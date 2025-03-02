NasdaqRsiPullbackWithSp500

Objetivo/Estrategia



Este asesor experto implementa un enfoque de retroceso del RSI para el Nasdaq (USTEC) y utiliza la correlación con el S&P 500 (US500) como filtro de mercado. El objetivo es operar con retrocesos en las tendencias existentes y evitar fases laterales o condiciones de mercado contrarias.



Lógica de la señal (simplificada)



Tendencia (USTEC): determinación de la dirección de la tendencia (por ejemplo, mediante EMA o estructura de precios)



Retroceso del RSI: entrada tras una sobreextensión (el RSI vuelve de sobrecomprado/sobrevendido)



Filtro de correlación: operar solo si el US500 confirma la misma dirección



Entrada: orden de mercado con nueva vela.



SL / TP: stop loss basado en ATR, take profit mediante una relación oportunidad-riesgo fija o multiplicador ATR.



Gestión de riesgos y ejecución



Control de volumen: lote fijo o basado en el riesgo (% del capital), opcionalmente con límite MaxLot.



Compatibilidad con brókers: selección automática del modo de ejecución permitido (FOK/IOC/RETURN), seguridad del nivel de stop y normalización del paso de volumen.



Solo nuevas barras: las señales solo se comprueban al cierre de la vela.



Control de tiempo y cartera



Filtro de sesión opcional (hora del servidor).



Compatibilidad con carteras y puertas de riesgo a través de variables globales (por ejemplo, MASTER_RISK_STATUS)



Nota:

El EA se basa completamente en reglas y no incluye promesas de ganancias o rendimiento. Se recomienda realizar backtests y operaciones de demostración antes de su uso en vivo.