Burning London

Burning London EA MT5 - Ejecución de ruptura de precisión


---

¿Por qué elegir Burning London?
-Sistema de ruptura totalmente automatizado para GBPUSD
-El inicio de la sesión se calcula internamente, sin necesidad desincronización manual
- Tres modos de tamaño delote : Fijo, basado en el riesgoo basadoen el saldo
-Lógica SL/TP incorporada basada en la volatilidadentiempo real
-Reducción inteligente de pérdidas utilizando los beneficios de las nuevas operaciones
- Sin martingala, sin rejilla - lógica limpia , ejecucióncoherente
- Compatible con las normas de las empresas de apuntalamiento y los retos de capital
- Drawdown y protección de operaciones incluidos

Tanto si opera en solitario como si forma parte de una cartera, Burning London le ofrece entradas de ruptura centradas y de altaprobabilidad con un riesgocontrolado .


---

Diseñado para operadorescentrados
Burning London se basa en la ruptura de la sesión de Londres : un gráfico, un símbolo, una ventaja clara.

-Sólo GBPUSD - no es necesario seleccionar pares
- Detecta automáticamenteel inicio de la sesión - no es necesarioconfigurar la hora
- SL y TP se calculan dinámicamente en función de la volatilidadal iniciode la sesión
- Toda la lógica es interna - simplicidadplug-and-trade .


---


Tamaño delote flexible
Elija la lógica de tamaño que se adapte a su cuenta y estilo:

-Lotefijo - Ajuste manual , p . ej, 0,03
- Automático enfuncióndel riesgo
- Riesgo más bajo : 0,01 por1.000 $
- Riesgo medio : 0.01 por$600
- Riesgo Alto : 0,01 por$200
- Fijo por Saldo - Defina un ratiopersonalizado (p .ej, 0,01 por 500 $)

Cada modo garantiza una exposición estructurada y un escalado suave entre cuentas.


---


Gestión deriesgos entiempo real
Burning London incluye un sistema inteligente de reducción de riesgos que mejora la recuperación y la estabilidad de las cuentas:

-Utiliza los beneficios de las nuevas posiciones para cerrar parcial o totalmente las operacionesperdedoras
- Reduce la reducción flotante sin aumentar la exposición
- Mantiene la curva de riesgo más plana y la curva de renta variable más suave
- Todos los cálculos se realizan internamente - totalmente automatizados

Combinado con SL, TP y límites comerciales , esto crea un motor de ruptura disciplinado que minimiza activamente el riesgo.


---


Construido para el Éxitodel Reto
Burning London es compatible con las reglas de evaluación de las firmas de apuntalamiento y los programas deescalado de capital .

Le ayuda a mantenerse dentro de límites estrictos por:

-Limitando las operaciones por día
- Aplicando la protección decapital diaria
- Evitando la exposiciónsolapada o correlacionada
- Centrándose en un símbolo, una ventana de entrada , un conjunto lógico


---


Ventajas clave
- Estrategia deruptura direccional limpia
- Sin martingala, sin entradas solapadas
- Funciona con cualquier marco temporal del gráfico - la lógica es interna
- Probado en múltiples años de datosdel GBPUSD
- Compacto, rápido y estable en todos los entornos
- No requiere optimización - lógicalista para usar
-El sistema decompensación de beneficiosreduce el riesgo de pérdida neta a lo largo del tiempo.


---


Configuraciónrecomendada
Configuraciónmínima (bajo riesgo)
- Tamaño dela cuenta : 500$ o más
- Apalancamiento: 1:30+
- Modo de lote : Automático - Riesgomás bajo (0,01 /1.000 $)

Configuraciónpreferida (Rendimientoequilibrado )
- Tamaño dela cuenta :2.000 $ o más
- Apalancamiento: 1:100+
- Modo de lote : Fijo por saldo (por ejemplo, 0,01 / 500 $)

Configuraciónagresiva (alto riesgo)
- Tamaño de lacuenta :5.000 $ o más
- Apalancamiento: 1:200+
- Modo de lote : Automático - Alto Riesgo (0.01 / $200)
-Límite de Drawdown y límites de negociación recomendados


---


¿Listo para quemar la ruptura(de Londres) ?
Haga clic en Comprar y deje que Burning London se encargue, con entradas de precisión , lógica de riesgoequilibrado y automatizacióncompleta .

Deje que Burning London se encargue de la complejidad, para que usted pueda centrarse en los resultados.


