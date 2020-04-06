AW Heiken Ashi EA MT5

Asesor automatizado multifuncional que opera con las señales del indicador de tendencia AW Heiken Ashi. Ofrece configuraciones avanzadas y flexibles para la gestión de riesgos, volúmenes, lógica de entrada y soporte de posiciones. Si es necesario, utiliza promedios, niveles ajustables de TakeProfit y StopLoss, función de superposición integrada y escalonamiento dinámico entre órdenes.

Indicador AW Heiken Ashi - AQUÍ / Versión MT4 del asesor - AQUÍ

Funciones principales:

Trabajando con el indicador AW Heiken Ashi : El asesor abre operaciones automáticamente cuando cambia la dirección de la señal del indicador. Todos los parámetros del indicador (periodo, filtrado, etc.) se configuran directamente en la configuración del asesor.
    Cálculo automático de volumen (autolot): capacidad de operar con un lote fijo o utilizar un autolot vinculado al tamaño del depósito.
      TP/SL (Take Profit y Stop Loss) - Compatible: TP virtual en puntos, calculado para un grupo de órdenes desde el punto de equilibrio. SL para órdenes individuales (desde el precio de apertura), para una cuadrícula de órdenes. SL: calculado desde el punto de equilibrio para todo el grupo de órdenes en la dirección.
        Paso dinámico entre órdenes : el asesor abre la primera orden según la tendencia. El paso entre órdenes puede ser fijo o dinámico, con un multiplicador de paso tras un número específico de órdenes (por ejemplo, para controlar la agresividad del promedio).
          Multiplicación de volumen para pedidos de cesta: aumento de lote opcional al abrir nuevos pedidos en la cesta.
            Superposición: La función de superponer la primera orden con la última, en algunos casos, cuando la ganancia no es suficiente para cerrar todas las órdenes de la canasta, solo se cerrarán dos órdenes (la primera y la última).
              Filtrado de dirección: puede deshabilitar la dirección de COMPRA o VENTA para operar solo en una dirección (conveniente para el control manual de la tendencia o el contexto de las noticias).
                Notificaciones: El asesor envía alertas/notificaciones cuando se cierran posiciones (se puede desactivar).
                  Panel de control incorporado - Panel informativo en el gráfico: transacciones actuales, drawdown, beneficio, botones para cierre manual rápido de dirección de COMPRA o VENTA.

                    Ventajas:

                    Las señales del indicador (periodo, filtrado, etc.) se editan en la configuración del asesor,

                    Robot comercial totalmente automatizado, con una estrategia completa,

                    Adecuado para todos los marcos temporales y símbolos (óptimamente: M15 y superiores),

                    Configuraciones flexibles e intuitivas, con un cómodo panel en el gráfico.

                        Configuración de entrada:

                        AJUSTES PRINCIPALES

                        Size_of_the_first_order - Variable que define el tamaño del primer pedido
                        Enable_Autolot_calculation: esta función le permite guardar la configuración de riesgo al cambiar el depósito
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Monto de depósito por cada 0,01 al usar autolot
                        Maximum_size_of_orders: volumen máximo para un pedido, medido en lotes

                        CONFIGURACIÓN DE TOMA DE GANANCIAS

                        Take_Profit: El tamaño del Take Profit virtual. Se calcula para el grupo actual de órdenes a partir del precio de equilibrio, medido en puntos.

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Utiliza la superposición del primer orden con el último, ayuda a cerrar parte de la posición más rápido
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders: utiliza la superposición después de un número específico de órdenes abiertas

                        AJUSTES DE STOP LOSS

                        Use_StopLoss - Habilita o deshabilita la función de stop loss.
                        StopLoss_in_points_(0-not_used): Introduzca el valor del stop loss en puntos. Para las cestas de órdenes, se calcula a partir del precio de equilibrio y, para las órdenes individuales, a partir del precio de apertura.

                        AJUSTES DE PROMEDIO

                        Multiplicador_para_tamaño_de_órdenes - Cada orden posterior abierta por el asesor en la canasta de órdenes será mayor que la anterior por este coeficiente
                        Fixed_Step - Variable que controla el paso entre órdenes, medido en puntos
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders: utiliza un paso dinámico para cada pedido posterior a la cantidad de pedidos especificada.
                        Multiplicador_para_Paso_Dinámico: Ingrese el multiplicador para el paso dinámico

                        SEÑALES

                        _Periodo_ - El período del indicador. Cuanto mayor sea, menor será la sensibilidad de las señales. (Cuanto mayor sea, menor será la sensibilidad de las señales. Cuanto menor sea, mayor será la sensibilidad de las señales).
                        Tipo de suavizado: El tipo de suavizado de las velas indicadoras afecta la suavidad de la visualización, la velocidad de reacción a los cambios del mercado y el número de señales falsas. Se puede seleccionar entre cuatro opciones: Simple, Suavizado, Exponencial y Lineal.
                        Número_de_vela_para_señal: Filtra por el número de velas para mostrar la señal y así filtrar el ruido del mercado y las señales falsas. Tras confirmar la señal, la señal de entrada se mostrará en el número de velas especificado.
                        Maximum_bars: el número de velas sobre cuya base se realizarán los cálculos del indicador.

                          CONFIGURACIÓN DEL ASESOR

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Habilita o deshabilita la capacidad del asesor de abrir órdenes de tipo COMPRA.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Habilita o deshabilita la capacidad del asesor de abrir órdenes de tipo VENTA.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - Cuando finalice la negociación, puede desactivar esta función y, entonces, el asesor no podrá abrir nuevas órdenes después de que se cierren las anteriores.
                          Magic_number - El identificador principal de las órdenes del asesor
                          Comentarios - Comentarios sobre órdenes abiertas por el asesor

                            CONFIGURACIÓN DE PROTECCIÓN

                            Maximum_slippage_in_points - Deslizamiento máximo permitido en puntos para órdenes de apertura y cierre
                            Spread máximo en puntos: Spread máximo permitido para órdenes de apertura. Medido en puntos.
                            Maximum_number_of_orders - Número máximo permitido de pedidos de un tipo

                              CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES

                              Enviar notificaciones push al cerrar pedidos: permite enviar notificaciones a la versión móvil del terminal. Se envían notificaciones al cerrar pedidos.
                              Send_mails_when_closing_orders - Permite enviar correos electrónicos a la dirección de correo electrónico del usuario. Los correos se envían al cerrar pedidos.
                              Send_alerts_when_closing_orders - Permite enviar notificaciones emergentes al terminal del usuario. Las alertas se envían cuando se cierran los pedidos.

                              AJUSTES DEL PANEL

                              Show_panel_of_advisor - Mostrar u ocultar el panel del asesor
                              Size_for_panel - Ajusta el tamaño del panel
                              Font_in_panels - Ajusta el tamaño de fuente del panel
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Color de las líneas para mostrar el nivel TakeProfit y marcar la próxima orden de compra
                              Sell_Lines_and_Text_Color - Color de las líneas para mostrar el nivel de TakeProfit y marcar la próxima orden de venta



