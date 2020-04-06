Burning London
- Asesores Expertos
- Magma Software Solutions UG
- Versión: 2.8
- Actualizado: 23 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Burning London EA MT5 - Ejecución de ruptura de precisión
SEÑAL EN VIVO:
¿Por qué elegir Burning London?
-Sistema de ruptura totalmente automatizado para GBPUSD
-El inicio de la sesión se calcula internamente, sin necesidad desincronización manual
- Tres modos de tamaño delote : Fijo, basado en el riesgoo basadoen el saldo
-Lógica SL/TP incorporada basada en la volatilidadentiempo real
-Reducción inteligente de pérdidas utilizando los beneficios de las nuevas operaciones
- Sin martingala, sin rejilla - lógica limpia , ejecucióncoherente
- Compatible con las normas de las empresas de apuntalamiento y los retos de capital
- Drawdown y protección de operaciones incluidos
Tanto si opera en solitario como si forma parte de una cartera, Burning London le ofrece entradas de ruptura centradas y de altaprobabilidad con un riesgocontrolado .
Diseñado para operadorescentrados
Burning London se basa en la ruptura de la sesión de Londres : un gráfico, un símbolo, una ventaja clara.
-Sólo GBPUSD - no es necesario seleccionar pares
- Detecta automáticamenteel inicio de la sesión - no es necesarioconfigurar la hora
- SL y TP se calculan dinámicamente en función de la volatilidadal iniciode la sesión
- Toda la lógica es interna - simplicidadplug-and-trade .
Tamaño delote flexible
Elija la lógica de tamaño que se adapte a su cuenta y estilo:
-Lotefijo - Ajuste manual , p . ej, 0,03
- Automático enfuncióndel riesgo
- Riesgo más bajo : 0,01 por1.000 $
- Riesgo medio : 0.01 por$600
- Riesgo Alto : 0,01 por$200
- Fijo por Saldo - Defina un ratiopersonalizado (p .ej, 0,01 por 500 $)
Cada modo garantiza una exposición estructurada y un escalado suave entre cuentas.
Gestión deriesgos entiempo real
Burning London incluye un sistema inteligente de reducción de riesgos que mejora la recuperación y la estabilidad de las cuentas:
-Utiliza los beneficios de las nuevas posiciones para cerrar parcial o totalmente las operacionesperdedoras
- Reduce la reducción flotante sin aumentar la exposición
- Mantiene la curva de riesgo más plana y la curva de renta variable más suave
- Todos los cálculos se realizan internamente - totalmente automatizados
Combinado con SL, TP y límites comerciales , esto crea un motor de ruptura disciplinado que minimiza activamente el riesgo.
Construido para el Éxitodel Reto
Burning London es compatible con las reglas de evaluación de las firmas de apuntalamiento y los programas deescalado de capital .
Le ayuda a mantenerse dentro de límites estrictos por:
-Limitando las operaciones por día
- Aplicando la protección decapital diaria
- Evitando la exposiciónsolapada o correlacionada
- Centrándose en un símbolo, una ventana de entrada , un conjunto lógico
Ventajas clave
- Estrategia deruptura direccional limpia
- Sin martingala, sin entradas solapadas
- Funciona con cualquier marco temporal del gráfico - la lógica es interna
- Probado en múltiples años de datosdel GBPUSD
- Compacto, rápido y estable en todos los entornos
- No requiere optimización - lógicalista para usar
-El sistema decompensación de beneficiosreduce el riesgo de pérdida neta a lo largo del tiempo.
Configuraciónrecomendada
Configuraciónmínima (bajo riesgo)
- Tamaño dela cuenta : 500$ o más
- Apalancamiento: 1:30+
- Modo de lote : Automático - Riesgomás bajo (0,01 /1.000 $)
Configuraciónpreferida (Rendimientoequilibrado )
- Tamaño dela cuenta :2.000 $ o más
- Apalancamiento: 1:100+
- Modo de lote : Fijo por saldo (por ejemplo, 0,01 / 500 $)
Configuraciónagresiva (alto riesgo)
- Tamaño de lacuenta :5.000 $ o más
- Apalancamiento: 1:200+
- Modo de lote : Automático - Alto Riesgo (0.01 / $200)
-Límite de Drawdown y límites de negociación recomendados
¿Listo para quemar la ruptura(de Londres) ?
Haga clic en Comprar y deje que Burning London se encargue, con entradas de precisión , lógica de riesgoequilibrado y automatizacióncompleta .