesgo
Método de Tamaño de Posición - Elija entre tamaño de lote manual o porcentaje de riesgo
Tamaño de lotefijo - Tamaño de lote específico cuando se utiliza el modo manual
Riesgo por operación - Porcentaje de la cuenta a arriesgar por operación (recomendado: 0,25%)
Utilizar capital de la cuenta - Calcular el tamaño de la posición en función del capital en lugar del saldo
Tamaño máximo de la posición - Límite superior para el tamaño de la posición
Tamaño mínimo de la posición - Límite inferior para el tamaño de la posición
Ajustes de seguridad y protección
Activar comprobaciones básicas de seguridad - Activar validaciones de seguridad completas
Nivel de Margen Mínimo - Porcentaje de margen requerido antes de detener las operaciones
Historial mínimo requerido - Barras necesarias para un análisis fiable
Filtros de negociación
Activar Filtro de Diferencial - Bloquea operaciones en condiciones de diferencial alto
Diferencial máximo - Umbral de diferencial en pips para la ejecución de operaciones
Activar Filtro Horario - Restringe la negociación a horas específicas
Hora de inicio de negociación - Inicio de la ventana de negociación (GMT)
Hora de fin de negociación - Fin de la ventana de negociación (GMT)
Evitar Horas de Noticias - Omitir la negociación durante la publicación de noticias importantes
Activar filtro de fin de semana - Impide la negociación durante el fin de semana
Hora de inicio del fin de semana - Cuando comienzan las restricciones del fin de semana (viernes)
Comprobar niveles de margen - Supervisar el margen de la cuenta antes de operar
Umbral de margen mínimo - Nivel de margen por debajo del cual se detiene la negociación
Gestión de entradas
Distancia mínima de entrada - Distancia requerida desde el precio actual (en pips)
Órdenes máximas por dirección - Limita las posiciones simultáneas
Distancia de filtro de órdenes - Distancia mínima entre órdenes similares (en pips)
Usar Filtro de Precio de Cierre - Validación adicional usando el cierre anterior
Volatilidad mínima del mercado - Movimiento de precios requerido en 24 horas (en pips)
Gestión de Salidas
StopLoss por defecto - Distancia de stop loss estándar (en pips)
Take Profit por defecto - Distancia estándar del take profit (en pips)
Sistema Trailing Stop
Trailing Start Distance - Nivel de beneficio antes de que comience el trailing (en pips)
Trailing Step Size - Distancia a mantener desde el precio actual (en pips)
Incremento de arrastre - Movimiento mínimo para el ajuste de arrastre (en pips)
Protección de punto de equilibrio
Break-Even Trigger - Nivel de beneficio para mover el stop a la entrada (en pips)
Break-Even Profit - Pequeño beneficio a mantener cuando se alcanza el punto de equilibrio (en pips)
Ajustes recomendados
Para cuenta de 1.000 $ (Oro) - Riesgo por operación: 0,25%, Tamaño máximo de posición: 0,05 lotes, Stop Loss por defecto: 300 pips, Take Profit por defecto: 200 pips, Trailing Start: 100 pips, Horario de Operaciones: 7:00 - 10:00 GMT
Para operaciones conservadoras - Active sólo la estrategia A, Riesgo por operación: 0,2%, Órdenes máximas por dirección: 1
Para operaciones agresivas - Activar todas las estrategias, Riesgo por operación: 0,3%, Órdenes máximas por dirección: 2
Optimización del rendimiento
Recomendaciones para el marco temporal de los gráficos - Óptimo: gráficos H1 (1 hora) para un mejor equilibrio; Aceptable: Gráficos M15, M30, H4
Compatibilidad de Símbolos - Primario: Todos los pares principales (EU, GU, XAU, etc.); Secundario: Principales pares de divisas con ajuste de parámetros; No Recomendado: Pares exóticos o cripto
Requisitos técnicos
Plataforma: MetaTrader 5. Depósito mínimo: $100 (recomendado $1,000+). Tipo de cuenta: Cualquiera (demo/real, hedge/netting). VPS Recomendado: Para operar 24/7. Internet: Se requiere conexión estable.
Características de seguridad
Protecciones integradas - Validación de la gestión monetaria, comprobación del cumplimiento del nivel de stop, verificación de los datos históricos, protección contra la división por cero, comprobación de los límites de la matriz, registro exhaustivo de errores.
Adaptaciones inteligentes - Escalado automático del tamaño del lote para cualquier tamaño de cuenta, ajuste dinámico del spread, conocimiento de las horas de mercado, prevención de las operaciones de fin de semana, evitación de la hora de las noticias.
Instalación y configuración
Descargue e instale el EA en su carpeta de expertos de MetaTrader 5. Adjuntar al gráfico arrastrándolo al gráfico XAUUSD H1. Configure los parámetros en función de su tolerancia al riesgo. Habilite Auto Trading para asegurar que el trading del EA está permitido. Supervise el rendimiento revisando los registros y el historial de operaciones con regularidad.
Especificaciones Técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 | Estrategia: Sistema de ruptura fractal multi-estrategia | Gestión de posición: Basado en porcentajes con gestión inteligente de operaciones | Enfoque de riesgo: Protección multicapa con break-even y trailing stops
Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial y puede resultar en la pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración