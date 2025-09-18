One Click Trading - Auto TP SL

Desarrollador TraderLinkz

Versión 1.00

Categoría Utilidad

Qué hace

Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes

Los establece una vez por entrada

Le permite mover los TP y SL después

Funciona en cuentas de cobertura y de compensación

Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación

Por qué lo quiere

Realiza entradas más rápidas

Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes

Reduce los errores de dedo gordo

Mantiene un control manual total

Adjunte el EA a cualquier gráfico Mantenga TP y SL vacíos al colocar órdenes si desea las distancias preestablecidas El EA añade TP y SL automáticamente Mueva TP y SL cuando quiera Abra más operaciones y órdenes pendientes El EA establece TP y SL para cada nueva entrada.

TP_Ticks por defecto 500

SL_Ticks por defecto 2000

OnlyCurrentSymbol por defecto false

ManualOnly por defecto true

ShowStatusPanel por defecto true

Operaciones manuales sólo cuando ManualOnly es true

Todos los símbolos cuando OnlyCurrentSymbol es falso

Una vez por entrada por lo que no parpadea y no hay peleas con sus ediciones

Utiliza el tamaño de tick del broker por símbolo

Respeta la distancia mínima de stop del broker

EURUSD con tamaño de tick 0.00001

500 ticks equivalen a 50 pips

2000 ticks equivalen a 200 pips

XAUUSD con tamaño de tick 0.01

500 ticks equivalen a 5.00 unidades de precio

2000 ticks equivalen a 20.00 unidades de precio

Fórmula

ticks multiplicados por el tamaño del tick es igual a la distancia del precio

Posiciones de mercado compra y venta

Órdenes pendientes compra límite venta límite compra stop venta stop compra stop límite venta stop límite

No abre operaciones

No gestiona trailing stops

No sobrescribe los dos tramos una vez que existen

Abrir MetaTrader 5

Archivo y luego Abrir carpeta de datos

MQL5 luego Expertos

Copie el ex5 o mq5

Reinicie el terminal o actualice el Navegador

Arrastre el EA en un gráfico y permitir Algo Trading

Pruebe en el modo visual del Probador de Estrategias

Coloque varias órdenes de mercado y pendientes sin TP y SL

Confirme que TP y SL aparecen una vez por entrada

Ajuste TP_Ticks y SL_Ticks para que coincidan con la volatilidad de su instrumento

TP SL sigue parpadeando

Es probable que haya utilizado otro EA que modifica el mismo ticket

Ejecute sólo este EA para la prueba

TP SL no aparece

Compruebe ManualOnly

Algunos brokers etiquetan las órdenes manuales con una magia no nula

Establezca ManualOnly en false e inténtelo de nuevo

Error de stops inválidos

La distancia mínima de stop de su broker es mayor

Aumente SL_Ticks o reduzca TP_Ticks

Muestra las posiciones establecidas y las ordenes establecidas

Muestra sus entradas actuales

Alternar con ShowStatusPanel

Operaciones rápidas con Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) automáticos, Órdenes Pendientes, Órdenes Límite,

Todos los símbolos incluyendo Forex índices metales cripto y acciones

Sin DLL

Sin WebRequest

Compatible con Strategy Tester

One Click Trading mq5

Ex5 compilado

1.00 primera versión

Auto TP SL para operaciones manuales y órdenes pendientes

Una sola vez por ticket

Estado del gráfico

Desarrollador TraderLinkz

Perfil MQL5 TraderLinkz

Envíe su nombre de broker símbolo y una captura de pantalla del panel de estado cuando pida ayuda.

