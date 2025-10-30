🦅 EMTB GOLD REAPER - Advanced Multi-Filter Gold Trading EA

Experimente la Precisión de un Sistema Profesional de Trading de Oro. Diseñado para XAUUSD. Construido para obtener resultados.

Olvídese de las conjeturas y del trading emocional. El EMTB GOLD REAPER es unAsesor Experto de alta precisión, diseñado exclusivamente para el mercado del oro (XAUUSD). Combina una robusta lógica de velas con unsistema de filtros configurable de múltiples capas para identificar oportunidades de alta probabilidad y gestionar el riesgo con disciplina de nivel institucional.

⚠️ IMPORTANTE:Se trata de una herramienta de negociación profesional, no de un plan para ganar dinero garantizado. Operar implica un riesgo considerable. Usted es responsable de probar y configurar el EA de acuerdo con su tolerancia al riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

✨ Por qué destaca EMTB GOLD REAPER

La "navaja suiza" de los filtros : Vaya más allá de los simples indicadores. Active o desactive nuestras 5 capas de filtros independientes ( SMA, Bandas de Bollinger, SAR Parabólico, Noticias/Spread, Tiempo) para adaptar la estrategia a cualquier condición de mercado y crear su propia ventaja única.

Gestión monetaria defensiva y ofensiva : Elija entre 6 perfiles de riesgo predefinidos , desde "Ultrabajo (0,5%)" hasta "Alocado (25%)" o utilice un lote fijo. Proteja sus beneficios con el punto de equilibrio , el cierre parcial y la exclusiva función de cierre inteligente que bloquea las ganancias antes de que el mercado cambie de tendencia.

Opere como un gestor de fondos : Un elegante panel de operaciones en tiempo real muestra todas las métricas críticas de la cuenta (Capital, Saldo, Margen, P&L abiertas), el estado de la operación, el diferencial y el nivel de riesgo directamente en su gráfico para un completo conocimiento de la situación.

Control total y adaptabilidad: Restrinja la operativa aSólo largo, Sólo corto o Ambas direcciones para adaptarse a sus preferencias de mercado. Establezcala relación Riesgo-Recompensa y la distancia Stop Lossque prefierapara cada operación.

Nivel de riesgo Riesgo por operación Tamaño de cuenta recomendado Perfil Ultra Bajo 0.5% $50,000+ Conservador, preservación del capital Bajo 1.0% $25,000+ Crecimiento equilibrado y seguridad Medio 2.0% $5,000+ Crecimiento moderado Alto 5.0% $500+ Crecimiento agresivo Ultra alto 10.0% $250+ Muy agresivo Loco 25.0% $100+ Alta volatilidad, apuestas altas

📈 Lógica y estrategia de trading

El EA funciona según el principio deimpulso confirmado. Analizavelas completadas en el marco de tiempo elegido:

Un cierre alcista activa una potencial señal LARGA .

Uncierre bajista activa una señal potencialCORTA.

Cada señal se valida a través de sufiltro activo. Sólo cuando todos los filtros activos lo confirman, el EA ejecuta una operación conStop Loss, Take Profit y tamaño de lote dinámico precalculados. Este método filtra el ruido del mercado y busca configuraciones de calidad.

Parámetros clave de entrada (personalizables)

General : TradeDirection , Magic Number , Slippage .

Gestión monetaria : UseMoneyManagement , Nivel de riesgo , Tamaño de lote fijo .

Stop Loss & Take Profit : SL_Pips , RR_Ratio .

Filtros : Active/desactive cada filtro (SMA, BB, SAR, Noticias, Tiempo) y ajuste sus parámetros.

Funciones avanzadas: Activar/DesactivarBreakeven,Cierre Parcial yCierre Pullback con control total sobre los puntos de activación.

Requisitos del sistema y recomendaciones

Plataforma : MetaTrader 5 (No compatible con MT4)

Cuenta : Una cuenta real o demo con permisos de trading EA habilitados.

Símbolo principal : XAUUSD (Oro) . Puede ser probado en otros pares volátiles.

Broker : Broker recomendado con ejecución estable, spreads bajos y sin recotizaciones . Una cuenta ECN/RAW es ideal.

VPS : Muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido 24/7. Considere servicios como ProHosting o VPS2Day para mayor fiabilidad.

Depósito Mínimo:$100 es recomendado para una operación segura con configuraciones de riesgo estándar.

📞 Soporte Post-Compra y Comunidad

Guía de configuración privada : Contáctame después de la compra para obtener un manual detallado de instalación y configuración.

Grupo Público : Únete a nuestro canal público de Telegram para actualizaciones, consejos y discusiones de la comunidad.

🚀 Lanzamiento basado en soporte (sólo donaciones) No hayprecio fijo para este lanzamiento.

En su lugar, estoy aceptandodonaciones voluntarias de aquellos que pueden y quieren apoyar el proyecto. 💙 Apoyar lo que se siente bien para usted

💙 Cada donación me ayuda a seguir construyendo y mejorando

💙 Su apoyo es genuinamente apreciado. Se trata de valor, confianza y comunidad, no de presión.

Los CFD son instrumentos complejos con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Este producto es una herramienta de automatización, no de asesoramiento financiero.






