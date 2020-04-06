EMTB Forex Scalper
- Asesores Expertos
- Georgios Pseimadas
- Versión: 2.7
- Activaciones: 10
Robot profesional de trading de acción de precios para USDCHF (MT5)
📌 Visión general
EMTB FOREX Scalper es un Asesor Experto de Acción de Precios de nivel profesional desarrollado para MetaTrader 5, optimizado específicamente para USDCHF.
El EA combina patrones de velas de alta probabilidad, gestión de riesgos de estilo institucional, y un sistema de trailing stop agresivo pero controlado para lograr resultados consistentes con drawdown controlado.
Diseñado para operadores que valoran la precisión, la estabilidad y la protección del capital, EMTB FOREX Scalper se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado.
Características principales
🔹 Motor avanzado de acción de precios
-
Detecta Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars y Outside Bars.
-
Sensibilidad configurable y tamaño mínimo de vela
-
Filtra automáticamente las configuraciones débiles o de baja calidad
Confirmación de soporte y resistencia (opcional)
-
Detección dinámica de zonas de S/R
-
Periodo de retroceso y anchura de zona ajustables
-
Mejora la precisión de entrada durante los mercados de rango
Tecnología Trailing Stop agresiva
-
Trailing basado en la volatilidad (ATR) o trailing de pips fijos
-
Bloquea los beneficios durante los movimientos fuertes
-
Diseñado para maximizar los ganadores mientras corta las pérdidas temprano
Gestión profesional del riesgo
-
6 niveles de riesgo predefinidos:
-
Ultrabajo (0,5%)
-
Bajo (1%)
-
Medio (2%)
-
Alto (5%)
-
Agresivo (10%)
-
Loco (25%)
-
-
Dimensionamiento automático de las posiciones
-
Opción de lote fijo disponible
🔹 Control multiposición
-
Permite múltiples operaciones simultáneas
-
Posiciones abiertas máximas configurables
-
Evita la sobreexposición
🔹 Panel de operaciones profesional (en directo)
-
Visualización de saldo, capital y margen en tiempo real
-
Tasa de ganancias, factor de beneficios y expectativas
-
Supervisión del estado del mercado y del diferencial
-
Indicadores visuales de estado (LISTO / ACTIVO / FUERA DE HORARIO)
Filtros de mercado
-
Filtro de diferencial
-
Filtro de tiempo (negociación basada en la sesión)
-
Lógica básica para evitar noticias
-
Opciones de cierre automático de viernes y diario
Lógica de negociación
El EA abre operaciones sólo cuando se cumplen todas las condiciones:
✔ Patrón de acción de precio válido detectado
✔ Confirmación opcional de soporte/resistencia
✔ Filtros de spread y tiempo pasados
✔ Reglas de gestión de riesgo satisfechas.
El Stop Loss se sitúa lógicamente más allá de los extremos de las velas, mientras que el Take Profit y el Trailing Stop se gestionan dinámicamente.
⚙️ Parámetros de entrada (Destacados)
Parámetros principales
-
Símbolo (detecta automáticamente el símbolo del gráfico)
-
Marco temporal de la señal (por defecto H1)
-
Dirección de negociación: Ambos / Sólo largo / Sólo corto
Configuración de la acción del precio
-
Activar/desactivar patrones individuales
-
Filtros de tamaño de vela y sensibilidad
-
Fuerza y anchura de la zona S/R
Gestión de riesgos y operaciones
-
Gestión monetaria ON/OFF
-
Opción de tamaño de lote fijo
-
Riesgo/Recompensa ajustable (por defecto 1.5 : 1)
-
Operaciones simultáneas máximas
Requisitos del sistema
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: USDCHF (optimizado)
-
Marco temporal: H1 (recomendado)
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Depósito Mínimo:
-
100 $ (riesgo ultrabajo)
-
$500+ recomendado
-
-
Apalancamiento: 1:100 - 1:500
📊 Consejos de optimización y backtesting
-
Utilice el marco temporal H1 para una mayor precisión
-
Active el trailing stop dinámico en condiciones de tendencia
-
Activar la confirmación S/R para una mayor tasa de ganancias
-
Ajuste el Stop Loss en función de la volatilidad del mercado
Aviso importante
Este EA está específicamente sintonizado para USDCHF debido a su volatilidad única y el comportamiento de propagación.
Si bien puede funcionar en otros pares, el rendimiento óptimo se logra sólo en USDCHF.
⚠️ Renuncia de Riesgo
Operar en Forex implica un riesgo significativo.
Siempre:
-
Comience con un riesgo ultrabajo o bajo
-
Pruebe primero con una cuenta de demostración
-
Evite operar durante noticias extremas
Soporte y actualizaciones
-
Actualizaciones regulares de rendimiento
-
Mejoras continuas
-
Soporte de la comunidad disponible(Telegram)
✅ ¿Por qué EMTB FOREX Scalper?
✔ Curva de equidad limpia
✔ Gestión de riesgos de estilo institucional
✔ Alta tasa de ganancias con drawdown controlado
✔ Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura
✔ Totalmente automatizado - plug & play
📦 Archivo SET ✔ EMTB_USDCHF_H1_Optimized.set
Aviso de riesgo:
No modifique los parámetros de riesgo sin realizar las pruebas adecuadas.