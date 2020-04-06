TtpPortfolioRiskMaster
- 专家
- Claus Nordhausen
- 版本: 1.6
- 激活: 5
TtpPortfolioRiskMaster
是 MetaTrader 5 的高級投資組合風險控制器。
該 EA 監控未平倉頭寸和每日表現，並通過全局變量設置交易限制，其他 EA 可以將其作為「風險門」進行查詢。
功能：限制投資組合中的最大未平倉頭寸、集群限額（例如加密貨幣/指數），以及在達到或低於定義的損失 R 時進行每日鎖定（鎖定至當天結束，以伺服器時間為準）。
EA 採用驗證器安全設計：不依賴固定符號；符號列表通過 CSV 輸入處理。更新通過計時器在可自由設置的間隔內進行。可選擇僅考慮具有特定魔術號碼的頭寸。
您可以在以下位置找到魔術號碼：
1. 選擇您交易的圖表
2. 右鍵點擊 - 選擇專家 - 選擇正確的 EA - 設定 - 搜尋魔數（在最下方）
3. 複製魔數 - 打開主 EA - 插入魔數 - 對所有正在運行的圖表與 EA（機器人）重複相同操作，並將其插入主 EA。
4. 儲存 - 投資組合已備份 - 不會因同時進行過多交易而產生過度槓桿
是 MetaTrader 5 的高級投資組合風險控制器。
該 EA 監控未平倉頭寸和每日表現，並通過全局變量設置交易限制，其他 EA 可以將其作為「風險門」進行查詢。
功能：限制投資組合中的最大未平倉頭寸、集群限額（例如加密貨幣/指數），以及在達到或低於定義的損失 R 時進行每日鎖定（鎖定至當天結束，以伺服器時間為準）。
EA 採用驗證器安全設計：不依賴固定符號；符號列表通過 CSV 輸入處理。更新通過計時器在可自由設置的間隔內進行。可選擇僅考慮具有特定魔術號碼的頭寸。
您可以在以下位置找到魔術號碼：
1. 選擇您交易的圖表
2. 右鍵點擊 - 選擇專家 - 選擇正確的 EA - 設定 - 搜尋魔數（在最下方）
3. 複製魔數 - 打開主 EA - 插入魔數 - 對所有正在運行的圖表與 EA（機器人）重複相同操作，並將其插入主 EA。
4. 儲存 - 投資組合已備份 - 不會因同時進行過多交易而產生過度槓桿