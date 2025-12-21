TtpPortfolioRiskMaster

TtpPortfolioRiskMaster,

 MetaTrader 5 için üst düzey bir portföy risk kontrol aracıdır.

EA, açık pozisyonları ve günlük performansı izler ve diğer EA'lar tarafından “Risk Gates” olarak sorgulanabilen Global Variables aracılığıyla ticaret kısıtlamaları uygular.


İşlevler: Portföydeki maksimum açık pozisyonların sınırlandırılması, küme limitleri (ör. kripto/endeks) ve tanımlanan bir kayıp R'ye ulaşıldığında veya bu değerin altına düştüğünde günlük kilit (gün sonuna kadar kilit, sunucu saati).
EA, doğrulayıcı güvenli olarak tasarlanmıştır: sabit sembollere bağımlılık yoktur; sembol listeleri CSV girişleri aracılığıyla işlenir. Güncelleme, serbestçe ayarlanabilir aralıklarla zamanlayıcı aracılığıyla yapılır. İsteğe bağlı olarak, yalnızca belirli Magic Numbers'a sahip pozisyonlar dikkate alınabilir.

Magic No'yu şu şekilde bulabilirsiniz:

1. İşlem yaptığınız grafiği seçin

2. Sağ tıklayın - Uzman seçin - doğru ea'yı seçin - Ayarlar - Magic No'yu bulun (en altta)

3. Magic No'yu kopyalayın - Master ea'yı açın - Magic No'yu yapıştırın - ea (bot) ile çalışan tüm grafiklerde aynısını tekrarlayın ve Master ea'ya yapıştırın.

4. Kaydedin - Portföyü yedekleyin - Aynı anda çok fazla işlemle aşırı kaldıraç kullanmayın

Translated with DeepL.com (free version)
