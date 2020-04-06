Nexus Gold Prime AI
- Asesores Expertos
- Leonardo Alencar Ramalho
- Versión: 8.0
- Activaciones: 10
NEXUS GOLD PRIME - La revolución híbrida de la IA
Deje de arruinar cuentas con rejillas tontas. Empiece a operar con precisión de red neuronal.
Nexus Gold Prime combina la avanzada Inteligencia Artificial ONNX para entradas de alta precisión con un Motor de Recuperación Inteligente para convertir la volatilidad del mercado en beneficios.
Rendimiento en vivo:
-
+160% de beneficio en pruebas retrospectivas (XAUUSD 2024-2025)
-
Drawdown bajo: Sólo 23% DD máximo
-
Motor de Inteligencia Artificial: Entrenado en 140.000 velas Gold reales
Características principales:
-
Entrada AI: Utiliza LightGBM Machine Learning para encontrar la entrada de tendencia perfecta.
-
RecuperaciónInteligente: Si el mercado se mueve en su contra, la red inteligente recupera el beneficio de forma segura.
-
Equity Guard: El"Paracaídas" incorporado protege su capital de la caída (Hard Stop Loss).
-
No necesita configuración: ¡Sólo tiene que cargar el archivo de configuración proporcionado!
⚙️ Recomendaciones:
-
Par: XAUUSD (Oro)
-
Plazo: M5
-
Depósito Mínimo: $500 (Cent o Standard)
-
VPS: Recomendado para operación 24/7.