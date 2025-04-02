USME Unified Smart Market Engine
- Indicadores
- Leonardo Alencar Ramalho
- Versión: 10.0
- Activaciones: 10
💠 USME - Motor de Mercado Inteligente Unificado
El USME (Unified Smart Market Engine ) es un indicador profesional diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados. Proporciona información precisa y procesable sobre el mercado mediante el análisis de la acción de los precios y los regímenes de mercado utilizando una combinación de ADX (Average Directional Index) y EMAs rápidas y lentas. Este indicador versátil permite a los operadores identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad en condiciones de tendencia, oscilación y no negociación, proporcionando claridad visual y señales procesables directamente en el gráfico de precios.
Estrategia de seguimiento de tendencias
-
Identifica direcciones de tendencia claras con puntos de entrada precisos.
-
Proporciona una representación visual utilizando los colores de las velas:
-
🟢 Vela verde = COMPRA cualificada
-
🔴 Vela roja = VENTA cualificada
-
-
Funciona en todos los plazos, desde M1 a gráficos mensuales.
-
Ayuda a los operadores a seguir las tendencias de forma efectiva mientras gestionan el riesgo.
Detección de Reversiones
-
Señala posibles retrocesos del mercado para obtener puntos de entrada y salida más inteligentes.
-
Evita señales falsas en condiciones de oscilación.
-
Aumenta la confianza de los operadores durante los retrocesos y los cambios de tendencia.
Scalping y operaciones a corto plazo
-
Diseñado para operaciones intradía rápidas y precisas.
-
Compatible con los marcos temporales M1, M5 y M15 para una ejecución rápida.
-
Admite estrategias de negociación dinámicas sin saturar el gráfico.
🖥️ Panel visual de velas y señales
-
Pinta velas reales sólo cuando hay señales presentes; las demás permanecen inalteradas.
-
El panel integrado muestra:
-
📊 Régimen de Mercado: TENDENCIA / RANGO / NO COMERCIO
-
Estado de la señal: COMPRA cualificada / VENTA cualificada / Esperando
-
-
No se requieren gráficos o ventanas adicionales: todas las señales aparecen directamente en el gráfico principal.
Notificaciones Push Inteligentes
-
Reciba alertas instantáneas en MetaQuotes ID cuando se detecte una nueva señal.
-
Las notificaciones incluyen: símbolo, marco temporal, régimen de mercado, estado de la señal y precio.
-
Asegura que nunca se pierda una oportunidad de trading, incluso cuando MT5 está minimizado.
⚙️ Características principales
-
Pintura de velas en tiempo real para señales de COMPRA/VENTA.
-
Detección de regímenes de mercado para tendencia, rango o zonas de no negociación.
-
Compatible con todos los símbolos y marcos temporales.
-
Señales claras y procesables sin repintado ni retraso.
-
Notificaciones push para señales cualificadas.
-
Funciona perfectamente tanto en mercados tendenciales como laterales.
-
Fácil de configurar y visualmente intuitivo para tomar decisiones rápidas en el mercado.
Por qué USME es la herramienta de trading definitiva
-
Señales directas basadas en gráficos para una toma de decisiones inmediata.
-
Admite múltiples estrategias de negociación en un solo indicador.
-
Minimiza el ruido señalando únicamente operaciones de alta probabilidad.
-
Ideal tanto para principiantes como para operadores profesionales.
-
Permite operar con confianza en cualquier condición de mercado.
🔍 Análisis profundo del mercado
-
Combina la fuerza de la tendencia ADX y la dirección EMA para una detección precisa del régimen.
-
Señala entradas cualificadas con confirmación visual en la vela real.
-
Ayuda a los operadores a mantenerse informados y preparados para movimientos de alta probabilidad.
Recomendaciones
-
Pares de divisas: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD y otros.
-
Plazos: M5, M15, M30, H1, H4 - adaptable a cualquier gráfico.
-
Tipos de cuenta: Cualquier cuenta ECN o de bajo spread.
⚙️ Especificaciones técnicas
-
Señales no repintadas y no redibujadas
-
Visualización de velas reales
-
✅ Notificaciones push a través de MetaQuotes ID
-
Compatible con cualquier marco temporal y símbolo
-
Detección inteligente del régimen de mercado
USME - Unified Smart Market Engine es una solución de trading profesional diseñada para proporcionar a los traders perspectivas procesables, claridad y confianza en cualquier condición de mercado. Ya se trate de mercados en tendencia, periodos de oscilación o a la espera de configuraciones de alta probabilidad, USME garantiza que los operadores dispongan de la información que necesitan para operar de forma eficiente, reducir el riesgo y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.