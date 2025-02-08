Gold Quantum Fusion

FUSIÓN CUÁNTICA DEL ORO


Presentamos: Gold Quantum Fusion EA - su puerta de entrada definitiva a la prosperidad financiera y a la tecnología de trading de vanguardia en el mercado del oro.

Este asesor experto está meticulosamente diseñado para ofrecerle un rendimiento comercial sin precedentes, aprovechando algoritmos avanzados y estrategias de última generación.


¿Por qué elegir Gold Quantum Fusion EA?


1. Basado en los resultados del back-test del 2024/01/01: Rentabilidad Potencial Excepcional


- Beneficio Neto Total: $15,714.40

- Ganancia Bruta: $15,939.30

- Beneficio medio por operación: 25,10

- Factor de ganancia: 70.87


La prueba retrospectiva de Gold Quantum Fusion EA 2024/01 ofrece una notable ganancia neta total de $15,714.40,

mostrando su capacidad para capitalizar las oportunidades comerciales lucrativas.

Con un asombroso factor de beneficio de 70,87, demuestra una rentabilidad y fiabilidad constantes.


2. Gestión superior del riesgo


- Disminución Absoluta del Saldo: $0.00

- Reducción máxima del saldo: 0,70% (153,10 $)

- Reducción máxima del capital: 42,71% (8.371,20 $)

- Ratio de Sharpe: 5,78


El back-test muestra que nuestro asesor experto destaca en la gestión de riesgos, garantizando detracciones mínimas y protegiendo su inversión.

El drawdown de balance es prácticamente inexistente, y con un Sharpe Ratio de 5,78, promete potencialmente altos rendimientos con menores riesgos.


3. Impresionante rendimiento comercial


- Total de operaciones: 661

- Porcentaje de operaciones largas ganadas: 96,07%.

- Operaciones ganadoras: 635 (96,07%)

- Promedio de ganancias consecutivas: 106


Con 661 operaciones ejecutadas y un impresionante porcentaje de ganancias del 96,07% en operaciones largas,

el EA Gold Quantum Fusion está diseñado para maximizar sus beneficios con precisión y eficiencia.


4. Estrategias avanzadas de trading


Aprovechando sofisticados indicadores como ADX y EMA, el EA Gold Quantum Fusion entra y sale estratégicamente de las operaciones,

asegurando un rendimiento y rentabilidad óptimos.


5. Fiable y Eficaz


- Calidad del historial: 100%.

- Barras procesadas: 75,470

- Ticks procesados: 44,185,654


Con una calidad del historial del 100% y procesando millones de ticks, este EA es fiable y eficiente, garantizando una ejecución precisa y puntual de las operaciones.


6. Adaptado para obtener la máxima rentabilidad


- Apalancamiento: 1:100

- Depósito Inicial: $10,000 (o $1,000)

- Take Profit: 300.0


Diseñado para funcionar de forma óptima con un apalancamiento de 1:100 y un depósito inicial de 300 $ a 10.000 $,

El asesor experto Gold Quantum Fusion está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento de su inversión.


El futuro de las operaciones con oro ya está aquí


Gold Quantum Fusion EA no es sólo otro bot de trading; es una revolución en el mundo del trading.

Al integrar algoritmos avanzados de redes neuronales y principios de computación cuántica, trasciende los métodos tradicionales de trading,

ofreciéndole una experiencia futurista y altamente lucrativa.


Ventajas de operar con un Asesor Experto


Operar con un Asesor Experto (EA) aporta numerosas ventajas que lo convierten en una herramienta imprescindible para los traders:


1. 1. Automatización y precisión:


Los Asesores Expertos están diseñados para automatizar los procesos de trading, eliminando la necesidad de una supervisión manual constante.

Esto garantiza que las operaciones se ejecuten con precisión y sin emoción, lo que conduce a resultados más consistentes y rentables.


2. Operaciones 24/7:


A diferencia de los operadores humanos, los EA pueden operar las 24 horas del día, aprovechando oportunidades rentables en cualquier momento del día o de la noche.

