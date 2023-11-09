WaveTrend Oscillator Indicator

Mejore su precisión comercial con el indicador WaveTrend Oscillator Indicator MT4, una herramienta basada en momentum adaptada del icónico script de LazyBear de 2014 en TradingView, renombrado por su exactitud en detectar reversiones de mercado y cambios de momentum. Celebrado ampliamente en la comunidad comercial durante más de una década, este oscilador combina elementos similares a RSI y MACD para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa, convirtiéndolo en un elemento esencial para traders en forex, criptomonedas, acciones y commodities. Su popularidad surge de señales de cruce confiables que filtran ruido en mercados volátiles, ayudando a los usuarios a capitalizar en reversiones de tendencia y fuerza mientras minimizan falsos movimientos—ideal para scalpers, day traders y estrategias de swing buscando entradas de alta probabilidad.

El WaveTrend Oscillator Indicator MT4 visualiza el momentum a través de una línea dinámica (verde para el oscilador principal) que interactúa con una línea de señal (roja punteada), bandas de sobrecompra (rojas en 60/53) y sobreventa (verdes en -60/-53), complementado por un histograma para detectar divergencias y flechas para cues claras de compra/venta. Flechas verdes señalan compras potenciales cuando el oscilador cruza por encima de la señal por debajo de niveles de sobreventa, mientras que flechas rojas indican ventas en cruces descendentes por encima de zonas de sobrecompra. Beneficios incluyen detección temprana de reversiones para bloquear ganancias, evaluación de momentum para confirmación de tendencia, y alertas personalizables para actuar rápidamente sin tiempo en pantalla. No repinta y optimizado para MT4, expone buffers para integración con EA, habilitando estrategias automatizadas en entornos de movimiento rápido como crypto o pares de forex.

También disponible para MT5: WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Características clave

  • Línea de Oscilador de Momentum: Buffer principal WT1 (verde chartreuse, longitud de canal predeterminada 10) rastrea momentum de precio para visualización intuitiva de fuerza de tendencia.
  • Cruce de Línea de Señal: Buffer WT2 (rojo) actúa como línea de señal punteada para triggers precisos de compra/venta, mejorando detección de reversiones.
  • Bandas de Sobrecompra/Sobreventa: Niveles personalizables (predeterminado OB 60/53, OS -60/-53) destacan condiciones extremas, ayudando en divergencias y estrategias de retroceso.
  • Visualización de Histograma: Histograma azul cielo (longitud promedio 21) enfatiza cambios de momentum, perfecto para detectar tendencias debilitadas o divergencias ocultas.
  • Flechas de Compra/Venta: Flechas verdes lima hacia arriba para compras y rojas hacia abajo para ventas, proporcionando cues visuales en cruces más allá de umbrales OS/OB.
  • Optimización de Retrospectiva: Analiza hasta 1000 velas (predeterminado) para contexto histórico, asegurando rendimiento confiable en backtesting sin lag excesivo.
  • Sistema de Multi-Alertas: Pop-ups de terminal, notificaciones push y alertas por email (todas predeterminadas habilitadas) para señales en tiempo real en cruces o salidas de bandas.
  • Compatibilidad con EA: 7 buffers exponen valores de oscilador, señal, histograma y flechas para integración seamless en sistemas de trading automatizados.
  • Alta Personalización: Ajuste longitudes de canal/promedio, niveles OB/OS y preferencias de alertas para adaptarse a cualquier timeframe o activo, desde scalping M1 hasta swings D1.
  • Diseño Eficiente: Código ligero entrega operación suave y sin lag en MT4, adecuado para configuraciones multi-gráfico y trading en vivo a través de mercados.

El WaveTrend Oscillator Indicator MT4 empodera a los traders para navegar olas de momentum con confianza, aprovechando la fórmula probada de LazyBear para timing superior de reversiones y análisis de tendencia. Su atractivo atemporal radica en aplicaciones versátiles—desde volatilidad forex hasta breakouts crypto—entregando una ventaja en identificar setups de alto rendimiento mientras gestiona riesgo efectivamente.

Comentarios 1
lauro1956
5742
lauro1956 2023.11.16 18:31 
 

Very good indicator

5 stars deserved

