TrendEA FourAverage
- Asesores Expertos
- Mikhail Sergeev
- Versión: 2.3
- Actualizado: 3 diciembre 2025
El experto en tendencias fue creado específicamente para encontrar los parámetros óptimos para el indicador "FourAverage". El asesor negocia en el modo siempre en una transacción (cerrando la transacción de compra e inmediatamente abriendo la opuesta). Este enfoque permite identificar con la mayor precisión posible la capacidad de los indicadores para determinar la tendencia. El experto es completamente automático y tiene la capacidad de administrar el capital según el método de martingala. Configuración predeterminada para "XAUUSD (GOLD) H1".
Indicador:hhttps://www.mql5.com/es/market/product/597
En el EA, se agregaron conjuntos de parámetros para diferentes símbolos y Marcos de tiempo. En este momento, se han agregado símbolos tales como: Oro, Bitcoin, eurodólares, Acciones de Sberbank en la bolsa de valores de Moscú. Coinciden completamente con los conjuntos de parámetros del indicador "FourAverage". Si necesita agregar un nuevo conjunto de configuraciones, escriba sobre esto en las revisiones del indicador "fouraverage MT5".
- El asesor experto puede ser probado y optimizado para los precios de apertura. Para una optimización rápida, use un algoritmo genético.
El uso estándar de los indicadores de tendencia junto con el experto para la selección de parámetros. 1) Encuentra un símbolo con un gran potencial de crecimiento. 2) Optimice los parámetros en la dirección deseada (solo compra o solo venta). 3) Transfiera los parámetros al indicador y espere la señal.
Parámetros del experto:
- MM selection - Elección de la gestión del dinero. "Manual": se utiliza la opción"manual setting first order lot" para seleccionar el volumen. "Minimum": el volumen mínimo posible.
- Switch - Selección de destinos permitidos para transacciones.
- OnlySupport - Prohibición de abrir nuevas operaciones y posiciones. Las posiciones ya abiertas continuarán.
- PreSets - Aquí puede seleccionar los ajustes preestablecidos o seleccionar el modo manual. Al seleccionar un conjunto terminado, los parámetros siguientes dejan de funcionar.
- MANUAL setting first order lot - Volumen del lote de la primera transacción de la serie. Solo se usa CON "mm selection = MANUAL". Si los valores del parámetro son negativos: se usa como un lote constante (Ejemplo: "manual setting first order lot" = -0.01 la transacción se abrirá con un volumen de 0.01 lotes). Si los valores del parámetro son positivos: se Indica el volumen por depósito de$ 1000 (Ejemplo: "manual setting first order lot" = 0.04, en la cuenta de$ 2000, la transacción se abrirá con un volumen de lote de 0.08).
- Magic Number - Número del experto.
- Slippage - Deslizamiento permitido.
