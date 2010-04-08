TtpPortfolioRiskMaster
- Experts
- Claus Nordhausen
- 버전: 1.6
- 활성화: 5
TtpPortfolioRiskMaster
는 MetaTrader 5용 상위 포트폴리오 리스크 컨트롤러입니다.
이 EA는 오픈 포지션과 일일 성과를 모니터링하며, 다른 EA들이 “리스크 게이트”로 조회할 수 있는 글로벌 변수를 통해 거래 제한을 설정합니다.
기능: 포트폴리오 내 최대 오픈 포지션 제한, 클러스터 제한(예: 암호화폐/지수), 그리고 정의된 손실률 R에 도달하거나 하회할 경우 일일 잠금(서버 시간 기준 당일 종료 시까지 잠금).
EA는 검증자 안전 설계: 고정 심볼에 대한 의존성 없음; 심볼 목록은 CSV 입력을 통해 처리됩니다. 업데이트는 자유롭게 설정 가능한 간격으로 타이머를 통해 수행됩니다. 선택적으로 특정 매직 넘버를 가진 포지션만 고려할 수 있습니다.
매직 넘버는 다음을 통해 찾을 수 있습니다:
1. 거래하는 차트를 선택
2. 마우스 오른쪽 클릭 - Expert 선택 - 올바른 EA 선택 - 설정 - 매직 넘버 찾기 (하단)
3. 매직 넘버 복사 - 마스터 EA 열기 - 매직 넘버 붙여넣기 - EA(봇)가 실행 중인 모든 차트에서 동일한 작업을 반복하고 마스터 EA에 붙여넣기.
4. 저장 - 포트폴리오 백업 - 동시에 너무 많은 거래로 인한 과도한 레버리지 방지