Esto significa que puede ganar dinero incluso mientras duerme, sin perderse operaciones potenciales.


3. Eliminación de errores humanos:


Los operadores humanos son propensos a errores y decisiones emocionales. Los EAs siguen estrategias y algoritmos predefinidos, eliminando el riesgo de errores y asegurando prácticas de trading disciplinadas.


4. 4. Backtesting y optimización:


Los EAs pueden ser contrastados con datos históricos para evaluar su rendimiento y optimizar sus estrategias.

Esto asegura que el EA está bien preparado para el trading en vivo y es capaz de ofrecer resultados óptimos.


5. 5. Supervisión constante:


Los EA supervisan continuamente las condiciones del mercado y ejecutan operaciones basadas en datos en tiempo real.

Esto les permite responder con rapidez a los cambios del mercado y aprovechar las oportunidades emergentes.


Evolución de los Asesores Expertos


Los Asesores Expertos han evolucionado significativamente desde su creación. Originalmente se desarrollaron para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones basadas en indicadores técnicos,

Los EA se han convertido en herramientas muy sofisticadas que aprovechan la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los principios de la computación cuántica.

Han revolucionado el panorama del trading proporcionando a los operadores capacidades avanzadas y niveles de automatización sin precedentes.


Con Gold Quantum Fusion EA, no sólo está abrazando el futuro del trading, sino que también está asegurando su éxito financiero.

Imagine un mundo en el que sus inversiones crecen exponencialmente mientras usted se centra en otros aspectos de su vida.

Este EA está diseñado para hacer ese sueño realidad, permitiéndole alcanzar la independencia financiera y la prosperidad.


Abrace el futuro del trading con ''Gold Quantum Fusion EA'' - donde la innovación se une a la rentabilidad.

Asegure su éxito financiero hoy y vea crecer su riqueza exponencialmente.


Más productos:

