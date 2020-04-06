Nexus Gold Prime AI

NEXUS GOLD PRIME - La revolución híbrida de la IA

Deje de arruinar cuentas con rejillas tontas. Empiece a operar con precisión de red neuronal.

Nexus Gold Prime combina la avanzada Inteligencia Artificial ONNX para entradas de alta precisión con un Motor de Recuperación Inteligente para convertir la volatilidad del mercado en beneficios.

Rendimiento en vivo:

  • +160% de beneficio en pruebas retrospectivas (XAUUSD 2024-2025)

  • Drawdown bajo: Sólo 23% DD máximo

  • Motor de Inteligencia Artificial: Entrenado en 140.000 velas Gold reales

Características principales:

  1. Entrada AI: Utiliza LightGBM Machine Learning para encontrar la entrada de tendencia perfecta.

  2. RecuperaciónInteligente: Si el mercado se mueve en su contra, la red inteligente recupera el beneficio de forma segura.

  3. Equity Guard: El"Paracaídas" incorporado protege su capital de la caída (Hard Stop Loss).

  4. No necesita configuración: ¡Sólo tiene que cargar el archivo de configuración proporcionado!

⚙️ Recomendaciones:

  • Par: XAUUSD (Oro)

  • Plazo: M5

  • Depósito Mínimo: $500 (Cent o Standard)

  • VPS: Recomendado para operación 24/7.


Otros productos de este autor
USME Unified Smart Market Engine
Leonardo Alencar Ramalho
Indicadores
USME - Motor de Mercado Inteligente Unificado El USME (Unified Smart Market Engine ) es un indicador profesional diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados. Proporciona información precisa y procesable sobre el mercado mediante el análisis de la acción de los precios y los regímenes de mercado utilizando una combinación de ADX (Average Directional Index) y EMAs rápidas y lentas. Este indicador versátil permite a los operadores identificar oportunidades de negociación de
