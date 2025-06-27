Flash Xbest EA MT5

FlashXbestEA - Sistema Profesional de Trading Williams %R Grid

Estrategia DCA revolucionaria con inteligencia de mercado avanzada

FlashXbestEA representa la próxima generación de trading automatizado de grid, combinando el análisis de momentum Williams %R con sofisticadas técnicas de Dollar Cost Averaging (DCA). Este EA gestiona de forma inteligente múltiples posiciones utilizando modelos matemáticos avanzados para maximizar los beneficios a la vez que protege el capital mediante mecanismos de recuperación inteligentes.

Lógica básica de negociación

Estrategia de Dirección Williams %R

El EA utiliza el indicador Williams %R como principal generador de señales. Cuando %R está subiendo (impulso alcista), coloca órdenes de COMPRA. Cuando %R está cayendo (impulso bajista), coloca órdenes de VENTA. Este enfoque basado en el impulso asegura que las operaciones se alineen con la dirección del mercado.

Sistema de rejilla inteligente

La primera orden se coloca cuando Williams %R cambia de dirección. Las órdenes DCA se añaden cuando el precio se aleja de las posiciones existentes. La distancia entre pasos utiliza pasos más pequeños al principio y pasos más grandes después. La progresión de lotes garantiza que cada nueva orden utilice un tamaño de lote mayor para una recuperación más rápida.

Parámetros de entrada detallados

Parámetros Generales

Tamaño de lote inicial (0.01) - Tamaño de posición inicial para la primera orden

Número Mágico para identificación (1101) - Identificador único para las operaciones del EA

Máximo deórdenes por dirección (10) - Máximo de órdenes de COMPRA o VENTA permitidas

Distancias de los pasos

Distancia paso1 - puntos (110) - Distancia entre las primeras órdenes

DistanciaStep2 - puntos (180) - Distancia para órdenes posteriores con mayor espaciado

Número de órdenes antes de usar Step2 (5) - Cuándo cambiar de espaciado estrecho a ancho

Multiplicador DCA

Multiplicadordel lote (1,17) - Multiplicador progresivo del tamaño del lote

  • 1.00 = Lotes fijos (sin incremento)
  • 1,17 = 17% de aumento por pedido
  • 1,50 = 50% de aumento por pedido

Ejemplo con 1.17: Orden 1 usa 0.01 lote, Orden 2 usa 0.0117 lote, Orden 3 usa 0.0137 lote

Modo DCA - Elija su estrategia de promediación:

  • Todo DCA: Permite promediar tanto en dirección ganadora como perdedora
  • Sólo DCA+: Sólo promedia en dirección rentable
  • Sólo DCA-: Sólo promediar a la baja (añadir a posiciones perdedoras)

Sistema de recuperación

TP de orden individual/grupo -USD (0,5) - Objetivo de beneficio de posición individual

Umbral máximo de DD negativo - USD (5.0) - Nivel de Drawdown que activa el modo de recuperación

Objetivo de beneficio derecuperación - USD (5.0) - Objetivo de beneficio total para cerrar todas las posiciones

Filtro Williams %R

Marco temporal Williams %R - Marco temporal del gráfico para el cálculo de %R (M1, M5, M15, etc.)

Periodo de cálculo de Williams %R (100) - Número de barras para el cálculo de %R

Número de barras previas para la confirmación de la media de %R (2) - Barras necesarias para confirmar la señal

Umbral superior para evitar ruido de sobrecompra (-30.0) - Ignorar señales por encima de este nivel

Umbral inferior para evitar ruido de sobreventa (-70.0) - Ignorar señales por debajo de este nivel

Comprobación de nueva barra

Marco temporal para la detección de nuevas barras - Cuándo comprobar si hay nuevas oportunidades de negociación

Ajustes básicos

Habilitar filtro de horas de negociación - Restringir la negociación a horas específicas

Hora de inicio de lasoperaciones GMT+0 (8:00) - Cuándo empezar a operar cada día

Hora definalización de la negociaciónGMT+0 (9:00) - Hora de finalización de la negociación diaria

Activar filtro de diferencial - Evita operar con diferenciales altos

Diferencialmáximo permitido - puntos (30) - Omitir la negociación si el diferencial supera este valor

Deslizamiento máximo - puntos (15) - Tolerancia en la ejecución de órdenes

Activar registro detallado - Mostrar información detallada en los registros

Etiquetas de beneficios

Activar etiquetas debeneficios en el gráfico - Mostrar etiquetas de beneficios/pérdidas en el gráfico

Tamaño de letra para etiquetas de beneficios (8) - Tamaño del texto de beneficios

Horas para mantener las etiquetas en el gráfico (36) - Cuánto tiempo mostrar las etiquetas

Funciones avanzadas

Tecnología de filtrado de ruido

El EA incluye un sofisticado filtro de ruido para evitar señales falsas ignorando señales %R en zonas extremas de sobrecompra/sobreventa, requiriendo confirmación multibarra antes de colocar órdenes, y previniendo operaciones de whipsaw durante mercados agitados.

Algoritmo de recuperación inteligente

Cuando el drawdown supera el umbral de DD negativo máximo, el sistema suspende las tomas de beneficios individuales, continúa el DCA según la dirección del %R, controla el beneficio total de la cartera, cierra TODAS las posiciones cuando se alcanza el objetivo de recuperación y reinicia el sistema para volver a empezar.

Gestión adaptativa de posiciones

La Comprobación de Consistencia del DCA asegura que las nuevas órdenes DCA se alinean con la dirección %R. Dynamic Step Sizing utiliza pasos más grandes para las órdenes posteriores para evitar la sobreexposición. La progresión inteligente del lote con aumento exponencial recupera las pérdidas más rápidamente.

Escenarios de negociación

Escenario 1: Mercado en tendencia (COMPRA)

%R se vuelve alcista en 1850.00, orden de COMPRA 1 con 0.01 lote en 1850.00. El precio sube a 1851.50 y toma ganancias de $0.50. %R se mantiene alcista, el precio cae a 1848.90, orden de COMPRA 2 con 0.0117 lote a 1848.90. Continuar hasta que cambie la tendencia. Continuar hasta que cambie la tendencia.

Escenario 2: Modo Recuperación

La caída de la cartera alcanza un DD negativo máximo de -$5.00. El sistema entra en modo de recuperación. El sistema entra en modo de recuperación, suspende los TP individuales, continúa el DCA por señales de %R y cierra todo cuando se alcanza el objetivo de recuperación de +$5.00.

Guía de ajustes óptimos

Conservador (Principiantes) - Lote inicial: 0.01, Multiplicador: 1.10, Step1/Step2: 150/250 puntos, Max DD: 3.0 USD

Agresivo (Experimentado) - Lote inicial: 0.02, Multiplicador: 1.25, Step1/Step2: 80/120 puntos, Max DD: 10.0 USD

Equilibrado (Recomendado) - Los ajustes por defecto proporcionan una óptima relación riesgo/recompensa, adecuado para cuentas de más de 500 USD con una rentabilidad mensual esperada del 5-15%.

Características profesionales

Soporte Multi-Divisa funciona con todos los pares de divisas, metales e índices. Compatible con VPS para un funcionamiento 24/7. Baja latencia con un uso mínimo optimizado de recursos. Broker Neutral funciona con todos los brokers MT5. Backtest amigable con el apoyo integral de pruebas históricas.

Requisitos Mínimos

Plataforma MT5, cuenta de $100+ (recomendado $500+), conexión a internet estable, conocimientos básicos de trading en grid.

Especificaciones Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 | Estrategia: Williams %R Grid con DCA | Gestión de posiciones: Sistema de rejilla inteligente con modo de recuperación | Enfoque de riesgo: Tamaño de lote progresivo con protección contra drawdown

Transforme sus operaciones con este EA de nivel institucional.


Filtro:
245237776
236
245237776 2025.12.25 15:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

budij
14
budij 2025.07.21 03:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Khac Thanh Bui
4528
Respuesta del desarrollador Khac Thanh Bui 2025.12.24 07:37
Thanks
Respuesta al comentario