https://www.mql5.com/en/market/product/119157

https://www.mql5.com/en/market/product/129595

https://www.mql5.com/en/market/product/108361





Productos recomendados
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
MultiNinja
carl_carl101
Asesores Expertos
Permítanme presentarles mi nuevo asesor experto MultiNinja , un asesor experto totalmente automático para Scalping principalmente en el EURUSD. El asesor de expertos se basa en varias estrategias que el cuero cabelludo del mercado con cuidado. ¡Las rejillas se pueden modificar para su riesgo específico y los pares que desea operar con! (por favor, asegúrese de backtest antes de probar en otros pares de EURUSD ) ¡Mi robot está hecho para todo tipo de mercado, cualquier tamaño de cuenta y altamen
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
The Market Beast MT5
Beatrice Bernard Mgaya
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) Descripción: Trading multidivisa con filtro de noticias 1. Visión General: El EA está diseñado para operar múltiples pares de divisas de manera eficiente. Incorpora un robusto filtro de noticias para evitar operar durante noticias de alto impacto. Ha sido probado a fondo utilizando datos de FTMO y es adecuado para empresas de utilería. 2. 2. Características principales: a. Negociación multidivisa: El EA permite operar simultáneamente en varios pares de divisas. Ajusta dinámi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
VHV Trend U
Hadi Sadek
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO -- Compre un EA, si le gusta, ponga comentarios y obtenga el segundo gratis Este es el EA opuesto a mi otro EA "VHV Trend D". Este EA se basa en Tendencias Alcistas con un algoritmo inteligente personalizado en combinación con RSI . No tiene demasiados parámetros, es muy simple de usar. Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/867539 Marco de tiempo recomendado es H1. Par de divisas recomendado : cualquier par de divisas puede funcionar (Probado en EURUSD) Cantid
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Asesores Expertos
El Terminator Crash Robot es un robot de trading totalmente automatizado. Está especialmente diseñado para operar los Índices Boom y Crash. El Robot sólo abre operaciones de compra. Compra el Crash. Compra el índice Boom. El mejor marco de tiempo para utilizar el robot es el 1m. El usuario puede poner desde 1 hasta n operaciones a la vez, usted puede decidir la cantidad de pips que está dispuesto a arriesgar en la configuración. El asesor experto se ejecuta sólo en deriv. Se aconseja arriesgar s
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Asesores Expertos
>>> OFERTA DE NAVIDAD: -60% DE DESCUENTO - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hunter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Forex Factory News EA mt5
Aleksei Moshkin
4 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto negocia noticias en cualquier marco temporal. Las noticias se descargan del sitio web de Forex Factory. Asegúrese de añadir la URL a la configuración del terminal. El EA se pone en marcha en un solo gráfico y define todos los pares necesarios para el comercio por su cuenta. El robot trabaja con órdenes pendientes estableciendo dos órdenes Buy stop y Sell stop antes de la publicación de una noticia. Determina automáticamente las zonas horarias del calendario y del terminal. As
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Golden Bull Wave Trader
Roman Gelman
Asesores Expertos
Este EA es un enfoque único para el día de oro / comercio de swing. El objetivo de la estrategia es: Identificar entradas ideales y repetibles con un alto nivel de certeza. Crear una estrategia de negociación diaria que no requiera un SL y TP fijos. Utilizar mecanismos alternativos de gestión del riesgo Visualizar y gestionar automáticamente las operaciones en función de la S/R Una solución de gestión de operaciones que puede aplicarse a cualquier par de divisas Instale también el indicador pe
Pending order at the extremums of the day
Vladimir Karputov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto pertenece a la clase de utilidades para el comercio manual y semiautomático. La "   Orden pendiente en los extremos del día   " EA coloca dos órdenes pendientes en los extremos del día anterior. Parámetro "   Órdenes pendientes: ...       " le permite seleccionar el tipo de órdenes pendientes: "   Buy Stop y Sell Stop   " o "   Buy Limit y Sell Limit   "   .       extremo       La compensación 'baja' se realiza hacia abajo). "   Nuevos pendientes -> eliminar los anteriores  
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Hunt Protocol
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Hunt Protocol es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar en el mercado del Oro (XAUUSD) . Utiliza una estrategia única para capturar los impulsos de precios (scalping de impulso) que se producen durante los movimientos bruscos de precios en plazos cortos (segundos), así como el filtrado de tendencias en plazos más largos. El asesor está diseñado para beneficiarse de la alta volatilidad de los metales preciosos, combinando la precisión de entrada con un estricto control del riesgo. Sólo 5 co
GOLD Ranger EA
Arati Vivek Kamthe
Asesores Expertos
