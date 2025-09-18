Click Trading

5
One Click Trading - Auto TP SL

Desarrollador TraderLinkz
Versión 1.00
Categoría Utilidad

Qué hace

Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes
Los establece una vez por entrada
Le permite mover los TP y SL después
Funciona en cuentas de cobertura y de compensación

Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación

Por qué lo quiere

Realiza entradas más rápidas
Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes
Reduce los errores de dedo gordo
Mantiene un control manual total

Inicio rápido

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico

  2. Mantenga TP y SL vacíos al colocar órdenes si desea las distancias preestablecidas

  3. El EA añade TP y SL automáticamente

  4. Mueva TP y SL cuando quiera

  5. Abra más operaciones y órdenes pendientes

  6. El EA establece TP y SL para cada nueva entrada.

Entradas

  • TP_Ticks por defecto 500

  • SL_Ticks por defecto 2000

  • OnlyCurrentSymbol por defecto false

  • ManualOnly por defecto true

  • ShowStatusPanel por defecto true

Cómo se comporta

  • Operaciones manuales sólo cuando ManualOnly es true

  • Todos los símbolos cuando OnlyCurrentSymbol es falso

  • Una vez por entrada por lo que no parpadea y no hay peleas con sus ediciones

  • Utiliza el tamaño de tick del broker por símbolo

  • Respeta la distancia mínima de stop del broker

Ejemplos

  • EURUSD con tamaño de tick 0.00001
    500 ticks equivalen a 50 pips
    2000 ticks equivalen a 200 pips

  • XAUUSD con tamaño de tick 0.01
    500 ticks equivalen a 5.00 unidades de precio
    2000 ticks equivalen a 20.00 unidades de precio

Fórmula
ticks multiplicados por el tamaño del tick es igual a la distancia del precio

Qué cubre

  • Posiciones de mercado compra y venta

  • Órdenes pendientes compra límite venta límite compra stop venta stop compra stop límite venta stop límite

Lo que no hace

  • No abre operaciones

  • No gestiona trailing stops

  • No sobrescribe los dos tramos una vez que existen

Instalación

  • Abrir MetaTrader 5

  • Archivo y luego Abrir carpeta de datos

  • MQL5 luego Expertos

  • Copie el ex5 o mq5

  • Reinicie el terminal o actualice el Navegador

  • Arrastre el EA en un gráfico y permitir Algo Trading

Práctica recomendada

  • Pruebe en el modo visual del Probador de Estrategias

  • Coloque varias órdenes de mercado y pendientes sin TP y SL

  • Confirme que TP y SL aparecen una vez por entrada

  • Ajuste TP_Ticks y SL_Ticks para que coincidan con la volatilidad de su instrumento

Solución de problemas

  • TP SL sigue parpadeando
    Es probable que haya utilizado otro EA que modifica el mismo ticket
    Ejecute sólo este EA para la prueba

  • TP SL no aparece
    Compruebe ManualOnly
    Algunos brokers etiquetan las órdenes manuales con una magia no nula
    Establezca ManualOnly en false e inténtelo de nuevo

  • Error de stops inválidos
    La distancia mínima de stop de su broker es mayor
    Aumente SL_Ticks o reduzca TP_Ticks

Panel de estado

Muestra las posiciones establecidas y las ordenes establecidas
Muestra sus entradas actuales
Alternar con ShowStatusPanel

Compatibilidad

  • Operaciones rápidas con Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) automáticos, Órdenes Pendientes, Órdenes Límite,

  • Todos los símbolos incluyendo Forex índices metales cripto y acciones

  • Sin DLL

  • Sin WebRequest

  • Compatible con Strategy Tester

Archivos incluidos

  • One Click Trading mq5

  • Ex5 compilado

Registro de cambios

  • 1.00 primera versión
    Auto TP SL para operaciones manuales y órdenes pendientes
    Una sola vez por ticket
    Estado del gráfico

Soporte

  • Desarrollador TraderLinkz

  • Perfil MQL5 TraderLinkz

  • Envíe su nombre de broker símbolo y una captura de pantalla del panel de estado cuando pida ayuda.

Comentarios 2
itakhola
476
itakhola 2025.11.09 19:50 
 

I tried it on the demo account and it worked fine. I’ll also test it on the real account today and update my review later. I would like to ask the developer to add an option to turn off the stop loss. I tried setting the stop loss to “0,” but it didn’t work on the BTCUSD pair.

Filtro:
Jawad Tauheed
759
Respuesta del desarrollador Jawad Tauheed 2025.12.11 14:11
I would suggest to move the SL rather than removing it.
Respuesta al comentario