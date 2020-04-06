TtpPortfolioRiskMaster

TtpPortfolioRiskMaster

ist ein übergeordneter Portfolio-Risk-Controller für MetaTrader 5.

Der EA überwacht die offenen Positionen sowie die Tages-Performance und setzt Handels-Sperren über Global Variables, die von anderen EAs als „Risk Gates“ abgefragt werden können.


Funktionen: Begrenzung der maximal offenen Positionen im Portfolio, Cluster-Limits (z. B. Crypto/Index), sowie ein täglicher Lock, sobald ein definierter Verlust in R erreicht oder unterschritten wird (Lock bis Tagesende, Serverzeit).
Der EA ist validator-sicher ausgelegt: keine Abhängigkeit von festen Symbolen; Symbol-Listen werden über CSV-Inputs verarbeitet. Aktualisierung erfolgt per Timer in frei einstellbaren Intervallen. Optional können nur Positionen mit bestimmten Magic Numbers berücksichtigt werden.

Die Magic Nr findet Ihr in dem Ihr:

1. den Chart den Ihr handelt auwählen

2. Rechtsklick - Expert auswählen - richtigen ea auswählen - Settups - Magic Nr suchen (weit unten)

3. Magic Nr kopieren - Master ea öffnen - Magic Nr einfügen - mit allen laufenden charts mit ea (bot) das gleiche wiederholen und beim Master ea einfügen.

4. speichern - Portfolio gesichert - keine Überhebelung mit zu vielen Trades gleichzeitig

Empfohlene Produkte
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experten
Hedging war in den vergangenen Jahrzehnten als "100%-Gewinnstrategie" bekannt. Aber auf dem Seitwärtsmarkt scheint sie nicht richtig zu sein. Wenn Sie die Absicherung zu nahe an den Markt heranführen, wird der Einstieg genauso hoch sein wie die Seitwärtsbewegung. Wenn man die Absicherung zu weit entfernt ansetzt, würde sie nie den BEP erreichen, bevor das Konto explodiert. So, jetzt "EA by CAPO" brachte Ihnen die neue Generation von Hedging, dass Benutzer das Risiko von Side-Way-Markt zu vermei
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experten
AUDCAD MT5 EA mit vollautomatisierter Martingale-Strategie Der AUDCAD Double Grid Expert ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für das Forex-Währungspaar AUD/CAD auf dem M15-Chart optimiert wurde. Unabhängig vom aktuellen Trend eröffnet der EA kontinuierlich Kauf- und Verkaufspositionen (0.01 Lot), die mithilfe eines innovativen Grid-Systems verwaltet werden. Der EA ist für Hedging-Konten mit einem Hebel von 1:500 konzipiert. Funktionsweise des EAs  Der EA eröffnet kontinuierlich neue Kauf
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
EA Smart News Trade MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Anfangspreis beträgt 92,25 USD, der künftige Preis 250 USD Universeller Berater mit der Verwendung von wirtschaftlichen und fundamentalen Nachrichten "Smart News Trade ". Die Handelstaktik basiert darauf, die Dynamik des Marktes zu verfolgen und die Preisbewegung zu beschleunigen. Nicht raten, nicht prognostizieren, nur Berechnungen mit klaren Leitlinien für die Richtung der Positionen. Die Arbeit erfolgt mit schwebenden Aufträgen, ein Stop-Loss wird zum Schutz der Mittel eingesetzt. Für e
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Timeframe Zoom, The Third Screen, ist ein Expert Advisor, der mit Heiken-Ashi-Kerzen auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Charts arbeitet. Der 15-Minuten-Chart dient als Auslöser für Trades. Er kauft an Tagen mit blauen Kerzen und verkauft an Tagen mit roten Kerzen. Er stellt sicher, dass der potenzielle Trade über oder unter einem gleitenden Durchschnitt auf dem Stunden-Chart liegt und verwendet die MACD- und CCI-Indikatoren auf dem 15-Minuten-Chart zur Bestätigung des Einstiegs. Er schließt P
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experten
Es handelt sich um ein Multi-Währungs-Grid-System, das alle Eingangspaare von einem Chart aus handeln kann. Der Experte schließt alle Aufträge für jedes Paar mit einer Gewinnstufe. Handeln Sie mit 16 Paaren. Bitte benutzen Sie den Experten nur auf einem Hedge-Konto!!! Informationen Wählen Sie einen Broker mit schneller Ausführung und niedrigen Spreads für effektive Ergebnisse. Bitte machen Sie einige Tests auf einem Demokonto, um zu sehen, wie der Experte funktioniert, bevor Sie ihn auf einem
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experten
Aurum Quant Engine Pro Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind. Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine , die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere
Turbo Trending AI
Francesco Ruggero Vescio
Experten
Unser Handelssystem wurde entwickelt, um selbstständig profitable Handelsentscheidungen zu treffen, indem es statistische Daten nutzt, um den Markt zu analysieren und Chancen zu erkennen. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um den Entscheidungsprozess zu automatisieren, den Einfluss von Emotionen zu eliminieren und die Gewinne zu maximieren. Bei der Verwaltung der Handelspositionen achten wir sehr genau auf die Details, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf die Dauer, um das Risiko zu m
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experten
Der Advanced BreakOut Scalper ist ein effektives Handelssystem mit vorgegebenen Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Einstellungen. Wie der Name schon sagt, ist seine Strategie der Handel mit Breakouts. Sie ist professionell kodiert und läuft schnell im Backtesting- oder Optimierungsmodus. Es werden keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder andere riskante Geldverwaltungsstrategien verwendet. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-B
Zen MT5
Elena Kusheva
Experten
I slippage=0; - zulässiger Schlupf, 0-nicht verwendet   S cmt=""; - Kommentar zu Orders   I Magic=20200131; - medzhik, die id der Orders des Beraters   S WorkTime="00:00-24:00"; - Format wie HH: MM-HH: MM, ganzer Tag 0-24 oder 00: 00-24: 00   D fix_lot=0.01; //fix lot - Arbeits viel   D order_tp=100.0; / / TP. Ich empfehle-10.0-take Profit in Punkten wie für 4 Zeichen! im Expert Advisor werden die 5-Zeichen-Tools automatisch erkannt und der Wert wird automatisch um das 10-fache erhöht.   D orde
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
UPDATE v1.0 IS OUT - BITTE LESEN SIE ALLE BESCHREIBUNGEN VOR DER ANWENDUNG LL Pursuit EA ist ein fortschrittliches und intelligentes Multiwährungshandelssystem , das auf der kombinierten und gewichteten Nutzung verschiedener Entscheidungsfaktoren basiert. Der Algorithmus verwendet Echtzeitdaten von 14 Währungsbörsen , den liquidesten und gewichtetsten auf dem Markt, kombiniert mit der Berechnung verschiedener Indikatoren , einschließlich gleitender Durchschnitte, Akkumulations- und Distribution
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION:: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! AKTUELLER PREIS: $70 MONATLICH Treten Sie unserer Telegram-Community bei, um fertige Setup-Dateien zu teilen Nutzen Sie unseren EA, der die Fimathe-Strategie auf automatisierte Weise verwendet . Basierend auf Unterstützungs- und Widerstandszonen, wurde unser EA entwickelt, um Ihnen eine neue Erfahrung zu bieten. Der EA verwendet eine Berechnung, um 2 mögliche Ausbruchspunkte zu verfolgen. Wenn er sie findet, nimmt er diesen Kan
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experten
Eingeführt Experte System Stable Ex MT5 arbeitet mit dem Währungspaar EURUSD und nur mit ihm. Dieses System implementiert das Prinzip der fünf Aufträge - das heißt, maximal fünf Aufträge können in einer Richtung platziert werden, nach denen die gesamte Position der Serie muss durch Stops, entweder real oder virtuell geschlossen werden. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es separat mit einer Reihe von Kaufaufträgen und separat mit einer Reihe von Verkaufsaufträgen arbeiten kann, was das H
FVG Gap Detector
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor Automatisierter FVG (Fair Value Gap)-Handel für XAU mit Multi-Timeframe-Erkennung, EMA-Filterung, Geldmanagement-Optionen, Trailing/Breakeven-Logik und klaren visuellen Bestätigungen - entwickelt für Scalper und Swing-Trader, die einen konfigurierbaren, sicherheitsorientierten EA wünschen. Einzeiliger Slogan Multi-TF FVG-Detektor für XAU mit EMA-Trendfilter, adaptivem Geldmanagement, Trailing & Breakeven - schließen Sie MT5 an und handeln Sie intelligenter
