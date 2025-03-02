NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Asesores Expertos
- Claus Nordhausen
- Versión: 1.4
Objetivo/Estrategia
Este asesor experto implementa un enfoque de retroceso del RSI para el Nasdaq (USTEC) y utiliza la correlación con el S&P 500 (US500) como filtro de mercado. El objetivo es operar con retrocesos en las tendencias existentes y evitar fases laterales o condiciones de mercado contrarias.
Lógica de la señal (simplificada)
Tendencia (USTEC): determinación de la dirección de la tendencia (por ejemplo, mediante EMA o estructura de precios)
Retroceso del RSI: entrada tras una sobreextensión (el RSI vuelve de sobrecomprado/sobrevendido)
Filtro de correlación: operar solo si el US500 confirma la misma dirección
Entrada: orden de mercado con nueva vela.
SL / TP: stop loss basado en ATR, take profit mediante una relación oportunidad-riesgo fija o multiplicador ATR.
Gestión de riesgos y ejecución
Control de volumen: lote fijo o basado en el riesgo (% del capital), opcionalmente con límite MaxLot.
Compatibilidad con brókers: selección automática del modo de ejecución permitido (FOK/IOC/RETURN), seguridad del nivel de stop y normalización del paso de volumen.
Solo nuevas barras: las señales solo se comprueban al cierre de la vela.
Control de tiempo y cartera
Filtro de sesión opcional (hora del servidor).
Compatibilidad con carteras y puertas de riesgo a través de variables globales (por ejemplo, MASTER_RISK_STATUS)
Nota:
El EA se basa completamente en reglas y no incluye promesas de ganancias o rendimiento. Se recomienda realizar backtests y operaciones de demostración antes de su uso en vivo.
Este asesor experto implementa un enfoque de retroceso del RSI para el Nasdaq (USTEC) y utiliza la correlación con el S&P 500 (US500) como filtro de mercado. El objetivo es operar con retrocesos en las tendencias existentes y evitar fases laterales o condiciones de mercado contrarias.
Lógica de la señal (simplificada)
Tendencia (USTEC): determinación de la dirección de la tendencia (por ejemplo, mediante EMA o estructura de precios)
Retroceso del RSI: entrada tras una sobreextensión (el RSI vuelve de sobrecomprado/sobrevendido)
Filtro de correlación: operar solo si el US500 confirma la misma dirección
Entrada: orden de mercado con nueva vela.
SL / TP: stop loss basado en ATR, take profit mediante una relación oportunidad-riesgo fija o multiplicador ATR.
Gestión de riesgos y ejecución
Control de volumen: lote fijo o basado en el riesgo (% del capital), opcionalmente con límite MaxLot.
Compatibilidad con brókers: selección automática del modo de ejecución permitido (FOK/IOC/RETURN), seguridad del nivel de stop y normalización del paso de volumen.
Solo nuevas barras: las señales solo se comprueban al cierre de la vela.
Control de tiempo y cartera
Filtro de sesión opcional (hora del servidor).
Compatibilidad con carteras y puertas de riesgo a través de variables globales (por ejemplo, MASTER_RISK_STATUS)
Nota:
El EA se basa completamente en reglas y no incluye promesas de ganancias o rendimiento. Se recomienda realizar backtests y operaciones de demostración antes de su uso en vivo.