NO GRID | NO MARTINGALE | 1:1 RELACIÓN RIESGO-RECOMPENSA | NO AI STUNT | ¡Bienvenido a GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA está diseñado específicamente para operar el par XAUUSD en mercados de baja volatilidad, proporcionando un enfoque más seguro y controlado para el comercio de oro. Construido sin IA compleja o estrategias arriesgadas, es un sistema sencillo y fiable, por las personas que están operando en forex como un equipo de más de 9 años. Señal en vivo: Alto riesgo (2% por operación) https
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.47 (15)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (48)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.76 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (89)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Otros productos de este autor
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Asesores Expertos
TERMINATOR X HFT (Trading de Alta Frecuencia - Robot de IA) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk   https://www.youtube.com/@terminatorxea Diseño extremo para GBPUSD, EURJPY, EURUSD en gráficos de 1Min/2Min/3Min para obtener el máximo beneficio. Presentamos el Asesor Experto 'Terminator X' El asesor experto Terminator X se encuentra en la cúspide de los sistemas de trading automatizado, diseñado para ofrecer un gran rendimiento en los dinámicos mercados financieros de hoy. Desarro
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación de RSI Robot EA: ¡Su mejor aliado para operar! ¡Libere todo el potencial de su estrategia de trading con el RSI Robot EA! Este poderoso Asesor Experto aprovecha el probado y verdadero RSI (Índice de Fuerza Relativa) y los patrones de velas para hacer operaciones inteligentes y rentables, incluso en mercados volátiles. Características principales: - Estrategia RSI dinámica : El EA Robot RSI navega expertamente por el mercado utilizando los niveles de RSI para identificar las cond
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Bollinger Trader Pro Libere todo el potencial de sus operaciones con Bollinger Trader Pro, el Asesor Experto de vanguardia diseñado para maximizar su éxito en el Mercado MQL5. Si usted es un trader experimentado o un principiante, Bollinger Trader Pro es su socio definitivo para lograr operaciones consistentes y rentables. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Características principales: Trading Automatizado: Bollinger Trader Pro aprovecha
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el: SniperPro Trader (asesor experto) ¡Su puerta de entrada a la libertad financiera y una vida de lujo le espera con SniperPro Trader! Este EA excepcional está diseñado para revolucionar su experiencia de trading y desbloquear un mundo de posibilidades. Imagina la emoción de ganancias sin esfuerzo, destinos exóticos y un estilo de vida con el que sólo unos pocos se atreven a soñar. Por qué elegir SniperPro Trader? Precisión sin igual : Los algoritmos avanzados de Sniper
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación del EA Momentum Navigator ¡Su camino hacia la riqueza y el trading inteligente! Tome las riendas de su futuro financiero con Momentum Navigator EA , el asesor experto definitivo para MetaTrader 5. Diseñado para revolucionar su experiencia de trading, este robot de última generación le permite navegar por las tendencias del mercado con precisión, eficiencia y confianza. Tanto si es nuevo en el mundo del trading como si es un profesional experimentado, Momentum Navigator EA es su ali
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Asesor Experto en Tendencias Compraventa profesional de seguimiento de tendencias con parámetros de bajo riesgo El Asesor Experto AfriBold es una potente herramienta de trading que puede ayudarle a generar operaciones de forma segura en el mercado de divisas. Es un asesor experto en seguimiento de tendencias que realiza operaciones de compra con parámetros de bajo riesgo. El Asesor Experto AfriBold utiliza una variedad de indicadores técnicos para identificar las tendencias de los merc
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Asesor Experto Quantum GridMaster Visión general El Asesor Experto Quantum GridMaster es un potente sistema de trading automatizado diseñado para maximizar las oportunidades de trading utilizando una estrategia avanzada de trading grid. Este Asesor Experto (EA) se ha desarrollado para los operadores que buscan un enfoque estructurado y adaptable al mercado de divisas, aprovechando la ejecución de órdenes basada en la cuadrícula, el análisis de tendencias y las metodologías de gestión de riesgos
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto Velocity Quant Ai: ¡Su camino hacia el éxito! Operar puede ser una tarea abrumadora y desalentadora, especialmente para los nuevos operadores o principiantes. Muchos traders incluso se han enfrentado a la angustia de perder mucho dinero y a la frustración de no saber a quién acudir o en quién confiar. Es por eso que tomamos una decisión audaz y desarrollamos el asesor experto Velocity Quant AI - un asesor experto verdaderamente revolucionario y único (EA) que ha
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
