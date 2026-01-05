Cosmic Nebula
- Indicadores
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Cosmic Nebula es un oscilador avanzado MT4 de impulso y tendencia-estado que transforma el flujo direccional ADX clásico en un modelo de estructura de mercado multi-estado. Al combinar la presión direccional, el suavizado de triple EMA (TEMA) y la comparación ponderada de señales, visualiza las condiciones del mercado como distintas "fases cósmicas", lo que permite a los operadores reconocer al instante la fuerza de la tendencia, las transiciones y el agotamiento.
El indicador se ejecuta en una ventana independiente y traza cuatro estados del histograma codificados por colores en torno a una línea de equilibrio cero. Cada estado representa una interacción específica entre el impulso interno(Core Energy) y su referencia suavizada(Gravity Wave). Este diseño elimina el ruido al tiempo que preserva la información temprana sobre los cambios de fuerza y los cambios de régimen. Las alertas opcionales y las notificaciones sonoras señalan las transiciones significativas sin necesidad de repintar.
Estados del histograma
-
Estrella de neutrones (Aqua): Fuerte impulso alcista con fuerza de aceleración.
-
Brillo de nebulosa (Azul): La presión alcista se mantiene, pero el impulso se estabiliza o se comprime.
-
Campo de asteroides (Violeta-Rojo): Presión bajista emergente con debilitamiento de la fuerza bajista.
-
Agujero Negro (Magenta): Fuerte impulso bajista con aumento de la fuerza gravitatoria.
Internamente, Cosmic Nebula obtiene su potencia de los diferenciales ADX +DI / -DI, filtrados a través de un suavizado TEMA de grado cuántico y confirmados mediante una señal de gravedad ponderada. Una opción de marco temporal seleccionable permite el análisis en marcos temporales superiores mientras se opera en gráficos inferiores.
Cómo utilizarlo
-
Identificación de tendencias: Opere en la dirección de los estados de Estrella de Neutrones o Agujero Negro.
-
Continuación vs Transición: Nebula Glow y Asteroid Field indican consolidación, retrocesos o reversiones tempranas.
-
Sesgo de la Línea Cero: Los valores por encima de cero favorecen las compras; por debajo de cero favorecen las ventas.
-
Momento de entrada: Combine los cambios de estado con la acción del precio, la estructura o el soporte/resistencia.
-
Alertas: Active alertas gravitacionales para cambios de estado en nuevas barras.
Cosmic Nebula es ideal para los operadores de tendencia, las estrategias de impulso y el filtrado de EA, ya que ofrece una visión clara y sin repintados de la energía del mercado y el dominio direccional.