TtpPortfolioRiskMaster

est un contrôleur de risque de portefeuille de niveau supérieur pour MetaTrader 5.

L'EA surveille les positions ouvertes ainsi que la performance quotidienne et définit des limites de trading via des variables globales qui peuvent être interrogées par d'autres EA en tant que « Risk Gates ».


Fonctions : limitation du nombre maximal de positions ouvertes dans le portefeuille, limites de cluster (par exemple, crypto/indice), ainsi qu'un verrouillage quotidien dès qu'une perte définie en R est atteinte ou dépassée (verrouillage jusqu'à la fin de la journée, heure du serveur).
L'EA est conçu pour être sécurisé par un validateur : aucune dépendance à des symboles fixes ; les listes de symboles sont traitées via des entrées CSV. La mise à jour s'effectue par minuterie à des intervalles librement réglables. En option, seules les positions avec des numéros magiques spécifiques peuvent être prises en compte.

Vous trouverez le numéro magique en :

1. sélectionnant le graphique que vous négociez

2. faisant un clic droit - sélectionnant Expert - sélectionnant le bon EA - Settups - recherchant le numéro magique (tout en bas)

3. copiant le numéro magique - ouvrant le Master EA - insérant le numéro magique - répétant la même chose avec tous les graphiques en cours avec EA (bot) et l'insérant dans le Master EA.

4. enregistrant - sauvegardant le portefeuille - pas de surendettement avec trop de transactions simultanées