El Maestro de Divisas The Currency Master es un potente robot de comercio de divisas que puede ayudarle a automatizar sus operaciones. Estas son algunas de las ventajas de utilizar este robot Operaciones automatizadas Currency Master puede realizar operaciones automáticamente en su nombre, por lo que no tendrá que pasar horas vigilando los mercados. Esto puede liberar su tiempo para que pueda centrarse en otras cosas. Gestión del riesgo Currency Master incluye funciones integradas de gestión
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PitBull RSI La ventaja de élite que los mejores operadores no quieren que descubra URGENTE: Precio especial por tiempo limitado - Actúe ahora antes de que sea demasiado tarde ¿Cansado de ver cómo se escapan los beneficios potenciales mientras otros aprovechan los movimientos del mercado ? PitBull RSI no es sólo otro robot de trading - es la ventaja injusta que los traders serios han estado utilizando para obtener ganancias consistentes. de los mercados volátiles cuando todos los demás están per
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Afluencia Cibernética Su clave para el comercio autónomo En el dinámico mundo de los mercados financieros, navegar por los intrincados patrones y tomar decisiones informadas puede ser una tarea desalentadora. Incluso los operadores más experimentados se enfrentan al reto de superar sistemáticamente al mercado. Aquí es donde el AfriBold Cybernetic Affluence emerge como una poderosa herramienta, diseñada para automatizar sus estrategias de trading. Aprovechar el poder de la IA El Asesor
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
QUANTUM NEXUS TRADER Asesor Experto Avanzado Potenciado por IA Para Ganancias Consistentes y Automatizadas. Algoritmo revolucionario que potencialmente puede ofrecer hasta un 70% de tasa de ganancias con una gestión superior del riesgo. TRANSFORME SU TRADING HOY MISMO El EA Quantum Nexus Trader representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado de Forex, combinando estrategias algorítmicas de vanguardia con aprendizaje automático avanzado para ofrecer resultados excepcionales en co
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Samurai Revolucione su experiencia de trading ¡Diga adiós a las conjeturas y al trading emocional! Afribold Samurai es un robot de trading de última generación meticulosamente diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia de trading sin fisuras. Dominio del mercado global Nuestro avanzado algoritmo aprovecha los mercados financieros globales, analizando grandes cantidades de datos en tiempo real de diversas fuentes. Esto asegura que Afribold Samurai esté siempre equipado co
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA InsideBar Xpert El InsideBar Xpert es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado específicamente para aprovechar la poderosa estrategia de trading Inside Bar. Este sofisticado EA es perfecto para los traders que buscan precisión, consistencia y una ventaja en el mercado de divisas. Características principales: Estrategia avanzada Inside Bar : Aprovecha el potencial de los patrones Inside Bar para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad. Ajustes personalizable
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Vela Patrón Algo Trading Inteligente de Acción de Precios Candle Pattern Algo es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que confían en las estrategias de acción del precio. Este EA identifica inteligentemente patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones basadas en el comportamiento probado del mercado. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Candle Pattern Algo se adapta a varios marcos de tiempo y activos para una máxima eficiencia. Característi
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE "Afribold Quantum Opulence, somos pioneros en una nueva era de creación innovadora a través del comercio inteligente" Introducción En el dinámico mundo de los mercados financieros, mantenerse a la vanguardia es esencial para los inversores. Afribold Quantum Opulence emerge como un faro de innovación, revolucionando el panorama del trading automatizado. Este robot de trading de última generación no sólo ha llamado la atención, sino que también se ha ganado la reputació
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Trend Master Presentación del Asesor Experto AfriBold Trend Master El asesor experto AfriBold Trend Master se sitúa en la cúspide de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes en los dinámicos mercados financieros actuales. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar las oportunidades de trading con precisión. Algoritmo de última gener
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Tesla Striker Tesla Striker es un asesor experto de vanguardia diseñado para la plataforma de negociación MQL5. Está diseñado para los operadores que quieren aprovechar el poder de seguir la tendencia para lograr resultados consistentes en el mercado. Estas son algunas de sus características y ventajas más destacadas: Características principales 1. Detección avanzada de tendencias: Tesla Striker aprovecha sofisticados algoritmos para identificar y seguir las tendencias del mercado con gran pre
