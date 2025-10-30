EMTB Gold Reaper

3

🦅 EMTB GOLD REAPER - Advanced Multi-Filter Gold Trading EA

Experimente la Precisión de un Sistema Profesional de Trading de Oro. Diseñado para XAUUSD. Construido para obtener resultados.

Olvídese de las conjeturas y del trading emocional. El EMTB GOLD REAPER es unAsesor Experto de alta precisión, diseñado exclusivamente para el mercado del oro (XAUUSD). Combina una robusta lógica de velas con unsistema de filtros configurable de múltiples capas para identificar oportunidades de alta probabilidad y gestionar el riesgo con disciplina de nivel institucional.

⚠️ IMPORTANTE:Se trata de una herramienta de negociación profesional, no de un plan para ganar dinero garantizado. Operar implica un riesgo considerable. Usted es responsable de probar y configurar el EA de acuerdo con su tolerancia al riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

✨ Por qué destaca EMTB GOLD REAPER

  • La "navaja suiza" de los filtros: Vaya más allá de los simples indicadores. Active o desactive nuestras5 capas de filtros independientes ( SMA, Bandas de Bollinger, SAR Parabólico, Noticias/Spread, Tiempo) para adaptar la estrategia a cualquier condición de mercado y crear su propia ventaja única.

  • Gestión monetaria defensiva y ofensiva: Elija entre6 perfiles de riesgo predefinidos, desde "Ultrabajo (0,5%)" hasta "Alocado (25%)" o utilice un lote fijo. Proteja sus beneficios conel punto de equilibrio, elcierre parcial y la exclusiva función de cierre inteligenteque bloquea las ganancias antes de que el mercado cambie de tendencia.

  • Opere como un gestor de fondos: Un elegantepanel de operaciones en tiempo real muestra todas las métricas críticas de la cuenta (Capital, Saldo, Margen, P&L abiertas), el estado de la operación, el diferencial y el nivel de riesgo directamente en su gráfico para un completo conocimiento de la situación.

  • Control total y adaptabilidad: Restrinja la operativa aSólo largo, Sólo corto o Ambas direcciones para adaptarse a sus preferencias de mercado. Establezcala relación Riesgo-Recompensa y la distancia Stop Lossque prefierapara cada operación.

Nivel de riesgo Riesgo por operación Tamaño de cuenta recomendado Perfil
Ultra Bajo 0.5% $50,000+ Conservador, preservación del capital
Bajo 1.0% $25,000+ Crecimiento equilibrado y seguridad
Medio 2.0% $5,000+ Crecimiento moderado
Alto 5.0% $500+ Crecimiento agresivo
Ultra alto 10.0% $250+ Muy agresivo
Loco 25.0% $100+ Alta volatilidad, apuestas altas

📈 Lógica y estrategia de trading

El EA funciona según el principio deimpulso confirmado. Analizavelas completadas en el marco de tiempo elegido:

  • Uncierre alcista activa una potencial señal LARGA.

  • Uncierre bajista activa una señal potencialCORTA.

Cada señal se valida a través de sufiltro activo. Sólo cuando todos los filtros activos lo confirman, el EA ejecuta una operación conStop Loss, Take Profit y tamaño de lote dinámico precalculados. Este método filtra el ruido del mercado y busca configuraciones de calidad.

Parámetros clave de entrada (personalizables)

  • General: TradeDirection , Magic Number , Slippage .

  • Gestión monetaria: UseMoneyManagement , Nivel de riesgo , Tamaño de lote fijo .

  • Stop Loss & Take Profit: SL_Pips , RR_Ratio .

  • Filtros:Active/desactive cada filtro (SMA, BB, SAR, Noticias, Tiempo) y ajuste sus parámetros.

  • Funciones avanzadas: Activar/DesactivarBreakeven,Cierre Parcial yCierre Pullback con control total sobre los puntos de activación.

Requisitos del sistema y recomendaciones

  • Plataforma: MetaTrader 5 (No compatible con MT4)

  • Cuenta: Una cuenta real o demo con permisos de trading EA habilitados.

  • Símbolo principal:XAUUSD (Oro). Puede ser probado en otros pares volátiles.

  • Broker:Broker recomendado conejecución estable, spreads bajos y sin recotizaciones. Una cuenta ECN/RAW es ideal.

  • VPS:Muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido 24/7. Considere servicios comoProHosting o VPS2Day para mayor fiabilidad.

  • Depósito Mínimo:$100 es recomendado para una operación segura con configuraciones de riesgo estándar.

📞 Soporte Post-Compra y Comunidad

  • Guía de configuración privada: Contáctame después de la compra para obtener un manual detallado de instalación y configuración.

  • Grupo Público: Únete a nuestro canal público de Telegram para actualizaciones, consejos y discusiones de la comunidad.

  • Descargar archivo de configuración 1H XAUUSD (Servidor 1)

    SetfileDownlaod 1H XAUUSD (Servidor 2)

    🚀 Lanzamiento basado en soporte (sólo donaciones)

    No hayprecio fijo para este lanzamiento.
    En su lugar, estoy aceptandodonaciones voluntarias de aquellos que pueden y quieren apoyar el proyecto.

    💙 Apoyar lo que se siente bien para usted
    💙 Cada donación me ayuda a seguir construyendo y mejorando
    💙 Su apoyo es genuinamente apreciado.

    Se trata de valor, confianza y comunidad, no de presión.

    Invítame a un café


Descargo de responsabilidad: Los CFD son instrumentos complejos con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Este producto es una herramienta de automatización, no de asesoramiento financiero.



    Comentarios 2
    Mohsen Moshiri
    114
    Mohsen Moshiri 2025.12.14 10:38 
     

    I tested this expert advisor and was very impressed with its performance and consistency. The strategy appears well-designed and robust across different market conditions. The developer clearly put a lot of thought into risk management and trade execution. I encourage the author to keep refining and optimizing the EA — it shows great potential and deserves continued development. Highly recommended for traders looking for a reliable automated solution.

    Dobromir Tsolov
    Asesores Expertos
    - ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
    Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Asesores Expertos
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
    Uni Bot
    Andriy Sydoruk
    2.73 (33)
    Asesores Expertos
    Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
    Keltner Grid Scalper MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    5 (2)
    Asesores Expertos
    El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
    FREE
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Asesores Expertos
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
    Intersection EA
    Kalinka Capital OU
    Asesores Expertos
    Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    Momentum AI XAU
    Ng Chu En
    5 (3)
    Asesores Expertos
    COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Este EA sólo se vende en MQL5, todos los otros clones visto con precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no creen en la ganancia inesperada. Señal en vivo: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea << Desata el poder del Momentum con Momentum AI XAU Eleve su estrategia de trading a la cúspide del rendimiento con Momentum AI XAU, (también conoc
    Safe FX Scalping
    Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
    3 (20)
    Asesores Expertos
    Safe FX Scalping SFS: Experimente el Scalping Forex Automatizado con SFS - Un Asesor Experto Fiable que Utiliza una Estrategia de Ruptura de Momento Sistematizada, Operaciones de Alta Calidad y Técnicas Avanzadas de Gestión del Dinero . ¡¡!! Sin manipulación de backtest, sin ajuste de backtest, es una estrategia legítima de asesor experto en Forex con resultados reales. Revolucionar su comercio con nuestro robot de comercio altamente eficaz. Nuestro robot de comercio está diseñado específicament
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Asesores Expertos
    CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
    EMarket AI
    Sant Clear Ali Costa
    Utilidades
    La espera ha terminado, ¡ha llegado la IA para Traders! El Elite Market AI es un Asesor Experto impulsado por uno de los modelos de IA generativa más avanzados disponibles en la actualidad. Procesa los datos de precios e indicadores que se muestran en la pantalla, proporcionando a los operadores información valiosa sobre la situación actual del mercado. Este análisis puede ser crucial para tomar decisiones informadas de compra o venta, ayudar en la estrategia de negociación y mejorar la precis
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Asesores Expertos
    Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.25 (12)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
    NexTrade Crash Spike Detector
    Jacoues Lukas Olivier
    Asesores Expertos
    El Mejor Detector de Spikes Me complace presentarle NexTrade Spike Detector , una herramienta de vanguardia diseñada para navegar por los mercados de crash con precisión y confianza. Nuestro detector de picos aprovecha algoritmos avanzados para identificar puntos de entrada óptimos en medio de la volatilidad del mercado, permitiendo a los operadores tomar decisiones informadas con claridad y previsión. En el cambiante panorama financiero actual, contar con un enfoque fiable y estratégico para e
    Market Maestro MM5
    Andriy Sydoruk
    Asesores Expertos
    Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
    Ultra KZM
    Nattapat Jiaranaikarn
    Asesores Expertos
    Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
    Spike Catcher Counter
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Asesores Expertos
    Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Asesores Expertos
    Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
    Reversion Trend Tracker
    Arthur Wesley Oliveira Leite
    Asesores Expertos
    Asesor experto que busca inversiones de tendencias altamente rentables. Se recomienda su uso para periodos de hasta 30 minutos. Puede utilizarse para índices, futuros y acciones. Su configuración es muy intuitiva. Se obtienen resultados superiores en operaciones swing-trade. Pero también se obtienen excelentes resultados en operaciones de day-trading. Las pruebas se realizaron para plazos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. En las operaciones day-trade, diariamente, en la última hora, se cierran toda
    Lamar Gray MT5
    Murad Nagiev
    Asesores Expertos
    Versión MT4 - (Haga clic aquí ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas. Este robot de comercio se especializa en la estrategia de swing trading en pares de divisas, ofreciendo una solución fiable y eficiente para su cartera. Características: Estrategia de swing trading: Lamar Gray se basa en una estrategia de swing trading, lo que le permite tomar decisiones seguras basadas en tendencias y patrones de mercado a largo plazo. M
    Ay Xauusd Expert
    Atsuko Yamashita
    Asesores Expertos
    Ay XAUUSD Expert EA automático de tendencia para oro en M15｜Estable para scalping y day trading ¡La nueva referencia en trading automático de oro! Detección de tendencia de alta precisión × lógica constante de beneficios × resultados crecientes y estables “Ay XAUUSD Expert” es un EA de tendencia de alto rendimiento, diseñado exclusivamente para oro (XAUUSD) en el marco temporal M15. Incluye un algoritmo propio que resiste la volatilidad y los cambios bruscos del mercado. <Características princ
    MedusaBitcoin AI
    Aii Karadag
    Asesores Expertos
    Medusa Bitcoin AI: Sistema de trading avanzado de aprendizaje profundo Importante: Recibe actualizaciones periódicas (trimestrales y durante los cambios del mercado). Utilice la última versión. El modelo está entrenado en el marco temporal M5 y es óptimo en este. Visión general Basándose en el éxito de Medusa Gold AI , Medusa Bitcoin AI aplica nuestra probada metodología de aprendizaje profundo al trading con Bitcoin (BTCUSD ). Combina indicadores técnicos clásicos (MAs, Bandas de Bollinger, RS
    Respuesta al comentario