EMTB Forex Scalper
- Experten
- Georgios Pseimadas
- Version: 2.7
- Aktivierungen: 10
Professioneller Price Action Trading Roboter für USDCHF (MT5)
📌 Übersicht
EMTB FOREX Scalper ist ein professioneller Price Action Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde und speziell für USDCHF optimiert ist.
Der EA kombiniert Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit, Risikomanagement im institutionellen Stil und ein aggressives, aber kontrolliertes Trailing-Stop-System, um konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Drawdown zu erzielen.
Der EMTB FOREX Scalper wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Stabilität und Kapitalschutz legen, und passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
🚀 Hauptmerkmale
🔹 Fortgeschrittene Price Action Engine
-
Erkennt Pin Bars, Engulfing Patterns, Inside Bars & Outside Bars
-
Konfigurierbare Empfindlichkeit und minimale Kerzengröße
-
Filtert automatisch schwache oder minderwertige Setups
🔹 Bestätigung von Unterstützungen und Widerständen (optional)
-
Dynamische S/R-Zonen-Erkennung
-
Einstellbarer Rückblickzeitraum und Zonenbreite
-
Verbessert die Einstiegsgenauigkeit bei Range-Märkten
🔹 Aggressive Trailing-Stop-Technologie
-
Volatilitätsbasiertes Trailing (ATR) oder festes Pip-Trailing
-
Sichert Gewinne bei starken Bewegungen
-
Konzipiert für die Maximierung von Gewinnen bei gleichzeitiger frühzeitiger Verlustbegrenzung
🔹 Professionelles Risikomanagement
-
6 vordefinierte Risikostufen:
-
Ultra-Niedrig (0,5%)
-
Niedrig (1%)
-
Mittel (2%)
-
Hoch (5%)
-
Aggressiv (10%)
-
Verrückt (25%)
-
-
Automatische Positionsgrößenbestimmung
-
Option "Fixed Lot" verfügbar
🔹 Multi-Positions-Steuerung
-
Erlaubt mehrere gleichzeitige Trades
-
Konfigurierbare maximale offene Positionen
-
Verhindert Überexponierung
🔹 Professionelles Handels-Panel (Live)
-
Anzeige von Saldo, Eigenkapital und Marge in Echtzeit
-
Gewinnrate, Gewinnfaktor & Erwartung
-
Überwachung von Marktbedingungen und Spreads
-
Visuelle Statusanzeigen (BEREIT / AKTIV / AUSSERHALB DER STUNDEN)
🔹 Markt-Filter
-
Spread-Filter
-
Zeitfilter (sitzungsbasierter Handel)
-
Grundlegende Logik zur Vermeidung von Nachrichten
-
Freitags- und tägliche Auto-Close-Optionen
🧠 Handelslogik
Der EA eröffnet Trades nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
✔ Gültiges Preisaktionsmuster erkannt
✔ Optionale Unterstützung/Widerstandsbestätigung
✔ Spread- & Zeitfilter bestanden
✔ Risikomanagementregeln erfüllt
Der Stop Loss wird logischerweise jenseits der Kerzenextreme platziert, während Take Profit und Trailing Stop dynamisch verwaltet werden.
⚙️ Eingabeparameter (Highlights)
Zentrale Einstellungen
-
Symbol (automatische Erkennung des Diagrammsymbols)
-
Signalzeitrahmen (Standard H1)
-
Handelsrichtung: Beide / Nur Long / Nur Short
Preis-Aktion-Konfiguration
-
Aktivieren/Deaktivieren einzelner Muster
-
Kerzengröße und Empfindlichkeitsfilter
-
Stärke und Breite der S/R-Zone
Risiko & Handelsmanagement
-
Geldmanagement EIN/AUS
-
Feste Losgröße Option
-
Einstellbares Risiko/Belohnung (Standard 1,5 : 1)
-
Max. gleichzeitige Trades
💻 Systemvoraussetzungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Symbol: USDCHF (optimiert)
-
Zeitrahmen: H1 (empfohlen)
-
Konto-Typ: ECN / Roher Spread
-
Mindest-Einzahlung:
-
$100 (Ultra-Niedriges Risiko)
-
$500+ empfohlen
-
-
Hebelwirkung: 1:100 - 1:500
📊 Tipps zur Optimierung und zum Backtesting
-
Verwenden Sie den H1-Zeitrahmen für beste Genauigkeit
-
Aktivieren Sie den dynamischen Trailing-Stop in Trendbedingungen
-
Aktivieren Sie die S/R-Bestätigung für eine höhere Gewinnrate
-
Stop Loss auf Basis der Marktvolatilität anpassen
🔔 Wichtiger Hinweis
Dieser EA wurde speziell für den USDCHF aufgrund seiner einzigartigen Volatilität und seines Spread-Verhaltens entwickelt.
Obwohl er auch bei anderen Paaren funktionieren kann, wird eine optimale Performance nur bei USDCHF erreicht.
⚠️ Risiko-Haftungsausschluss
Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko.
Immer:
-
Beginnen Sie mit ultraniedrigem oder geringem Risiko
-
Testen Sie zunächst mit einem Demokonto
-
Vermeiden Sie den Handel während extremer Nachrichtenereignisse
🔄 Unterstützung & Updates
-
Regelmäßige Leistungsupdates
-
Laufende Verbesserungen
-
Community-Support verfügbar(Telegram)
✅ Warum EMTB FOREX Scalper?
✔ Saubere Aktienkurve
✔ Institutionelles Risikomanagement
✔ Hohe Gewinnrate mit kontrolliertem Drawdown
✔ Keine Martingale, kein Grid, kein Hedge
✔ Voll automatisiert - Plug & Play
📦 SET-Datei ✔ EMTB_USDCHF_H1_Optimized.set
Risikohinweis:
Ändern Sie die Risikoparameter nicht ohne ordnungsgemäße Prüfung.