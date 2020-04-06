TtpPortfolioRiskMaster



es un controlador de riesgo de cartera superior para MetaTrader 5.



El EA supervisa las posiciones abiertas y el rendimiento diario, y establece límites de negociación a través de variables globales que pueden ser consultadas por otros EA como «puertas de riesgo».





Funciones: limitación del número máximo de posiciones abiertas en la cartera, límites de clúster (por ejemplo, cripto/índice), así como un bloqueo diario tan pronto como se alcanza o se cae por debajo de una pérdida definida en R (bloqueo hasta el final del día, hora del servidor).

El EA está diseñado para ser seguro para el validador: no depende de símbolos fijos; las listas de símbolos se procesan a través de entradas CSV. La actualización se realiza mediante un temporizador en intervalos libremente ajustables. Opcionalmente, solo se pueden tener en cuenta las posiciones con determinados números mágicos.



Encontrará el número mágico:



1. Seleccionando el gráfico con el que opera.



2. Haga clic con el botón derecho del ratón - Seleccione Experto - Seleccione el EA correcto - Configuración - Busque el número mágico (en la parte inferior)



3. Copie el número mágico - Abra el EA maestro - Pegue el número mágico - Repita lo mismo con todos los gráficos en ejecución con EA (bot) y péguelo en el EA maestro.



4. Guarde - Cartera asegurada - Sin sobreapalancamiento con demasiadas operaciones simultáneas