Gravity Bands MT5

Bandas de gravedad



Un potente marco todo en uno de estructura de mercado, impulso y tendencia para cualquier operador intradía.

El indicador Gravity Bands está diseñado para operadores que buscan claridad, no ruido.

Tanto si hace scalping como day-trade, esta herramienta le ofrece una estructura visual limpia del mercado:

Dónde está la tendencia

Dónde se acelera el impulso

Dónde se producen los cambios de estructura

Donde el precio es justo o extendidoCuando las sesiones se activan y comienza la volatilidad

No predice el mercado. Revela el mercado.

Gravity Bands ya se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos traders porque sustituye los gráficos desordenados por una visión simple, lógica y estructurada del mercado, permitiéndole centrarse sólo en los momentos de alta calidad.

Preste atención, ¡sólo se venden unas pocas copias a este precio! ¡Compre ya su regalo de Navidad! ¿Quiere un plan de trading mecánico completo a seguir? ¡ Póngase en contacto con nosotros después de comprar el indicador!

¿Por qué Gravity Bands?



La mayoría de los indicadores muestran señales tardías, repintan las oscilaciones o sobrecargan su gráfico con ruido.

Gravity Bands soluciona esto combinando:

Una nube de tendencia multicapa

Bandas de volatilidad dinámicas

Detección de BOS en tiempo real

Filtros basados en sesiones

Lógica de oscilación limpia y precisa

Este indicador se adapta a cualquier instrumento, pero es particularmente potente en Oro (XAUUSD), índices y activos de alta volatilidad.

Parámetros de entrada



📌 Definición de la estructura

Left Bars: Número de velas a la izquierda necesarias para validar un swing high o swing low.

Barras derechas: Velas a la derecha necesarias para confirmar el swing. Asegura que el BOS está basado en una estructura limpia.

Puntos Mínimos para BOS: Qué tan lejos el precio debe romper un máximo/mínimo previo para calificar como una ruptura de estructura.

📌 Configuración de Gravity Cloud

La Nube de Gravedad representa el flujo dinámico intradía y la volatilidad.

Límites de Guarda (puntos): Define qué tan lejos puede estar el precio de la nube antes de que una señal se considere sobre-extendida. Evita perseguir movimientos estirados.

Modo de Filtro de Señales

Breakout (Sin Filtro): Muestra todas las señales BOS independientemente del contexto nube/tendencia. Transparencia total.

Breakout desde la nube: Las señales sólo aparecen después de que una vela rompa fuera de la Nube de Gravedad. Excelente para operadores de momentum.

Vela de ruptura: Sólo imprime señales cuando la propia vela de ruptura rompe la estructura - el filtro más limpio y estricto.

📌 Anclajes de Sesión: Estos niveles le ayudan a alinear el indicador con los ciclos de impulso.

BETA Inicio Hora / Minuto: Activa la línea de sesión Beta.

OMEGA Inicio Hora / Minuto: Activa la línea de sesión Omega

Qué hace que las Bandas de Gravedad sean únicas



A diferencia de los indicadores BOS genéricos o las nubes de tendencia tradicionales, Gravity Bands integra:

🌀 Tendencia + Estructura + Momento de la Sesión + Estiramiento de la Volatilidad en una herramienta unificada.

Esto le permite ver al instante:

Hacia dónde se dirige la tendencia

Cuándo se activa el momentum

Si una ruptura de estructura es significativa

Si el precio está estirado o todavía "justo

Dónde cambian las sesiones el comportamiento del mercado

El indicador no adivina. Visualiza lo que el mercado está haciendo realmente, de forma clara y objetiva.

Perfecto para

✔ Scalpers

✔ Traders intradía

✔ Traders basados en estructuras

✔ Operadores de continuación de tendencia

✔ Operadores de oro e índices

✔ Cualquiera que desee un gráfico limpio, basado en reglas

You can find more details under this user guide