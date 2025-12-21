TtpPortfolioRiskMaster

TtpPortfolioRiskMaster

è un controller di rischio di portafoglio di livello superiore per MetaTrader 5.

L'EA monitora le posizioni aperte e la performance giornaliera e imposta blocchi di trading tramite variabili globali che possono essere interrogate da altri EA come “Risk Gates”.


Funzioni: limitazione delle posizioni aperte massime nel portafoglio, limiti di cluster (ad es. cripto/indice) e un blocco giornaliero non appena viene raggiunta o superata una perdita definita in R (blocco fino alla fine della giornata, ora del server).
L'EA è progettato per essere sicuro dal punto di vista della convalida: nessuna dipendenza da simboli fissi; gli elenchi di simboli vengono elaborati tramite input CSV. L'aggiornamento avviene tramite timer a intervalli liberamente impostabili. Opzionalmente, possono essere prese in considerazione solo le posizioni con determinati numeri magici.

Il numero magico si trova:

1. selezionando il grafico che state negoziando

2. cliccando con il tasto destro del mouse - selezionando Expert - selezionando l'ea corretto - Settups - cercando il numero magico (in fondo)

3. copiando il numero magico - aprendo Master ea - inserendo il numero magico - ripetendo la stessa operazione con tutti i grafici in esecuzione con ea (bot) e inserendolo in Master ea.

4. salvando - portafoglio salvato - nessun sovraccarico con troppe operazioni contemporaneamente

Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Altri dall’autore
BtcFiboTrendPullback
Claus Nordhausen
Experts
Scopo / Strategia Questo Expert Advisor implementa una logica di pullback Fibo basata su regole, progettata per finestre di “second trade”: dopo un movimento swing definito, l'EA attende un ritorno verso il ritracciamento 0,618 (con tolleranza configurabile) e opera solo nella direzione del trend EMA (opzionale). Logica del segnale (semplificata) Rilevamento dello swing tramite barre lookback (alto/basso) Filtro di tendenza tramite EMA bias (chiusura vs. EMA) Entrata quando il prezzo tocca l
FREE
NasdaqRsiPullbackWithSp500
Claus Nordhausen
Experts
Scopo / Strategia Questo Expert Advisor implementa un approccio RSI pullback per il Nasdaq (USTEC) e utilizza la correlazione con l'S&P 500 (US500) come filtro di mercato. L'obiettivo è quello di negoziare i pullback nei trend esistenti ed evitare fasi laterali o condizioni di mercato contrarie. Logica del segnale (semplificata) Trend bias (USTEC): determinazione della direzione del trend (ad es. tramite EMA o struttura dei prezzi) Pullback RSI: ingresso dopo un'estensione eccessiva (RSI rit
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione