TtpPortfolioRiskMaster



è un controller di rischio di portafoglio di livello superiore per MetaTrader 5.



L'EA monitora le posizioni aperte e la performance giornaliera e imposta blocchi di trading tramite variabili globali che possono essere interrogate da altri EA come “Risk Gates”.





Funzioni: limitazione delle posizioni aperte massime nel portafoglio, limiti di cluster (ad es. cripto/indice) e un blocco giornaliero non appena viene raggiunta o superata una perdita definita in R (blocco fino alla fine della giornata, ora del server).

L'EA è progettato per essere sicuro dal punto di vista della convalida: nessuna dipendenza da simboli fissi; gli elenchi di simboli vengono elaborati tramite input CSV. L'aggiornamento avviene tramite timer a intervalli liberamente impostabili. Opzionalmente, possono essere prese in considerazione solo le posizioni con determinati numeri magici.



Il numero magico si trova:



1. selezionando il grafico che state negoziando



2. cliccando con il tasto destro del mouse - selezionando Expert - selezionando l'ea corretto - Settups - cercando il numero magico (in fondo)



3. copiando il numero magico - aprendo Master ea - inserendo il numero magico - ripetendo la stessa operazione con tutti i grafici in esecuzione con ea (bot) e inserendolo in Master ea.



4. salvando - portafoglio salvato - nessun sovraccarico con troppe operazioni contemporaneamente



Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)