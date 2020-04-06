TtpPortfolioRiskMaster

TtpPortfolioRiskMaster

es un controlador de riesgo de cartera superior para MetaTrader 5.

El EA supervisa las posiciones abiertas y el rendimiento diario, y establece límites de negociación a través de variables globales que pueden ser consultadas por otros EA como «puertas de riesgo».


Funciones: limitación del número máximo de posiciones abiertas en la cartera, límites de clúster (por ejemplo, cripto/índice), así como un bloqueo diario tan pronto como se alcanza o se cae por debajo de una pérdida definida en R (bloqueo hasta el final del día, hora del servidor).
El EA está diseñado para ser seguro para el validador: no depende de símbolos fijos; las listas de símbolos se procesan a través de entradas CSV. La actualización se realiza mediante un temporizador en intervalos libremente ajustables. Opcionalmente, solo se pueden tener en cuenta las posiciones con determinados números mágicos.

Encontrará el número mágico:

1. Seleccionando el gráfico con el que opera.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón - Seleccione Experto - Seleccione el EA correcto - Configuración - Busque el número mágico (en la parte inferior)

3. Copie el número mágico - Abra el EA maestro - Pegue el número mágico - Repita lo mismo con todos los gráficos en ejecución con EA (bot) y péguelo en el EA maestro.

