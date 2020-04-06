O TtpPortfolioRiskMaster



é um controlador de risco de portfólio superior para o MetaTrader 5.



O EA monitora as posições abertas e o desempenho diário e define limites de negociação por meio de variáveis globais, que podem ser consultadas por outros EAs como “Risk Gates”.





Funções: limitação do número máximo de posições abertas na carteira, limites de cluster (por exemplo, criptomoedas/índices), bem como um bloqueio diário assim que uma perda definida em R é atingida ou não é atingida (bloqueio até ao final do dia, hora do servidor).

O EA é projetado para ser seguro para validação: nenhuma dependência de símbolos fixos; listas de símbolos são processadas por meio de entradas CSV. A atualização é feita por temporizador em intervalos livremente ajustáveis. Opcionalmente, apenas posições com determinados números mágicos podem ser consideradas.



Você encontra o número mágico:



1. selecionando o gráfico que você está negociando



2. Clique com o botão direito do mouse - selecione Expert - selecione o EA correto - configurações - procure o número mágico (na parte inferior)



3. Copie o número mágico - abra o EA mestre - insira o número mágico - repita o mesmo com todos os gráficos em execução com o EA (bot) e insira no EA mestre.



4. Salve - portfólio salvo - sem alavancagem excessiva com muitas negociações simultâneas