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Entendido. Aquí está la descripción actualizada con el énfasis añadido en la facilidad de uso y los amplios resultados de backtesting : Asesor Experto NeuraTrend Maximizar los beneficios con Precision Trading Libere el potencial de una operativa consistente y de bajo riesgo con NeuraTrend, un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para una operativa de alto rendimiento en el gráfico de 1 minuto. Con una estrategia probada que se centra en la precisión, una reducción mínima y una rentabilidad exc
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto en Hiperfrecuencia del Petróleo Crudo ¿Busca elevar su nivel de trading con una herramienta potente y fiable? No busque más, el **Asesor Experto en Hiperfrecuencia de Petróleo Crudo** . Este EA de última generación está diseñado para optimizar su estrategia de trading y maximizar sus beneficios en el volátil mercado del crudo. Estos son algunos de los beneficios clave del uso de este Asesor Experto: 1 . **Alta Precisión y Rentabilidad** El EA Hyper Frequency C
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
TITAN X Las ventajas y características del Asesor Experto (EA) TITAN X 1. Operaciones automatizadas Precisión de ejecución: TITAN X sigue meticulosamente sus reglas de negociación predefinidas. Esto elimina el riesgo de error humano, como la vacilación durante las señales de entrada o salida, o decisiones impulsivas impulsadas por el miedo o la codicia. Disponibilidad 24/7: A diferencia de los operadores humanos que necesitan descansar, TITAN X opera continuamente, aprovechando las oportunidad
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Candle Sync Master Revoluciona tu Trading Excelencia en la operativa automatizada al alcance de su mano ¿Está cansado de pasar incontables horas analizando gráficos, perdiendo operaciones rentables o dejando que las emociones nublen sus decisiones de trading? Le presentamos Candle Sync Master , el revolucionario Asesor Experto diseñado para transformar a los operadores normales en maestros del mercado, independientemente de su nivel de experiencia. Opere como un profesional sin la curva de apre
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EDGESYNC NEXUS - ¡La revolución definitiva del trading que está cambiando vidas a diario! ¡DEJA DE PERDER DINERO! Su libertad financiera comienza AQUÍ - ¡Sólo $60 de distancia! ¡ADVERTENCIA: Esta EA se vende rápido - Sólo copias limitadas disponibles a este precio avance! Lo que $ 60 te da frente a lo que estás perdiendo todos los días sin ella: Su Situación Actual: Viendo cómo se te escapan los beneficios con decisiones de trading emocionales Perder oportunidades de oro mientras duerme
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PROP FIRM PIRATE Un Asesor Experto Profesional Robot de Trading ‍️ Breve descripción PROP FIRM PIRATE es un sofisticado Asesor Experto multidivisa diseñado específicamente para los retos de las empresas de props que utilizan estrategias avanzadas de day trading y swing trading con gestión dinámica del riesgo en los mercados USDJPY, USDCAD y EURUSD. ️ Estrategia de negociación PROP FIRM PIRATE emplea un enfoque híbrido revolucionario que combina: Excelencia en Trading Diurno : Captura el impu
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA MACHIAVELLI PRO - El maestro de las tendencias estratégicas . MACIAVELLI PRO LIBERA EL PODER DEL TRADING ESTRATÉGICO Transforma tu juego de trading con el EA MACHIAVELLI PRO - un Asesor Experto sofisticado pero fácil de usar para principiantes ¡que combina la astucia de la mente estratégica de Maquiavelo con el análisis de tendencias de vanguardia! ¿POR QUÉ ELEGIR MACHIAVELLI PRO? ESTRATEGIA INTELIGENTE DE TENDENCIAS - Detección avanzada de tendencias : identifica opor
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MARKET SURGE DYNAMO - Sistema profesional de trading multi-marco de tiempo. ¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente! ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO? MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con caracterís
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PRECISION MAVERICK - Asesor experto avanzado en tendencias en múltiples marcos temporales Trading de tendencia profesional al alcance de tu mano PRECISIÓN MAVERICK Es un sofisticado Asesor Experto diseñado para capturar movimientos de tendencia rentables a través de los principales pares de divisas con precisión de grado militar. Construido tanto para traders principiantes como experimentados, este EA combina un análisis avanzado de múltiples marcos temporales con una gestión inteligente del
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PROSHIELD DYNAMICS Asesor experto premium en seguimiento de tendencias Transforma tus operaciones con protección avanzada y rendimiento dinámico PROSHIELD DYNAMICS es un sofisticado Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado para ofrecer beneficios consistentes mientras salvaguarda su capital con sistemas de protección de grado militar. No es un EA más, es su fortaleza personal de trading que se adapta a las condiciones del mercado y maximiza las oportunidades en múltiples marcos te
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario