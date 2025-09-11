EA Performance Monitor - Su Centro de Comando de Operaciones

Visión general

EA Performance Monitor es una herramienta de monitoreo integral para MetaTrader 5 que proporciona supervisión en tiempo real de todos los Asesores Expertos que se ejecutan a través de sus gráficos. Esta utilidad muestra las métricas de rendimiento, evaluación de riesgos, y la salud de la cuenta en un tablero centralizado, lo que permite una gestión eficiente de la cartera y la toma de decisiones informadas.

Características principales

Cuadro de mandos Mission Control

Transforme su espacio de trabajo de negociación en un centro de mando profesional con un panel que muestra métricas de rendimiento en tiempo real, incluidos los beneficios, las operaciones y las posiciones que se actualizan cada 5 segundos. La evaluación instantánea del riesgo muestra claramente los porcentajes de reducción. El monitor de salud de la cuenta muestra el saldo, la equidad y el nivel de margen con advertencias visuales.

Motor inteligente de detección de EA

No requiere configuración. La detección automática encuentra todos los EA que se ejecutan en todos sus gráficos. La asignación inteligente asigna la actividad de negociación al EA correcto. El estado en tiempo real destaca los EA activos y marca los EA en espera.

Gestión profesional del riesgo

Seguimiento integrado de la reducción del riesgo basado en el saldo real de la cuenta. El seguimiento histórico de picos mantiene un registro del mejor rendimiento. El restablecimiento con un solo clic permite empezar de cero sin perder la configuración del EA.

Integridad de los datos

El almacenamiento a prueba de fallos garantiza que los datos de rendimiento sobrevivan a los reinicios de MT5. La validación inteligente corrige automáticamente los datos corruptos. El sistema de copia de seguridad con múltiples capas de seguridad protege su historial.

Rendimiento optimizado

Funcionamiento ligero que utiliza un mínimo de CPU incluso con más de 20 EAs. Memoria eficiente con caché inteligente para evitar fugas de memoria. La actualización configurable permite ajustar la velocidad de actualización en función de las necesidades.

Pantalla profesional

Las alertas codificadas por colores muestran instantáneamente los beneficios (verde) y las pérdidas (rojo). Formato preciso con números alineados para facilitar la lectura. Diseño adaptable a cualquier tamaño de pantalla.

Ventajas

Visión general completa de la cartera - Supervise todos los Asesores Expertos desde un único panel sin tener que cambiar de gráfico.

Identificación Instantánea de Riesgos - Identifique EAs problemáticos antes de que se produzcan pérdidas significativas a través de la monitorización en tiempo real del drawdown.

Seguimiento preciso del rendimiento - Mantenga un historial de rendimiento completo que persiste a través de caídas y reinicios.

Eficiencia de tiempo - Elimine la comprobación manual de gráficos y céntrese en la optimización de la estrategia de negociación.

Instalación y configuración

La instalación dura aproximadamente 30 segundos. Coloque el EA en cualquier gráfico y observe cómo detecta automáticamente todos sus EAs. Empiece a monitorizar inmediatamente sin necesidad de configuración.

Compatibilidad

Funciona con cualquier Asesor Experto de cualquier desarrollador. Compatible con EAs de cuadrícula, scalpers, seguidores de tendencia, sistemas de martingala, y todos los demás tipos de EA.

Paquete Incluye

EA Performance Monitor (versión completa), código fuente completo, guía de instalación con instrucciones paso a paso y ejemplos de personalización de colores, diseños y configuraciones.

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 | Tipo: Utilidad de monitorización | Frecuencia de actualización: Cada 5 segundos (configurable) | Uso de recursos: Menos del 1% CPU | Compatibilidad: Todos los tipos de EA | Persistencia de datos: Almacenamiento a prueba de fallos

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 5, conexión estable a Internet, un mínimo de 100 MB de espacio libre en disco para el almacenamiento de datos.

Solución profesional de monitorización de EAs para una gestión eficiente de la cartera y la supervisión del riesgo.