Nexus Gold Prime AI

NEXUS GOLD PRIME - Die KI-Hybrid-Revolution

Hören Sie auf, Konten mit dummen Gittern zu sprengen. Fangen Sie an, mit Neural Network Precision zu handeln.

Nexus Gold Prime kombiniert fortschrittliche ONNX Künstliche Intelligenz für hochpräzise Eingaben mit einer Smart Recovery Engine, um Marktvolatilität in Profit zu verwandeln.

Live-Leistung:

  • +160% Gewinn in Backtests (XAUUSD 2024-2025)

  • Niedriger Drawdown: Nur 23% Max DD

  • KI-Engine:Anhand von 140.000 echten Gold-Kerzen trainiert

Hauptmerkmale:

  1. AI Entry: Verwendet LightGBM Machine Learning, um den perfekten Trend-Einstieg zu finden.

  2. Smart Recovery: Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, holt das intelligente Raster den Gewinn sicher zurück.

  3. Equity Guard: Eingebauter "Fallschirm" schützt Ihr Kapital vor dem Absturz (Hard Stop Loss).

  4. Keine Konfiguration erforderlich:Laden Sie einfach das mitgelieferte Setfile!

⚙️ Empfehlungen:

  • Paar: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5

  • Mindesteinlage: $500 (Cent oder Standard)

  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb.


