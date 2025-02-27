TrendEA FourAverage

El experto en tendencias fue creado específicamente para encontrar los parámetros óptimos para el indicador "FourAverage". El asesor negocia en el modo siempre en una transacción (cerrando la transacción de compra e inmediatamente abriendo la opuesta). Este enfoque permite identificar con la mayor precisión posible la capacidad de los indicadores para determinar la tendencia. El experto es completamente automático y tiene la capacidad de administrar el capital según el método de martingala. Configuración predeterminada para "XAUUSD (GOLD) H1".





Indicador:





En el EA, se agregaron conjuntos de parámetros para diferentes símbolos y Marcos de tiempo. En este momento, se han agregado símbolos tales como: Oro, Bitcoin, eurodólares, Acciones de Sberbank en la bolsa de valores de Moscú. Coinciden completamente con los conjuntos de parámetros del indicador "FourAverage". Si necesita agregar un nuevo conjunto de configuraciones, escriba sobre esto en las revisiones del indicador "fouraverage MT5".

El asesor experto puede ser probado y optimizado para los precios de apertura. Para una optimización rápida, use un algoritmo genético.

El uso estándar de los indicadores de tendencia junto con el experto para la selección de parámetros. 1) Encuentra un símbolo con un gran potencial de crecimiento. 2) Optimice los parámetros en la dirección deseada (solo compra o solo venta). 3) Transfiera los parámetros al indicador y espere la señal.

Parámetros del experto: