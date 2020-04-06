Pure Gold Algo es un Asesor Experto (EA) de alta tecnología diseñado exclusivamente para el par XAUUSD. El robot se basa en el análisis de impulsos de precios y zonas de desequilibrio de precios. El algoritmo está diseñado para captar las tendencias a corto y medio plazo típicas del mercado del oro durante periodos de alta liquidez.

El sistema no intenta predecir la dirección del mercado, sino que reacciona ante patrones de ruptura de volatilidad confirmados, lo que lo hace resistente al ruido del mercado.

Lógica de la estrategia:

Pure Gold Algo se basa en un modelo matemático para evaluar las desviaciones del precio respecto a la media, combinado con un análisis del volumen (basado en datos de ticks). El asesor identifica los momentos en los que el oro sale de su fase de acumulación y abre una posición en la dirección del impulso.

Características principales:

Gestión estricta del riesgo: Cada operación tiene un estricto Stop Loss y Take Profit, establecidos en el momento de abrir la orden.

Sin métodos tóxicos: El sistema no utiliza promedios, rejillas, martingalas o pérdidas sentadas. La lógica se basa en el principio de "una operación, un stop".

Trailing Stop dinámico: El algoritmo sigue una posición rentable, moviéndola al punto de equilibrio cuando se alcanzan las condiciones especificadas.

Protección contra deslizamientos: El control de ejecución incorporado evita que se produzcan entradas en el mercado con diferenciales anormales o una mala calidad de las cotizaciones.

Requisitos técnicos:

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M5 o H1 (óptimo para análisis de volatilidad).

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread con Ejecución de Mercado recomendada.

Depósito mínimo: 300 $.

Configuración básica (Entradas):

Lote Fijo / Lote Auto: Elija entre un volumen fijo o un cálculo de lote basado en el saldo.

Porcentaje de riesgo: Porcentaje de riesgo por operación (recomendado 0,5% - 2%).

Filtro de volatilidad: Ajusta la sensibilidad del algoritmo a los impulsos del mercado.

Sesión de negociación: Selecciona las sesiones de negociación (por ejemplo, sólo Londres y Nueva York).

Información importante:

Para obtener resultados estables, recomendamos utilizar un servidor VPS con una latencia mínima. Antes de lanzarlo en una cuenta real, asegúrese de probar el EA en una cuenta demo durante al menos dos semanas para familiarizarse con su comportamiento de trading.