4. Guarde - Cartera asegurada - Sin sobreapalancamiento con demasiadas operaciones simultáneas
Productos recomendados
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
La cobertura era conocida como "estrategia 100% ganadora" en muchas décadas anteriores. Pero no parece correcto en el mercado lateral. Si usted pone Hedging distante demasiado cerca, entrará tanto como la estancia de lado. Si usted pone la cobertura distante demasiado lejos, nunca llegaría a la BEP antes de la cuenta soplado. Por lo tanto, ahora "EA por CAPO" trajo a usted la nueva generación de cobertura que ayudan al usuario a evitar el riesgo de mercado lateral. Dejamos que el EA observe las
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
EA Smart News Trade MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El precio inicial es de 92,25 USD, el precio futuro es de 250 USD Asesor universal con el uso de noticias económicas y fundamentales "Smart News Trade ". Las tácticas de negociación se basan en el seguimiento de la dinámica del mercado y la aceleración del movimiento de los precios. No adivinar, no pronosticar, sólo cálculos con directrices claras para la dirección de las posiciones. El trabajo se realiza con órdenes pendientes, se utiliza un stop loss para proteger los fondos. Se requiere un
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
BTC American Session
Angel Torres
Asesores Expertos
BTC American Session es un bot diseñado para atacar la sesión americana de BTC en H1 , tomando las mejores ventanas de volatilidad diaria. Está optimizado en Vantage (UTC+2) y puedes re-optimizarlo fácilmente para cualquier otro bróker que trabaje en UTC+2 , ajustando solo el set de parámetros para alinearlo con el horario y las condiciones de tu bróker de confianza. El modelo se comporta como un sistema de alta precisión: concentra la mayoría de las entradas entre las 14:00 y las 23:00 (sesión
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
Obor Pawai V75
Suharmoko
Asesores Expertos
Obor Pawai V75 - Asesor Experto para el comercio de oro Obor Pawai V75 es un Asesor Experto (EA) de última generación desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Construido con un sistema patentado Breakout Finder y un conjunto de indicadores avanzados, ofrece estrategias de trading automatizadas y personalizables para escenarios de breakout, swing y scalping. Características principales Buscador de rupturas Detecta oportunidades de ruptura de alta probabilidad utilizando la lógi
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
Es un sistema de cuadrícula multidivisa que puede operar con todos los pares de entrada desde un gráfico. El experto cerrará todas las órdenes para cada par utilizando un nivel de beneficio. Opera con 16 pares. ¡¡¡Por favor, utilice el experto sólo en una cuenta de cobertura!!! Información Elija un broker con ejecución rápida y spreads bajos para obtener resultados efectivos. Por favor, haga algunas pruebas en una cuenta demo para ver cómo funciona el experto antes de usarlo en una cuenta real
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Asesores Expertos
Aurum Quant Engine Pro Un modelo de ejecución disciplinado diseñado para la claridad de las decisiones, la alineación de las tendencias y el filtrado preciso de las señales. Las operaciones sólo se activan cuando la estructura de precios, el contexto direccional y la fuerza del patrón se alinean de forma cohesiva. Aurum Quant Engine Pro es la versión mejorada 2 de la versión original Aurum Quant Engine ahora equipado con capas de filtrado avanzadas para mejorar la calidad del comercio, las ent
Turbo Trending AI
Francesco Ruggero Vescio
Asesores Expertos
Nuestro sistema de negociación ha sido diseñado para tomar de forma independiente decisiones de negociación rentables, utilizando datos estadísticos para analizar el mercado e identificar oportunidades. La inteligencia artificial se emplea para automatizar el proceso de toma de decisiones, eliminando la influencia de las emociones y maximizando los beneficios. Prestamos especial atención a los detalles en la gestión de las posiciones de negociación, tanto en términos de tamaño como de duración,
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Zen MT5
Elena Kusheva
Asesores Expertos
I slippage = 0; - deslizamiento válido, 0-no utilizado   S cmt=""; - comentario sobre órdenes   I Magic = 20200131; - medzhik, id de orden del asesor   S WorkTime="00:00-24:00"; - formato tal HH: MM-HH: MM, día entero 0-24 o 00: 00-24: 00   D fix_lot = 0.01; / / Fix lot-lote de trabajo   D order_tp = 100.0; / / TP. Recomiendo-10.0-Take Profit en puntos como para 4x signos! el EA detecta automáticamente las herramientas de 5 caracteres y aumentará el valor 10 veces automáticamente.   D order_sl
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
UPDATE v1.0 IS OUT - POR FAVOR LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO LL Pursuit EA es un avanzado e inteligente sistema de trading multidivisa , basado en el uso combinado y ponderado de diferentes factores de decisión. El algoritmo utiliza datos en tiempo real de 14 bolsas de divisas , las más líquidas y ponderadas del mercado, combinados con el cálculo de diversos indicadores , como medias móviles, volúmenes de acumulación y distribución, fuerza de la divisa y continuidad de la tendencia, p
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:: ¡Sólo quedan unos pocos ejemplares al precio actual! PRECIO ACTUAL: $70 MES Únete a nuestra comunidad de Telegram para compartir archivos de configuración listos para usar Ven a utilizar nuestro EA que utiliza la Estrategia Fimathe de forma automatizada . Basado en zonas de soporte y resistencia, nuestro EA fue diseñado para ofrecerle una nueva experiencia. El EA utiliza un cálculo para rastrear 2 posibles puntos de ruptura. Cuando lo localiza, lleva inmediatamente e
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto presentado Stable Ex MT5 funciona con el par de divisas EURUSD y sólo con él. Este sistema implementó el principio de cinco órdenes - es decir, se puede colocar un máximo de cinco órdenes en una dirección, después de lo cual la posición total de la serie debe ser cerrada por stops, ya sean reales o virtuales. El sistema de comercio está diseñado para trabajar por separado con una serie de órdenes de compra y por separado con una serie de órdenes de venta. lo que hace que el s
FVG Gap Detector
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor Operativa automatizada FVG (Fair Value Gap) para XAU con detección multi-marco de tiempo, filtrado EMA, opciones de gestión de dinero, lógica de trailing/breakeven y confirmaciones visuales claras - creado para scalpers y swing traders que quieren un EA configurable y que prime la seguridad. Eslogan de una línea Detector FVG Multi-TF para XAU con filtro de tendencia EMA, gestión monetaria adaptativa, trailing & breakeven - conéctelo a MT5 y opere de forma
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
Vector Gold System
Usamah
Asesores Expertos
Vector Gold System - Asesor Experto Visión general Vector Gold System es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar patrones de velas Doji en oro (XAUUSD). El EA combina el reconocimiento de patrones con la gestión inteligente del riesgo y el filtrado de tendencias para identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad . Ventajas Clave Reconocimiento de patrones El EA detecta automáticamente las velas Doji, que son indicadores fiables
BullStreet AI
Marco Resseghini
Asesores Expertos
BullStreet AI: el futuro de la negociación con el US30 BullStreet AI es el robot de trading avanzado diseñado para operar con US30 con precisión e inteligencia, trabajando en un marco temporal H1. Su objetivo es maximizar el capital a largo plazo, utilizando estrategias basadas en el análisis técnico y la inteligencia artificial para tomar decisiones de trading informadas. Análisis del marco temporal H1 para identificar tendencias significativas Estrategia a largo plazo con un enfoque disciplin
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
adquiere ahora Grey Wolf, este increible EA hecho y minuciosamente probado para el mercado de USD/CAD, AUD/USD exclusivamente en la temporalidad de 5m. La finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.   Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ minimo, recomiendo usar una VPS. tambien puede trabajar un mayor capital solo tiene
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en NASDAQ M15 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la EXPANSIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO . Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios es una función de TRAILING PROFIT en la estrategia. EA ha sido backtested en más de 10 años de largo tick
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Asesores Expertos
¡Comience el Año 2024 de la manera perfecta aprovechando el EA Cuantitativo que realizó maravillosos resultados en años anteriores (incluyendo 2023) en el Índice NASDAQ (NAS100)! No es un EA de alta frecuencia. Hay pocas operaciones. Pero son operaciones muy precisas, donde el EA analiza el precio/volumen anterior para entender el movimiento y momento actual. TP/SL Video Mensual = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Video TP/SL Mensual = 20% https://www.youtube.com/watch?v=u0bxfyCb
Equity Paragon PRO
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD Important Information Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging) Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters) Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended) Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open) Product Overview Equity Paragon EA es un sistema
Price Action Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Price Action Builder Basic fue creado con el objetivo principal de proporcionar una estrategia de trading automatizada gratuita, configurable, fácil de usar y decentemente rentable. Al mismo tiempo, un objetivo igualmente importante es asegurar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de 1 operación abierta gestionada en un momento dado,
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
BtcFiboTrendPullback
Claus Nordhausen
Asesores Expertos
Objetivo/Estrategia Este asesor experto implementa una lógica de retroceso de Fibonacci basada en reglas, diseñada para ventanas de «segunda operación»: tras un movimiento oscilante definido, el EA espera un retroceso hacia el retroceso del 0,618 (con tolerancia configurable) y opera solo en la dirección de la tendencia EMA (opcional). Lógica de la señal (simplificada) Detección de oscilaciones mediante barras retrospectivas (máximo/mínimo) Filtro de tendencia mediante sesgo EMA (cierre frent
FREE
NasdaqRsiPullbackWithSp500
Claus Nordhausen
Asesores Expertos
Objetivo/Estrategia Este asesor experto implementa un enfoque de retroceso del RSI para el Nasdaq (USTEC) y utiliza la correlación con el S&P 500 (US500) como filtro de mercado. El objetivo es operar con retrocesos en las tendencias existentes y evitar fases laterales o condiciones de mercado contrarias. Lógica de la señal (simplificada) Tendencia (USTEC): determinación de la dirección de la tendencia (por ejemplo, mediante EMA o estructura de precios) Retroceso del RSI: entrada tras una sob
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario