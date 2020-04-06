TtpPortfolioRiskMaster

ist ein übergeordneter Portfolio-Risk-Controller für MetaTrader 5.

Der EA überwacht die offenen Positionen sowie die Tages-Performance und setzt Handels-Sperren über Global Variables, die von anderen EAs als „Risk Gates“ abgefragt werden können.



Funktionen: Begrenzung der maximal offenen Positionen im Portfolio, Cluster-Limits (z. B. Crypto/Index), sowie ein täglicher Lock, sobald ein definierter Verlust in R erreicht oder unterschritten wird (Lock bis Tagesende, Serverzeit).

Der EA ist validator-sicher ausgelegt: keine Abhängigkeit von festen Symbolen; Symbol-Listen werden über CSV-Inputs verarbeitet. Aktualisierung erfolgt per Timer in frei einstellbaren Intervallen. Optional können nur Positionen mit bestimmten Magic Numbers berücksichtigt werden.

Die Magic Nr findet Ihr in dem Ihr:

1. den Chart den Ihr handelt auwählen

2. Rechtsklick - Expert auswählen - richtigen ea auswählen - Settups - Magic Nr suchen (weit unten)

3. Magic Nr kopieren - Master ea öffnen - Magic Nr einfügen - mit allen laufenden charts mit ea (bot) das gleiche wiederholen und beim Master ea einfügen.

4. speichern - Portfolio gesichert - keine Überhebelung mit zu vielen Trades gleichzeitig