Trading Dashboard Pro MT4

Trading Dashboard Pro MT4: El Centro de Comando Definitivo

⭐⭐⭐⭐⭐ Modernice su Terminal Clásico MetaTrader 4 Inmediatamente

Trading Dashboard Pro MT4 no es solo un indicador; es una utilidad integral de gestión de riesgos y análisis de cuentas diseñada específicamente para llevar el poder de la analítica moderna a la plataforma clásica MT4. Diseñado para traders profesionales, candidatos a Empresas de Fondeo (FTMO, MFF, The Funded Trader) y scalpers serios, consolida datos críticos del mercado, métricas de salud de la cuenta y rendimiento histórico en una interfaz única y elegante.

Deje de operar con herramientas obsoletas. Trading Dashboard Pro MT4 elimina la necesidad de hojas de cálculo externas, calculadoras o cálculos mentales complejos. Ofrece inteligencia en tiempo real directamente en su gráfico con latencia cero, incluso en el motor MT4 más antiguo.

🚀 POR QUÉ NECESITA ESTE PANEL PARA MT4

1. Para Traders de Empresas de Fondeo (FTMO, MFF, etc.)
Las empresas de trading propietario tienen reglas estrictas con respecto al Drawdown Diario y el Drawdown Máximo. El terminal MT4 predeterminado no calcula ni muestra estos límites dinámicamente.
La Solución: Nuestro panel rastrea y muestra específicamente su Max DD (Drawdown Máximo) para el día actual y el mes actual en tiempo real. Sabrá al instante qué tan cerca está de su límite de pérdida diaria, ayudándole a evitar infracciones en la cuenta.

2. Para Scalpers y Day Traders
Cuando hace scalping en M1 o M5, no tiene tiempo para abrir la pestaña "Historial de Cuenta", hacer clic derecho y sumar manualmente sus ganancias para ver si alcanzó su objetivo diario.
La Solución: La sección de Análisis Diario de Trading se actualiza instantáneamente después de cada operación cerrada. Muestra su Beneficio Neto exacto, Lotes Negociados y Total de Operaciones de "Hoy" y "Ayer" de un solo vistazo.

3. Para Gestores de Riesgo
Muchos traders queman sus cuentas porque ignoran el Nivel de Margen % hasta que es demasiado tarde.
La Solución: El panel cuenta con un monitor dinámico de Salud de la Cuenta. Cambia de color y estado (SEGURO, PRECAUCIÓN, PELIGRO, SIN MARGEN) según sus niveles de Margen Libre y Equidad, advirtiéndole visualmente antes de que ocurra un Stop Out.

📊 DESGLOSE DETALLADO DE CARACTERÍSTICAS

A. Monitor de Cuenta en Tiempo Real (Sección Superior)
Esta sección actúa como el tablero de su vehículo, mostrando los signos vitales de su cuenta de trading.

  • Balance vs. Equidad: Visualice la brecha real entre su balance cerrado y la equidad flotante.
  • Salud del Margen: Muestra Margen, Margen Libre y Nivel de Margen %.
    • Alto (Verde): Margen Libre > 50% del Balance. Seguro para operar.
    • Medio (Amarillo): Margen Libre > 20% del Balance. Se aconseja precaución.
    • Bajo (Rojo): Margen Libre < 20%. Riesgo Crítico.
  • P/L Actual: Muestra el beneficio/pérdida flotante de todas las órdenes abiertas combinadas.
  • Cambio Diario: Muestra el beneficio/pérdida realizado para el día actual, reiniciándose automáticamente a la medianoche del broker.

B. Resumen de Posiciones (Análisis de Sentimiento)
Deje de contar órdenes abiertas manualmente. Este módulo proporciona una instantánea clara de su exposición al mercado.

  • Lado COMPRA (BUY): Muestra el total de órdenes de Compra activas, Volumen de Compra total (Lotes) y P/L de Compra.
  • Lado VENTA (SELL): Muestra el total de órdenes de Venta activas, Volumen de Venta total (Lotes) y P/L de Venta.
  • TOTAL: La exposición agregada. Esto es crucial para estrategias de cobertura (hedging) para asegurar que su tamaño de lote neto esté equilibrado.

C. Analizador de Rendimiento Histórico
Una tabla de historial desplazable y paginada que profundiza en su rendimiento pasado.

  • Granularidad: Vea datos por Fechas específicas, Totales Semanales, Totales Mensuales y Totales de Todos los Tiempos.
  • Métricas por Período:
    • MAX DD: El drawdown de equidad máximo experimentado durante ese período específico.
    • LOTS: Volumen total negociado.
    • TRADES: Número de acuerdos/órdenes ejecutadas.
    • PROFIT: Resultado financiero neto (incluyendo swaps y comisiones).
  • Paginación Interactiva: Use los botones << y >> para desplazarse hacia atrás a través de su historial de trading meses o años en el pasado.

D. Gráfico de Balance Visual
Los números son buenos, pero las tendencias son mejores. El BalanceChart integrado dibuja una representación visual de la curva de crecimiento de su cuenta directamente en la interfaz del panel. Esto le ayuda a reconocer instantáneamente si su estrategia tiene una tendencia alcista (crecimiento) o bajista (decadencia).

⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA

El panel está diseñado para funcionar desde el primer momento, pero también es altamente personalizable.

  • Language (Idioma): Elija entre 10 idiomas soportados (Inglés, Ruso, Chino, Español, Portugués, Francés, Italiano, Coreano, Vietnamita, Japonés). Toda la interfaz se actualiza al instante.
  • HistoryDays: Determina cuántos días de historial escanea el panel.
    • Recomendación: Establecer en 30 para un rendimiento óptimo en MT4. Establecer en 365 para un análisis anual profundo.
  • ShowGridLines: Alterne las líneas de cuadrícula visuales en las tablas para una apariencia más limpia.
  • Color Settings (Configuración de Color): Colores totalmente personalizables para Fondo, Texto, Encabezados, Beneficio (Verde) y Pérdida (Rojo) para coincidir con su plantilla de gráfico clara u oscura.

Autor: TomyBui Development - Herramientas Profesionales para MT4 y MT5

