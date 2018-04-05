Gold Integrity - un asesor de trading automatizado para XAUUSD

Gold Integrity es un asesor de operaciones totalmente automatizado diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). El algoritmo se centra en operar en la dirección de los movimientos predominantes del mercado y utiliza una combinación de indicadores de tendencia y osciladores para evaluar las condiciones actuales del mercado e identificar los puntos de entrada.

El asesor no emplea métodos de gestión de capital agresivos o potencialmente peligrosos. No se utilizan estrategias de Martingala, cuadrícula ni promediación de posiciones perdedoras. En un momento dado, sólo es posible operar dentro de los parámetros de riesgo especificados.

Lógica operativa y gestión del riesgo

Las posiciones sólo se abren si hay una señal de negociación confirmada.

Cada operación va acompañada de un stop-loss obligatorio (fijo o dinámico, según la configuración).

El tamaño de la posición se calcula automáticamente como porcentaje del saldo disponible, lo que permite adaptar la operativa a diferentes depósitos.

El algoritmo tiene en cuenta la volatilidad actual del mercado y puede ajustar los niveles de recogida de beneficios y los parámetros de protección.

Características principales

Adaptación a la volatilidad

El asesor analiza la actividad del mercado y ajusta los niveles de negociación en función de las condiciones actuales.

Gestión de riesgos integrada

Un sistema flexible para calcular el volumen de las posiciones en función de un porcentaje de riesgo especificado del saldo.

Filtro de noticias

Posibilidad de bloquear la apertura de nuevas posiciones durante la publicación de noticias económicas importantes (por ejemplo, IPC, FOMC, nóminas no agrícolas), lo que resulta especialmente relevante para la negociación con oro.

Restricciones temporales de negociación

Personaliza las sesiones de negociación y excluye días u horas concretos (por ejemplo, periodos de baja liquidez).

Módulo de apoyo a las transacciones (Smart Exit)

Soporte para mover una posición al punto de equilibrio y recogida parcial de beneficios cuando se cumplen determinadas condiciones.

Parámetros recomendados

Instrumento de negociación: XAUUSD

Marco temporal: H1 (recomendado)

Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

Depósito mínimo: a partir de 100 USD

Información importante sobre riesgos

Operar en los mercados de divisas y metales conlleva un alto nivel de riesgo y puede dar lugar tanto a beneficios como a pérdidas. Antes de utilizar un Asesor Experto en una cuenta real, recomendamos probarlo en una cuenta demo o en el probador de estrategias de MetaTrader 5. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.