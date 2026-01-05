Cosmic Nebula es un oscilador avanzado MT4 de impulso y tendencia-estado que transforma el flujo direccional ADX clásico en un modelo de estructura de mercado multi-estado. Al combinar la presión direccional, el suavizado de triple EMA (TEMA) y la comparación ponderada de señales, visualiza las condiciones del mercado como distintas "fases cósmicas", lo que permite a los operadores reconocer al instante la fuerza de la tendencia, las transiciones y el agotamiento.

El indicador se ejecuta en una ventana independiente y traza cuatro estados del histograma codificados por colores en torno a una línea de equilibrio cero. Cada estado representa una interacción específica entre el impulso interno(Core Energy) y su referencia suavizada(Gravity Wave). Este diseño elimina el ruido al tiempo que preserva la información temprana sobre los cambios de fuerza y los cambios de régimen. Las alertas opcionales y las notificaciones sonoras señalan las transiciones significativas sin necesidad de repintar.

Estados del histograma

Estrella de neutrones (Aqua) : Fuerte impulso alcista con fuerza de aceleración.

Brillo de nebulosa (Azul) : La presión alcista se mantiene, pero el impulso se estabiliza o se comprime.

Campo de asteroides (Violeta-Rojo) : Presión bajista emergente con debilitamiento de la fuerza bajista.

Agujero Negro (Magenta): Fuerte impulso bajista con aumento de la fuerza gravitatoria.

Internamente, Cosmic Nebula obtiene su potencia de los diferenciales ADX +DI / -DI, filtrados a través de un suavizado TEMA de grado cuántico y confirmados mediante una señal de gravedad ponderada. Una opción de marco temporal seleccionable permite el análisis en marcos temporales superiores mientras se opera en gráficos inferiores.

Cómo utilizarlo

Identificación de tendencias : Opere en la dirección de los estados de Estrella de Neutrones o Agujero Negro.

Continuación vs Transición : Nebula Glow y Asteroid Field indican consolidación, retrocesos o reversiones tempranas.

Sesgo de la Línea Cero : Los valores por encima de cero favorecen las compras; por debajo de cero favorecen las ventas.

Momento de entrada : Combine los cambios de estado con la acción del precio, la estructura o el soporte/resistencia.

Alertas: Active alertas gravitacionales para cambios de estado en nuevas barras.

Cosmic Nebula es ideal para los operadores de tendencia, las estrategias de impulso y el filtrado de EA, ya que ofrece una visión clara y sin repintados de la energía del mercado y el dominio direccional.