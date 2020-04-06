AW Heiken Ashi EA MT5
- Asesores Expertos
- AW Trading Software Limited
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Asesor automatizado multifuncional que opera con las señales del indicador de tendencia AW Heiken Ashi. Ofrece configuraciones avanzadas y flexibles para la gestión de riesgos, volúmenes, lógica de entrada y soporte de posiciones. Si es necesario, utiliza promedios, niveles ajustables de TakeProfit y StopLoss, función de superposición integrada y escalonamiento dinámico entre órdenes.
Funciones principales: Trabajando con el indicador AW Heiken Ashi : El asesor abre operaciones automáticamente cuando cambia la dirección de la señal del indicador. Todos los parámetros del indicador (periodo, filtrado, etc.) se configuran directamente en la configuración del asesor.
Ventajas:
Las señales del indicador (periodo, filtrado, etc.) se editan en la configuración del asesor,
Robot comercial totalmente automatizado, con una estrategia completa,
Adecuado para todos los marcos temporales y símbolos (óptimamente: M15 y superiores),
Configuraciones flexibles e intuitivas, con un cómodo panel en el gráfico.
Configuración de entrada:
AJUSTES PRINCIPALES
Size_of_the_first_order - Variable que define el tamaño del primer pedido
Enable_Autolot_calculation: esta función le permite guardar la configuración de riesgo al cambiar el depósito
Autolot_deposit_per_0.01_lots - Monto de depósito por cada 0,01 al usar autolot
Maximum_size_of_orders: volumen máximo para un pedido, medido en lotes
CONFIGURACIÓN DE TOMA DE GANANCIASTake_Profit: El tamaño del Take Profit virtual. Se calcula para el grupo actual de órdenes a partir del precio de equilibrio, medido en puntos.
Overlap_Recovery_Algorithm - Utiliza la superposición del primer orden con el último, ayuda a cerrar parte de la posición más rápido
Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders: utiliza la superposición después de un número específico de órdenes abiertas
AJUSTES DE STOP LOSS
Use_StopLoss - Habilita o deshabilita la función de stop loss.
StopLoss_in_points_(0-not_used): Introduzca el valor del stop loss en puntos. Para las cestas de órdenes, se calcula a partir del precio de equilibrio y, para las órdenes individuales, a partir del precio de apertura.
AJUSTES DE PROMEDIO
Multiplicador_para_tamaño_de_órdenes - Cada orden posterior abierta por el asesor en la canasta de órdenes será mayor que la anterior por este coeficiente
Fixed_Step - Variable que controla el paso entre órdenes, medido en puntos
Dynamic_Step_start_after_number_of_orders: utiliza un paso dinámico para cada pedido posterior a la cantidad de pedidos especificada.
Multiplicador_para_Paso_Dinámico: Ingrese el multiplicador para el paso dinámico
SEÑALES
_Periodo_ - El período del indicador. Cuanto mayor sea, menor será la sensibilidad de las señales. (Cuanto mayor sea, menor será la sensibilidad de las señales. Cuanto menor sea, mayor será la sensibilidad de las señales).
Tipo de suavizado: El tipo de suavizado de las velas indicadoras afecta la suavidad de la visualización, la velocidad de reacción a los cambios del mercado y el número de señales falsas. Se puede seleccionar entre cuatro opciones: Simple, Suavizado, Exponencial y Lineal.
Número_de_vela_para_señal: Filtra por el número de velas para mostrar la señal y así filtrar el ruido del mercado y las señales falsas. Tras confirmar la señal, la señal de entrada se mostrará en el número de velas especificado.
Maximum_bars: el número de velas sobre cuya base se realizarán los cálculos del indicador.
CONFIGURACIÓN DEL ASESOR
Allow_to_open_OP_BUY_orders - Habilita o deshabilita la capacidad del asesor de abrir órdenes de tipo COMPRA.
Allow_to_open_OP_SELL_orders - Habilita o deshabilita la capacidad del asesor de abrir órdenes de tipo VENTA.
Allow_to_open_new_orders_after_close - Cuando finalice la negociación, puede desactivar esta función y, entonces, el asesor no podrá abrir nuevas órdenes después de que se cierren las anteriores.
Magic_number - El identificador principal de las órdenes del asesor
Comentarios - Comentarios sobre órdenes abiertas por el asesor
CONFIGURACIÓN DE PROTECCIÓN
Maximum_slippage_in_points - Deslizamiento máximo permitido en puntos para órdenes de apertura y cierre
Spread máximo en puntos: Spread máximo permitido para órdenes de apertura. Medido en puntos.
Maximum_number_of_orders - Número máximo permitido de pedidos de un tipo
CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES
Enviar notificaciones push al cerrar pedidos: permite enviar notificaciones a la versión móvil del terminal. Se envían notificaciones al cerrar pedidos.
Send_mails_when_closing_orders - Permite enviar correos electrónicos a la dirección de correo electrónico del usuario. Los correos se envían al cerrar pedidos.
Send_alerts_when_closing_orders - Permite enviar notificaciones emergentes al terminal del usuario. Las alertas se envían cuando se cierran los pedidos.
AJUSTES DEL PANEL
Show_panel_of_advisor - Mostrar u ocultar el panel del asesor
Size_for_panel - Ajusta el tamaño del panel
Font_in_panels - Ajusta el tamaño de fuente del panel
Buy_Lines_and_Text_Color - Color de las líneas para mostrar el nivel TakeProfit y marcar la próxima orden de compra
Sell_Lines_and_Text_Color - Color de las líneas para mostrar el nivel de TakeProfit y marcar la próxima orden de venta