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experten
Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.) Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD. Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto. Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer. Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Kon
Vector Gold System
Usamah
Experten
Vector Gold System - Expert Advisor Überblick Vector Gold System ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Doji-Candlestick-Muster bei Gold (XAUUSD ) zu erkennen und zu handeln . Der EA kombiniert Mustererkennung mit intelligentem Risikomanagement und Trendfilterung, um Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Wichtigste Vorteile Mustererkennung Der EA erkennt automatisch Doji-Candlesticks, die zuverlässige Umkehrindikatoren sind. Wenn
BullStreet AI
Marco Resseghini
Experten
BullStreet AI: Die Zukunft des US30-Handels BullStreet AI ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der entwickelt wurde, um den US30 mit Präzision und Intelligenz zu handeln, und der auf einem H1-Zeitrahmen arbeitet. Sein Ziel ist es, das Kapital langfristig zu maximieren, indem er Strategien verwendet, die auf technischer Analyse und künstlicher Intelligenz basieren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Analyse des H1-Zeitrahmens zur Identifizierung wichtiger Trends Langfristige Strate
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt Grey Wolf, diese erstaunliche EA wurde gemacht und sorgfältig für den USD/CAD, AUD/USD Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist, dass Sie mehr als 25% monatlichen Gewinn und Ihr Konto nie erreichen 0 $. Dieser EA kann mit wenig Kapital 100$ verwendet werden und arbeiten perfekt, ich getestet mit 50$ und arbeiten perfekt, aber es ist ratsam, mit 100$ Minimum zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie können auch ein größeres Kapita
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART . Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr al
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Experten
Beginnen Sie das Jahr 2024 auf die perfekte Art und Weise, indem Sie den quantitativen EA nutzen, der in den vergangenen Jahren (einschließlich 2023) wunderbare Ergebnisse auf den NASDAQ Index (NAS100) erzielt hat! Es handelt sich nicht um einen Hochfrequenz-EA. Es gibt nur wenige Operationen. Aber es sind sehr präzise Operationen, bei denen der EA den vorherigen Preis/Volumen analysiert, um die aktuelle Bewegung und den Moment zu verstehen. Monatliches TP/SL Video = 10% https://www.youtube.co
Equity Paragon PRO
Sarvarbek Abduvoxobov
Experten
Equity-basiertes Swing-Trading-System für XAUUSD Wichtige Informationen Strategietyp Swing-Trading mit equity-basierter Expositionskontrolle (kein Grid, kein Martingale, kein Averaging) Risikostufe Vom Nutzer gesteuert über Equity-Schutz, Tageslimits und Expositionsfilter Prop-Firm-Kompatibilität Integrierter täglicher und gesamter Equity-Verlustschutz Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (ECN / RAW-Konten empfohlen) Einrichtungsaufwand Für Anfänger geeignet, alle Parameter sind anpassbar Produ
Price Action Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Basic Expert Advisor wurde mit dem primären Ziel entwickelt, eine kostenlose, konfigurierbare, einfach zu bedienende und anständig profitable automatisierte Handelsstrategie anzubieten. Gleichzeitig ist es ein ebenso wichtiges Ziel, einen niedrigen Drawdown zu gewährleisten und hohe Risiken zu vermeiden durch: Verwendung von automatisch gesetzten Stop-Loss-Orders für alle gestarteten Trades; Ermöglichung von maximal 1 verwalteten offenen Handel zu einem bestimmten Zeitp
FREE
Project Golden Luna MT5
Ruslan Pishun
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der EA "Project Golden Luna" basiert auf dem Handel mit Zickzack-Signalen unter Verwendung von Standardindikatoren, und Markteintritte erfolgen beim Durchbrechen lokaler Extremwerte. Sobald der Bot ein Signal erhält, beginnt er sofort mit der Platzierung mehrerer schwebender Aufträge. Und das Wichtigste ist, dass dieser Handelsexperte SL-Schutzaufträge in offenen Geschäften verwendet, die das Depot des Händlers vor erheblichen Verlusten bewahren. Allerdings wartet die
ARCA bot
Artiom Kamincki
4.25 (20)
Experten
ARCA bot - ein voll funktionsfähiges, unsyndiziertes, automatisiertes System, das eine bewährte, an moderne Bedingungen angepasste Grid-Strategie verwendet. Diese Methode ist seit den Anfängen der Finanzmärkte bekannt und wird immer noch von vielen professionellen Händlern und Hedgefonds verwendet, da sie seit Jahrzehnten gute Ergebnisse zeigt. Der Experte ist voll automatisiert und muss 24 Stunden am Tag arbeiten, daher empfehlen wir die Verwendung eines VPS-Servers, der eine ununterbrochene A
FREE
Nova DNA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DNA Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Donchian Channel und den Alligator-Indikator kombiniert - und dabei die Trenderkennung mit dynamischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für strukturierte Handelseinstiege verbindet. Dieser EA identifiziert klare Ausbruchs- und Fortsetzungs-Setups, indem er den Preis relativ zum Donchian-Kanal verfolgt, während er die Trendrichtung mithilfe der Kiefer, Zähne und Lippen des Alligators bestätigt. Anstatt auf jede Kursbewegung zu rea
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
BtcFiboTrendPullback
Claus Nordhausen
Experten
Zweck / Strategie Dieser Expert Advisor setzt eine regelbasierte Fibo-Pullback-Logik um, ausgelegt auf „Second-Trade“-Fenster: Nach einem definierten Swing-Move wartet der EA auf einen Rücklauf in Richtung des 0.618-Retracements (mit konfigurierbarer Toleranz) und handelt nur in Richtung des EMA-Trends (optional). Signal-Logik (vereinfacht) Swing-Erkennung über Lookback-Bars (High/Low) Trendfilter via EMA-Bias (Close vs. EMA) Entry, wenn Preis den 0.618-Bereich berührt (Tolerance Points) SL = A
FREE
NasdaqRsiPullbackWithSp500
Claus Nordhausen
Experten
Zweck / Strategie Dieser Expert Advisor setzt einen RSI-Pullback-Ansatz für den Nasdaq (USTEC) um und nutzt die Korrelation zum S&P 500 (US500) als Marktfilter. Ziel ist es, Pullbacks in bestehenden Trends zu handeln und Seitwärtsphasen bzw. gegenläufige Marktbedingungen zu vermeiden. Signal-Logik (vereinfacht) Trend-Bias (USTEC): Bestimmung der Trendrichtung (z. B. über EMA oder Preisstruktur) RSI-Pullback: Einstieg nach Überdehnung (RSI kehrt aus überkauft/überverkauft zurück) Korrelationsfilt
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension