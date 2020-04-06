Range Vector Fibo Logic

Rango Vector Fibo Lógico (RVFL)

Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas.

Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas Martingale o indicadores de retraso, RVFL utiliza un enfoque propio de "Análisis Vectorial". Calcula la magnitud precisa del ciclo de expansión diario del mercado para identificar zonas de ruptura de alta probabilidad antes de que sucedan.

No se trata sólo de un robot de negociación, sino de un sistema de protección del capital que opera en paralelo a los flujos de liquidez.


IMPORTANTE: INSTALACIÓN Y MANUAL

Después de la compra, por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración con los archivos de configuración. Esto asegura que usted tiene la configuración correcta para su corredor específico.


LA VENTAJA DE LA ESTRATEGIA

1. Umbrales dinámicos de volatilidad

  • El mercado respira en ciclos de compresión y expansión. RVFL detecta automáticamente el Vector de Precios específico del ciclo de mercado actual. Permanece inactivo durante el ruido y ejecuta con precisión quirúrgica sólo cuando se confirma un verdadero cambio de impulso.

2. La proyección "Golden Ratio "

  • La RVFL utiliza algoritmos avanzados de expansión de Fibonacci para determinar matemáticamente los objetivos de Take Profit. En lugar de apuntar a números arbitrarios de pips, apunta a los niveles específicos de liquidez donde el precio es estadísticamente más probable que se agote.

3. Protocolo de Ejecución Sniper (No Grids) Este es un sistema puro "One-Shot":

  • Sin Martingala: Nunca doblamos una operación perdedora.

  • No Bag-Holding: Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit asignados instantáneamente al entrar.

  • Riesgo/Recompensa optimizada: El algoritmo está programado para buscar una relación riesgo/recompensa de 1:2.


NOTA DE ESTRATEGIA
Este EA no es un programa para hacerse rico rápidamente. No opera todos los días, y no gana todas las operaciones.

El sistema se basa en una ventaja matemática (Relación Riesgo-Recompensa 1:2). Esto significa que tolera pequeñas pérdidas para capturar días de tendencia significativos. No juzgue el rendimiento sobre una base semanal. El algoritmo está diseñado para un crecimiento lento, constante y compuesto durante meses. Si no puede soportar caídas ocasionales mientras espera a que se produzca la ventaja estadística, este sistema no es para usted.



PARÁMETROS

  • Hora_Inicio / Hora_Fin: Define la ventana lógica de negociación. (Corredores GMT+2/+3: Recomendado 02:00 a 21:45 para Oro) (Corredores GMT+0: Recomendado 00:00 a 21:45 para Oro)

  • Porcentaje_de_riesgo: Cálculo automático del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta. (Nota: Ajustar a 0.0 si desea utilizar Lote Fijo)

  • Lote_Fijo : Anulación manual del tamaño del lote. (Consejo de estrategia: Recomendamos empezar con un lote fijo de 0,01 durante los primeros 1-3 meses para verificar el rendimiento en el feed de su broker. Cambie a Risk_Percent sólo después de que se sienta cómodo con la curva de crecimiento de la estrategia).


SOPORTA ESTRATEGIAS FIBONACCI POPULARES RVFL es totalmente personalizable. Puede ajustar las entradas SL_Level y TP_Level para que coincidan con su perfil de riesgo preferido o con estrategias populares en línea:
Configuración clásica (1:2 RR): Ajuste SL a 0,8 / TP a 1,4 ,
Configuración de alta precisión (1:2.5 RR): SL a 0,9 / TP a 1,25 [Nuevo estándar actualizado].

RECOMENDACIONES

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal: M15 o D1. (La lógica utiliza velas diarias, pero el EA debe estar conectado al gráfico M15 para una correcta ejecución).

  • Broker: Los tipos de cuenta ECN, Raw o Low Spread son necesarios para la precisión del breakout.

  • Apalancamiento: Mínimo 1:100 (Recomendado 1:500).

  • Depósito: Se recomienda un mínimo de 1.000 $ para permitir que la lógica de gestión de riesgos funcione correctamente.

  • VPS : Obligatorio. El EA debe funcionar 24/7 para gestionar los trailing stops y los tiempos de sesión con precisión.
PRECIOS PROFESIONALES

La protección de capital de calidad no es barata. Filtramos sólo para traders serios.

  • Licencia Trimestral ($199): Perfecta para una validación completa del rendimiento de 90 días en su cuenta real.
  • Licencia de por vida ($499 - Oferta de lanzamiento): Compra única.(Nota: El precio subirá a $799 una vez que se alcance la cuota inicial de usuarios).

Asegúrese el precio de lanzamiento hoy mismo.





