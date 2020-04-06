🔥 EMTB FOREX Scalper

Professioneller Price Action Trading Roboter für USDCHF (MT5)

📌 Übersicht

EMTB FOREX Scalper ist ein professioneller Price Action Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde und speziell für USDCHF optimiert ist.

Der EA kombiniert Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit, Risikomanagement im institutionellen Stil und ein aggressives, aber kontrolliertes Trailing-Stop-System, um konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Drawdown zu erzielen.

Der EMTB FOREX Scalper wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Stabilität und Kapitalschutz legen, und passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.

🚀 Hauptmerkmale

🔹 Fortgeschrittene Price Action Engine

Erkennt Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars & Outside Bars

Konfigurierbare Empfindlichkeit und minimale Kerzengröße

Filtert automatisch schwache oder minderwertige Setups

🔹 Bestätigung von Unterstützungen und Widerständen (optional)

Dynamische S/R-Zonen-Erkennung

Einstellbarer Rückblickzeitraum und Zonenbreite

Verbessert die Einstiegsgenauigkeit bei Range-Märkten

🔹 Aggressive Trailing-Stop-Technologie

Volatilitätsbasiertes Trailing (ATR) oder festes Pip-Trailing

Sichert Gewinne bei starken Bewegungen

Konzipiert für die Maximierung von Gewinnen bei gleichzeitiger frühzeitiger Verlustbegrenzung

🔹 Professionelles Risikomanagement

6 vordefinierte Risikostufen : Ultra-Niedrig (0,5%) Niedrig (1%) Mittel (2%) Hoch (5%) Aggressiv (10%) Verrückt (25%)

Automatische Positionsgrößenbestimmung

Option "Fixed Lot" verfügbar

🔹 Multi-Positions-Steuerung

Erlaubt mehrere gleichzeitige Trades

Konfigurierbare maximale offene Positionen

Verhindert Überexponierung

🔹 Professionelles Handels-Panel (Live)

Anzeige von Saldo, Eigenkapital und Marge in Echtzeit

Gewinnrate, Gewinnfaktor & Erwartung

Überwachung von Marktbedingungen und Spreads

Visuelle Statusanzeigen (BEREIT / AKTIV / AUSSERHALB DER STUNDEN)

🔹 Markt-Filter

Spread-Filter

Zeitfilter (sitzungsbasierter Handel)

Grundlegende Logik zur Vermeidung von Nachrichten

Freitags- und tägliche Auto-Close-Optionen

🧠 Handelslogik

Der EA eröffnet Trades nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:

✔ Gültiges Preisaktionsmuster erkannt

✔ Optionale Unterstützung/Widerstandsbestätigung

✔ Spread- & Zeitfilter bestanden

✔ Risikomanagementregeln erfüllt

Der Stop Loss wird logischerweise jenseits der Kerzenextreme platziert, während Take Profit und Trailing Stop dynamisch verwaltet werden.

⚙️ Eingabeparameter (Highlights)

Zentrale Einstellungen

Symbol (automatische Erkennung des Diagrammsymbols)

Signalzeitrahmen (Standard H1 )

Handelsrichtung: Beide / Nur Long / Nur Short

Preis-Aktion-Konfiguration

Aktivieren/Deaktivieren einzelner Muster

Kerzengröße und Empfindlichkeitsfilter

Stärke und Breite der S/R-Zone

Risiko & Handelsmanagement

Geldmanagement EIN/AUS

Feste Losgröße Option

Einstellbares Risiko/Belohnung (Standard 1,5 : 1 )

Max. gleichzeitige Trades

💻 Systemvoraussetzungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: USDCHF (optimiert)

Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

Konto-Typ: ECN / Roher Spread

Mindest-Einzahlung: $100 (Ultra-Niedriges Risiko) $500+ empfohlen

Hebelwirkung: 1:100 - 1:500

📊 Tipps zur Optimierung und zum Backtesting

Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen für beste Genauigkeit

Aktivieren Sie den dynamischen Trailing-Stop in Trendbedingungen

Aktivieren Sie die S/R-Bestätigung für eine höhere Gewinnrate

Stop Loss auf Basis der Marktvolatilität anpassen

🔔 Wichtiger Hinweis

Dieser EA wurde speziell für den USDCHF aufgrund seiner einzigartigen Volatilität und seines Spread-Verhaltens entwickelt.

Obwohl er auch bei anderen Paaren funktionieren kann, wird eine optimale Performance nur bei USDCHF erreicht.

⚠️ Risiko-Haftungsausschluss

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko.

Immer:

Beginnen Sie mit ultraniedrigem oder geringem Risiko

Testen Sie zunächst mit einem Demokonto

Vermeiden Sie den Handel während extremer Nachrichtenereignisse

🔄 Unterstützung & Updates

Regelmäßige Leistungsupdates

Laufende Verbesserungen

Community-Support verfügbar(Telegram)

✅ Warum EMTB FOREX Scalper?

✔ Saubere Aktienkurve

✔ Institutionelles Risikomanagement

✔ Hohe Gewinnrate mit kontrolliertem Drawdown

✔ Keine Martingale, kein Grid, kein Hedge

✔ Voll automatisiert - Plug & Play









📦 SET-Datei ✔ EMTB_USDCHF_H1_Optimized.set





Risikohinweis:

Ändern Sie die Risikoparameter nicht ohne ordnungsgemäße Prüfung.



