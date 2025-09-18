Click Trading
- Asesores Expertos
- Jawad Tauheed
- Versión: 1.5
Desarrollador TraderLinkz
Versión 1.00
Categoría Utilidad
Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes
Los establece una vez por entrada
Le permite mover los TP y SL después
Funciona en cuentas de cobertura y de compensación
Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operaciónPor qué lo quiere
Realiza entradas más rápidas
Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes
Reduce los errores de dedo gordo
Mantiene un control manual total
Adjunte el EA a cualquier gráfico
Mantenga TP y SL vacíos al colocar órdenes si desea las distancias preestablecidas
El EA añade TP y SL automáticamente
Mueva TP y SL cuando quiera
Abra más operaciones y órdenes pendientes
El EA establece TP y SL para cada nueva entrada.
TP_Ticks por defecto 500
SL_Ticks por defecto 2000
OnlyCurrentSymbol por defecto false
ManualOnly por defecto true
ShowStatusPanel por defecto true
Operaciones manuales sólo cuando ManualOnly es true
Todos los símbolos cuando OnlyCurrentSymbol es falso
Una vez por entrada por lo que no parpadea y no hay peleas con sus ediciones
Utiliza el tamaño de tick del broker por símbolo
Respeta la distancia mínima de stop del broker
EURUSD con tamaño de tick 0.00001
500 ticks equivalen a 50 pips
2000 ticks equivalen a 200 pips
XAUUSD con tamaño de tick 0.01
500 ticks equivalen a 5.00 unidades de precio
2000 ticks equivalen a 20.00 unidades de precio
Fórmula
ticks multiplicados por el tamaño del tick es igual a la distancia del precio
Posiciones de mercado compra y venta
Órdenes pendientes compra límite venta límite compra stop venta stop compra stop límite venta stop límite
No abre operaciones
No gestiona trailing stops
No sobrescribe los dos tramos una vez que existen
Abrir MetaTrader 5
Archivo y luego Abrir carpeta de datos
MQL5 luego Expertos
Copie el ex5 o mq5
Reinicie el terminal o actualice el Navegador
Arrastre el EA en un gráfico y permitir Algo Trading
Pruebe en el modo visual del Probador de Estrategias
Coloque varias órdenes de mercado y pendientes sin TP y SL
Confirme que TP y SL aparecen una vez por entrada
Ajuste TP_Ticks y SL_Ticks para que coincidan con la volatilidad de su instrumento
TP SL sigue parpadeando
Es probable que haya utilizado otro EA que modifica el mismo ticket
Ejecute sólo este EA para la prueba
TP SL no aparece
Compruebe ManualOnly
Algunos brokers etiquetan las órdenes manuales con una magia no nula
Establezca ManualOnly en false e inténtelo de nuevo
Error de stops inválidos
La distancia mínima de stop de su broker es mayor
Aumente SL_Ticks o reduzca TP_Ticks
Muestra las posiciones establecidas y las ordenes establecidas
Muestra sus entradas actuales
Alternar con ShowStatusPanel
Operaciones rápidas con Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) automáticos, Órdenes Pendientes, Órdenes Límite,
Todos los símbolos incluyendo Forex índices metales cripto y acciones
Sin DLL
Sin WebRequest
Compatible con Strategy Tester
One Click Trading mq5
Ex5 compilado
1.00 primera versión
Auto TP SL para operaciones manuales y órdenes pendientes
Una sola vez por ticket
Estado del gráfico
Desarrollador TraderLinkz
Perfil MQL5 TraderLinkz
Envíe su nombre de broker símbolo y una captura de pantalla del panel de estado cuando pida ayuda.
I tried it on the demo account and it worked fine. I’ll also test it on the real account today and update my review later. I would like to ask the developer to add an option to turn off the stop loss. I tried setting the stop loss to “0,” but it didn’t work on the BTCUSD pair.