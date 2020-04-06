TtpPortfolioRiskMaster
- エキスパート
- Claus Nordhausen
- バージョン: 1.6
- アクティベーション: 5
TtpPortfolioRiskMaster
は、MetaTrader 5 用の上位ポートフォリオリスクコントローラーです。
この EA は、オープンポジションと日次パフォーマンスを監視し、他の EA が「リスクゲート」として照会できるグローバル変数を使用して取引制限を設定します。
機能：ポートフォリオの最大オープンポジションの制限、クラスター制限（例：暗号通貨/指数）、および定義された損失額（R）に達した、またはそれを下回った場合に毎日ロック（サーバー時間による終日までロック）をかける機能。
EA はバリデータに安全な設計になっています。固定シンボルに依存せず、シンボルリストは CSV 入力で処理されます。更新は、自由に設定可能な間隔でタイマーによって行われます。オプションで、特定のマジックナンバーを持つポジションのみを考慮に入れることもできます。
マジックナンバーは、以下の手順で確認できます。
1. 取引するチャートを選択
2. 右クリック - エキスパートを選択 - 適切な EA を選択 - 設定 - マジックナンバーを検索（最下部）
3. マジックナンバーをコピー - マスター EA を開く - マジックナンバーを貼り付け - 実行中のすべてのチャートで EA（ボット）を使用して同じ操作を繰り返し、マスター EA に貼り付けます。
4. 保存 - ポートフォリオをバックアップ - 同時に多くの取引を行うことによる過大なレバレッジは発生しません。
